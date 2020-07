La ofensiva patronal y oficial se multiplica, la respuesta obrera también

Observatorio de los trabajadores – Informe número 11

Crecimiento exponencial en la cantidad de pérdidas de fuentes de trabajo por el cierre masivo de pequeños negocios y despidos y cierres de empresas que no vuelven después de la cuarentena: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se la pasa modificando –siempre en sentido creciente- la cantidad de puestos de trabajo que se perderán como producto de la crisis potenciada por la pandemiaestima en su último reporte que en la Argentina serán el equivalente a más de 800 mil.

Este es el cuadro con el que se encuentra una enorme franja de trabajadores al ingresar en esta nueva etapa de apertura masiva de actividades industriales y de servicios, escondida detrás de una falsa cuarentena extendida, que se concentra casi exclusivamente en un sector de pequeños y medianos comercios y una masa de cuentapropistas y trabajadores de oficios diversos a los que el gobierno les bloquea, a ellos sí, la posibilidad de trabajar.

Los cierrres de comercios en la crítica región del AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense) aún no aparecen en toda su dimensión justamente por las limitaciones colocadas para su reapertura, pero se suman todos los días anticipos de propietarios de que ya no vuelven a abrir. Según directivos patronales de la actividad, miles de quioscos y negocios de gastronomía quedarán en el camino.

En cuanto a las empresas de mayor dimensión, no solo están con las puertas entrecerradas las que orillan o ingresan en los estrados judiciales, como Vicentín o Molinos Cañuelas, que ponen en peligro cerca de 3.000 puestos de trabajo entre las dos, sino también Latam, que dejaría en la calle a 1.700;la excurtiembre Yoma, que acaba de anunciar el cierre y deja a 800 obreros en la calle o la ceramista Verbano y las productoras de pintura para autos Basf y Axalta,con otros 400, que se suman a La Nirva, Penta, Lindera y Ansabo, entre muchas otras. Pero las proyecciones patronales van mucho más allá: estiman que más de 60 mil empresas de distintos tamaños -la mayoría pymes- no volverán a la actividad en esta nueva etapa post pandemia.

Van por la reforma laboral

A este cuadro de desastre -y aprovechándose de él- se le suma la ofensiva patronal y de los gobiernos nacional, provinciales y municipales para reducir salarios y jubilaciones y liquidar derechos y convenios, en el camino de la imposición práctica de la reforma laboral, reclamada por el conjunto de la burguesía nacional, el capital financiero y el FMI, que supone un retroceso de 80 o 100 años en las condiciones laborales y de vida del conjunto de los trabajadores.

La postergación sin fecha de las paritarias, que licua brutalmente los salarios frente a una inflación esperada para el 2020 no menor al 35/40 por ciento, se suma a la pretensión empresaria y oficial de liquidar derechos adquiridos con años de luchas obreras, como lo expresó con brutalidad la patronal de Latam cuando le comunicó al gobierno que, para seguir operando quería, virtualmente, liquidar el convenio colectivo que rige para los empleados de la empresa.

Ataque de los gobiernos y respuesta obrera

Varios gobiernos provinciales y municipales se han colocado a la cabeza de la ofensiva que se extiende y profundiza al ritmo de la crisis, que esas administraciones quieren hacer pagar a los trabajadores.

Entre otras, por su profundidad e importancia, ocupa un papel relevante la que ha lanzado el intendente Martín Llaryora, de la capital cordobesa,quien enfrenta una gran lucha de los municipales que ganan la calle más de una vez por semana, para enfrentar los ataques oficiales a los salarios y a las condiciones de trabajo. Y otro tanto sucede con el intendente Ulpiano Suárez, de la capital mendocina, donde los trabajadores están,desde hace varias semanas,en una dura pelea -boicoteada por la dirección del sindicato- por mejoras salariales y laborales, porque los sueldos del personal de planta arrancan en la miseria de $20 mil, menos de la mitad del costo de la canasta básica.

Ataques similares fueron denunciados en estos últimos días por trabajadores municipales de Olavarría, de Chacabuco, de Avellaneda, cuyo intendente es el ultra K, Jorge Ferraresi, que dejó docentes en la calle en medio de la pandemia.Y dos grandes luchas han protagonizado los municipales de Tandil y los de Jesús María, Córdoba, con un rotundo triunfo de estos últimos que han conseguido los pagos de los salarios y los aumentos que la intendencia retraceaba, así como el aguinaldo entero en un solo pago.

A su vez, varios gobernadores también se han lanzado a la liquidación de las cajas de jubilaciones provinciales y sus regímenes especiales, con el objetivo de reducir drásticamente los haberes previsionales. Juan Schiaretti de Córdoba fue uno de los primeros, esta semana lo siguió el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien envió al parlamento provincial un proyecto en el mismo sentido y el ultra K, Axel Kicillof, prepara la liquidación de los beneficios de la caja provincial (el IPS) en este masivo y crucial distrito.

La pandemia, presente en las empresas

El ataque patronal también se manifiesta en la falta de condiciones de seguridad con las que se impone la vuelta al trabajo en las fábricas y lugares de trabajo, en particular en los más expuestos al contagio del coronavirus como son los centros de atención de la salud y los supermercados. Es tal la desidia patronal y oficial, que ha lanzado a la lucha a los trabajadores de muchos de estos lugares en todo el país para imponer las condiciones mínimas de cuidado para la salud de los empleados.

Los casos, contados de a uno o dos hace un mes, ahora, en varias empresas y plantas, ya se cuentan por decenas. Es el caso, entre muchos otros, de los 50 del Coto de Lanús; los 30 de Mondelez (ex Kraft); los 23 de la línea 202 de colectivos, que une La Plata con Beriso; los 20 del frigorífico Santa Giuliao, los 30 de Eseka, la empresa papelera, del grupo de Cocot y Dufour.

Y los jóvenes trabajadores de las empresas de fast food, como Mc Donalds, Starbucks, KFC y Burguer King, entre otras, denuncian también que ya se cuentan por decenas los compañerxs que contrajeron la enfermedad y que muchos de ellxs, conviven con pacientes de riesgo. Los lugares de trabajo, por la desidia patronal, se han convertido en focos enormes de multiplicación de los contagios.

La ofensiva tiene una respuesta aguerrida por parte de los trabajadores en distintos puntos del país, aunque aún mayoritariamente defensiva y relativamente aislada porque enfrenta no solo las dificultades derivadas de la cuarentena, sino también el boicot total por parte de la burocracia de prácticamente todos los sindicatos.

La organización y las luchas quedan en manos de un activismo que está surgiendo -donde los jóvenes ocupan un lugar preminente-, junto a las corrientes clasistas y combativas, entre las cuales se destacan las que conforman la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Un abanico de luchas

Un lugar destacado de la semana, pero también de las pasadas, es la extendida lucha de los choferes de colectivos que, al margen y en oposición a la burocracia de la UTA, han llevado a cabo medidas muy importantes, con epicentro en la ciudad de Córdoba, donde la ruptura con la burocracia la manifestaron en la puerta del sindicato local, al grito de “que se vayan todos”. La fuerza que adquirió la lucha hizo que la burocracia de la UTA lanzara un nuevo paro de actividades del interior del país al que también coloca en apoyo a los reclamos empresarios de mayores subsidios.

Como sucede desde que comenzara la cuarentena, distintos sectores de trabajadores de la Salud realizan medidas de lucha por la falta de elementos de seguridad sanitaria, en reclamo por la precariedad laboral e incluso por el pago de salarios, como demandaron esta semana las enfermeras profesionales del interior de la provincia de Misiones, que se movilizaron a Posadas para reclamar la equiparación salarial de todos los enfermeros de la provincia y el pase a planta permanente del conjunto de los contratados y los “refuerzos” de médicos y enfermeros que incorporó Kicillof en la provincia de Buenos Aires para atender las demandas multiplicadas por la pandemia y que aun no cobraron ni un peso.

Los trabajadores de Carrefour y de Wal Mart también replicaron con medidas de lucha frente a la política criminal de las patronales, que esconden los casos masivos de contagio, incumplen con las medidas de seguridad sanitaria y, con la complicidad de las autoridades, mantienen los locales abiertos poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, sus familias y la de los clientes. Por su parte, los trabajadores y delegados de Coto denunciaron que hay casi 300 casos de Covid positivos en locales del AMBA de la cadena y que 56 sucursales están en completo abandono sanitario y que están organizando un día de boicot de ventas.

Otra respuesta provino de los trabajadores mineros que, a la medianoche del sábado 27 comenzaron un cese de actividades general en el emprendimiento Cerro Negro, en las cercanías de Perito Moreno (Santa Cruz), en reclamo de una recomposición salarial y paritarias. También en Santa Cruz, en Puerto Deseado, las y los trabajadores de las plantas pesqueras del Sindicato de la Industria de la Alimentación realizan cortes y acampes en los cuatro accesos que tiene el parque industrial. Reclaman por una inmediata recomposición salarial desde hace ya cuatro meses sin respuesta alguna.

Paro de docentes

Este1 y 2 de julio pararon los docentes de Santa Fe, una medida decidida de apuro y sin deliberación alguna por la burocracia de Amsafe ante la masividad de la que organizaran las seccionales opositoras de la provincia hace una semana. Y este viernes 3 realizará un paro de 24 horas la AGD-UBA, que agrupa a los docentes de la Universidad de Buenos Aires.

Los trabajadores del Frigorífico Rioplatense, donde esta semana comenzaron a aparecer casos positivos de coronavirus, reclamaron a la empresa que se realizaran hisopados a los obreros de la planta y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que no se estaban respetando. Ante la negativa de la patronal de cumplir con los reclamos de la asamblea, los trabajadores resolvieron retirarse de la planta y no concurrir hasta el próximo lunes.

Un dato significativo en el cuadro de resistencia a los ataques patronales, es la intervención de sectores habitualmente lejanos a la participación sindical, como es el caso de las empleadas domésticas que, de manera autoconvocada –también en este caso alejadas de la burocracia del sindicato-, esta semana realizaron una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba, con 450 firmas, para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente y exigir su participación en la definición de una nueva normativa. La presentación, efectuada el pasado viernes 26 de junio, fue acompañada por legisladora provincial del FIT-PO Soledad Díaz García.

Los burócratas de los sindicatos están en su propia cuarentena y se juegan directamente para liquidar la resistencia obrera, colocados al lado de las patronales y de los gobiernos, sin importar el signo político que tengan. Las respuestas de lucha del activismo y las corrientes de sindicalismo clasista y combativo abren una perspectiva para defender las condiciones de vida de la clase obrera. En este cuadro, es vital la pelea por avanzar en la independencia organizativa y política de los trabajadores.

En el sector de Salud

Enfermeras profesionales del interior de la provincia de Misiones se movilizaron el pasado viernes 26 al Ministerio de Salud Pública, en la Ciudad de Posadas, para exigir una audiencia con las autoridades. Reclaman la equiparación salarial de todos los enfermeros de la provincia, el pase a planta permanente del conjunto de los contratados dependientes del Parque de la Salud o del ministerio, la cobertura de un seguro de riesgo a cuenta de la patronal y el pago de adicionales y del presentismo adeudados.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó un nuevo caso de Covid 19 que afecta a una trabajadora de la salud. Se trata de una enfermera del Hospital Pediátrico Humberto Notti que contrajo el virus de su hermana, paciente de un ginecólogo del Hospital Español que también dio positivo. Todo esto no hace más que expresar la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la salud. Y es que, según declaran los propios trabajadores, los elementos de protección solo son utilizados por los trabajadores que se encuentran en áreas de peligro por Covid-19. El resto de los trabajadores se encuentran con la protección mínima. De esta manera, ni el ginecólogo ni la enfermera tuvieron nunca acceso a protección alguna. El nexo de los contagios es la desidia estatal.

Junto al Hospital Regional, el Alvear es el segundo hospital público más importante de Comodoro Rivadavia (Chubut), la ciudad más poblada de la Patagonia, con casi 400.000 habitantes y ha sido cerrado durante siete días por contagios con coronavirus entre el personal. Los dos camilleros contagiados esta semana forman parte de una cooperativa que desde 1997 terceriza servicios al hospital, como limpieza, mantenimiento, mucamas, camilleros, cocina, entre otros. El caso de una enfermera, confirmado el jueves por la noche, se habría producido por contacto con los camilleros. Las y los trabajadores de la cooperativa venían reclamando por condiciones de bioseguridad y falta de insumos, al igual que en el Hospital Regional, frente a la pasividad de las autoridades sanitarias y de la misma conducción de ATE que responde al burócrata Guillermo Quiroga.

El miércoles 24 se realizó una importante charla debate virtual con trabajadores de la Salud del Hospital San Martín, San Roque de Gonnet y Rossi de La Plata, entre otros. La charla estuvo a cargo de Matías de Iullis, médico neuropediatra ex residente del Hospital de Niños de La Plata quien desarrolló los principales planteos de Tribuna de Salud para enfrentar la pandemia mientras en la Provincia de Buenos Aires el 10% de los infectados de Covid-19 son trabajadores de la Salud.

El pasado miércoles se conoció el primer contagio autóctono de toda la zona este de la provincia de Mendoza. Es el caso de un joven trabajador de la empresa que terceriza la limpieza dentro del Hospital Perrupato, de San Martín. El mismo contrajo Covid 19 por estar en contacto con otros pacientes internados dentro del hospital. Esta situación pone de relieve la exposición a la que se somete a los trabajadores dentro del mismo nosocomio y las nulas medidas de seguridad para con el personal. La empresa Mediterránea, que tiene la concesión de la limpieza en todos los hospitales de la provincia, no entrega los elementos de seguridad.

En la Central de Esterilización del Hospital Municipal Infantil de la capital cordobesa, los trabajadores denuncian que no cuentan con el material adecuado para desarrollar la tarea, poniendo en riesgo su bioseguridad y exponiendo de manera indirecta a los que luego recibirán los insumos que allí se esterilizan. Los delantales que se utilizan –similares a los delantales de cocina- no son impermeables y dejan prácticamente en exposición permanente gran parte del cuerpo de quien debe maniobrar con elementos contaminados con microorganismos correspondientes a diferentes patologías que se tratan en el nosocomio.

El pasado miércoles 24, desde horas de la mañana, se realizó la jornada nacional de prestadores precarizados. A esta se sumaron compañeros de todo el país con el hashtag #noalajusteendiscapacidad y fotos con sus reclamos. Esto le dio fuerza y visibilizó el plato fuerte del día que fue la reunión de las 13 horas en la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde se llevó una nota y 34 mil firmas en dos petitorios. La misma se realizó con la Dra. Natalia Garozzo , la Dra. Gabriela Barros (directora operativa) y el gerente general David Aruachan. En esta pudieron asistir tres representantes, dos de ellos del espacio que conformamos Prestadores Precarizados Salud y Educación.

Un reciente estudio elaborado por el Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) relevó la profunda desigualdad laboral entre hombres y mujeres en el sistema sanitario. Mientras la provincia cuenta con un 69,6% de personal femenino en el sector salud, estas perciben ingresos hasta un 41% más bajos. Asimismo, el informe destacó que seis de cada diez son el principal sostén del hogar.

Este jueves 25 de junio, en hospitales y virtualmente hicieron sentir su reclamo los trabajadores que ingresaron en marzo como parte del personal de apoyo en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires quienes, en estos meses, no han cobrado todavía ningún sueldo. A raíz de la pandemia, el gobierno de Kicillof abrió la inscripción para cubrir cargos bajos la forma de becas. De 25.000 inscritos fueron tomados cerca de 500, de los cuales 107 son profesionales, 177 enfermeros, 113 personal de limpieza y 35 técnicos, distribuidos en 44 hospitales. Estos trabajadores no tienen ART ni obra social, y están expuestos como el resto de los trabajadores de salud por la falta de equipos de protección, la ausencia de testeos y el abandono de las cohortes por parte de las direcciones de los hospitales, que llevan a la provincia a tener uno de los índices más altos de contagios en el personal de salud.

El pasado 25 de junio, Mariano Gastón Roldán, enfermero del hospital Posadas (El Palomar, Buenos Aires), denunció públicamente el estado de quebranto en el que se encuentran los servicios de salud en todo el país. En represalia, la dirección del hospital apeló a la precaria contratación como monotributista de Roldán para dejarlo en la calle, en el momento en que más se lo necesita. Roldán informó sobre la situación crítica del sistema de salud en la actualidad. La falta de presupuesto, que se va en subsidios patronales y pagos de deuda, se traduce directamente en equipamiento insuficiente o precario y en una saturación de las capacidades de atención.

En el sector estatal

Una trabajadora de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI en La Plata dio positivo de Covid-19 y despertó las alarmas entre los empleados que salieron a denunciar irregularidades en la aplicación de protocolos sanitarios. Las críticas señalan a Marcelo Leyria, titular del PAMI La Plata, a quien los trabajadores apuntan como responsable del "desmanejo" de gestión en perjuicio del personal de planta.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, envió a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, que es un verdadero mazazo a los trabajadores estatales de la provincia, tanto jubilados como activos que aportan a la caja de jubilaciones provincial.

Tanto en la movilización del 28 de mayo por la salud de las mujeres como la del 3 de junio en el aniversario del Ni Una Menos estuvieron manifestándose las compañeras Promotoras de Género contra el desplazamiento de sus funciones por Malvina Lara, la nueva funcionaria del área, nombrada por la subsecretaria de Mujer Giselle Dobidenko. Estas trabajadoras cobran un beca de $ 11.000 por el acompañando a mujeres víctimas de violencia, lo que revela que los programas de la provincia de Misiones se asientan en la total precarización laboral.

Los judiciales de la provincia de Buenos Aires se sumaron hoy, 2 de julio, a la jornada de protesta nacional del gremio, mediante apagón informático y retiro de los lugares de trabajos en los casos en que desarrollen tareas en sede a partir de las 11 horas. El reclamo es por condiciones de seguridad sanitaria y prevención contra los contagios, y por la convocatoria a paritaria salarial -ya que los salarios están congelados y Axel Kiciloff aún no habilitó la mesa paritaria. La Suprema Corte ha venido flexibilizando los protocolos de asistencia a las dependencias y las guardias mínimas, lo que habilita a los titulares a disponer a su antojo la presencia de los trabajadores y los colegios de abogados presionan para normalizar la actividad en medio del crecimiento exponencial de los contagios. Se han reportado varios casos de contagio en La Plata y Gran Buenos Aires porque, en su mayoría, los edificios no están preparados para contener a los trabajadores, abogados y partes respetando el distanciamiento.

El miércoles 1° de julio, con una masiva movilización por el centro de Córdoba, las y los trabajadores municipales hicieron una gran demostración de fuerzas para dar continuidad a su lucha contra el ajuste del gobierno municipal. La marcha de hoy fue un contundente rechazo de la base del gremio a los 117 despidos y la continuidad de un proceso de movilización que tiene un curso ascendente. En la mañana se hicieron presentes en la movilización trabajadores de diferentes reparticiones. Es que hay despidos en diversas áreas, entre ellas lugares esenciales, como educación, y comunicación. La respuesta en la calles fue muy combativa y no se dejó intimidar por el fuerte operativo policial.

Al menos 18.000 trabajadores y trabajadoras municipales de la Ciudad de Buenos Aires no recibirán aguinaldo. Son los precarizados de la Ciudad que se encuentran contratados mediante locación de servicio o asistencias técnicas a través de universidades (tercerizados), que no solo perciben un salario de hambre y congelado, sino que en enero sufrieron una rebaja producto del aumento del 51% en el monotributo. Además, los precarizados de la Ciudad, no cuentan con obra social ni ART, herramientas fundamentales para el cuidado psicofísico en el desarrollo de las tareas, que cobra aún mayor importancia durante la cuarentena.

La tenaz lucha del Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María (Sitram) logró que, por tercer mes consecutivo, se garantice el pago de los salarios de las y los trabajadores municipales. Como parte de ese proceso, se acaba de acordar, en un acta con el municipio, el compromiso de que percibirán 7 mil pesos hasta el día 17 de julio en compensación por el no pago de los aumentos acordados oportunamente y la parte de ese aumento que debía repercutir sobre el aguinaldo. Así se compensa en forma total el aumento no percibido y nuevamente se logró que esta compensación se otorgue a todos los trabajadores, sin distinción.

Con una movilización de más de 300 municipales, se rechazó en las calles el intento de Martín Llaryora de hacer pasar nuevos despidos en plena pandemia. Se trata de 117 empleados municipales cuyos contratos vencen este miércoles y tendrán el martes su último día de trabajo como agentes públicos de la ciudad de Córdoba. Verónica Bruera, secretaria general de la Municipalidad, afirmó que “los contratos caídos pertenecen a casi todas las áreas de la administración, con excepción de Salud” (La Voz, 30/6). El eufemismo utilizado encubre que se trata lisa y llanamente de despidos encubiertos y omite que la medida alcanza a contratados que desempeñan tareas como auxiliares en escuelas, jardines maternales y parques educativos dependientes de la municipalidad.

El intendente Víctor Aiola (Cambiemos) de la ciudad de Chacabuco, Buenos Aires, confirmó que el Municipio abonará el aguinaldo de todos los empleados estatales en dos cuotas (50% en julio y 50% en agosto). Además los sueldos se seguirán abonando desdoblados de las guardias y las horas extras. Los trabajadores, ante la pasividad cómplice de los sindicatos ATE y STMCH, comienzan a organizarse desde abajo para enfrentar este atropello. A los salarios de miseria (rondan los $19 mil), las paritarias congeladas desde diciembre del año pasado y el desdoblamiento de horas extras y guardias, se suma este nuevo atropello al bolsillo de los casi 1.700 empleados municipales.

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi respondio en una entrevista, respecto del conflicto con docentes de Artística Municipales que llevan más de 4 meses sin cobrar que desconoía "dicho conflicto", que "ha habido un error administrativo y se resolvió”. Los docentes, 26 en total de la rama de Arte, tomaron horas en el acto público del 5 de marzo y aún no recibieron sus salarios. La respuesta del Director de Enseñanza Artística Gonzalo Flores y de la Secretaria de Cultura y promoción de las Artes, Victoriosa Belloni Onetto, fue que ”no hubo decreto para dar de alta dicha designación" y les plantearon que dejaran de trabajar porque no se les iba a pagar.

Esta semana, el Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito de Azul (Buenos Aires) denunció que el Municipio de Olavarría no renovó el contrato de una trabajadora social del área de Desarrollo Social y advirtió que se habrían recortado horas extras de trabajadoras/es de otras áreas. Esta situación es gravísima y es necesario denunciarla por dos razones: la primera es que la gestión del intendente Ezequiel Galli decretó al municipio en emergencia financiera y económica para llevar adelante este y otros ajustes, con la complicidad de la oposición PJ-Kirchnerista que nada dice del tema mientras se dedica a hacer asistencialismo.

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Mendoza llevan más de tres semanas impulsando un plan de lucha por mejoras salariales y laborales, enfrentando la represión del gobierno. Este proceso se está dando por fuera de la anquilosada conducción de Dugar Chappel (actual concejal radical) del Soem (sindicato de municipales). Las constantes movilizaciones, retenciones de servicios, paros y sentadas en la explanada del municipio son un hecho novedoso en un municipio donde siempre gobernó el radicalismo que pocas veces vivió un levantamiento de sus empleados.

En el sector docente

El 29 de junio se concretó el plenario provincial abierto de delegadxs, activistxs y representantxs de escuelas convocado por las seccionales y agrupaciones opositoras dentro de Un.T.E.R, el sindicato docente de Río Negro. Se debati+o sobre la necesidad de articular un plan de lucha que supere la parálisis de la burocracia del sindicato y le ponga un freno al avance del gobierno que pretende imponer la evaluación en cuarentena y la flexibilización laboral con el teletrabajo sobre el conjunto de la docencia rionegrina. El plenario marca un éxito por la propia concreción y por la participación de aproximadamente 200 compañerxs representantxs de escuelas de diferentes puntos de la provincia.

En una reunión de secretarios seccionales del sindicato docente Amsafe (Santa Fe), realizada el 26 de junio, Sonia Alesso, secretaria general del gremio, anunció la resolución de la CD provincial de impulsar un paro virtual los días 1 y 2 de julio. Ese mismo día transcurría la última jornada del apagón virtual y paro convocado por los cuatros departamentos opositores del sur santafesino, que tuvo un acatamiento importantísimo en la región y una repercusión con llegada a toda la provincia y que empalmó con sectores autoconvocados contra la pasividad de la burocracia de Alesso, en la Capital y otros departamentos dirigidos por el oficialismo: San Lorenzo, General Obligado o Iriondo, lugar este último donde la conducción de la seccional se vio obligada a convocar a un plenario de delegados ante la presión de las bases.

Gabriela Meglio, integrante de Tribuna Docente y secretaria adjunta de Amsafe Rosario (Santa Fe) defendió el proyecto del Frente de Izquierda y los Trabajadores del impuesto a las grandes rentas y fortunas, sosteniendo que se trata de un proyecto que permitirá volcar u$s15.000 millones a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la pandemia y la crisis enorme que se está desarrollando. Tribuna Docente viene impulsando en Amsafe Rosario la organización de los docentes reemplazantes, que han quedado sin salario en el marco de la pandemia. Los recursos que se niegan a los docentes están yendo al pago de la deuda, o a subsidiar al gran capital. El proyecto de impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas permite invertir esta situación.

Entre miembros de la Asociación Docente de la Universidad de Luján (Adunlu), el proyecto de Impuesto a las Grandes Rentas y Fortunas que propone el Frente de Izquierda ha recogido múltiples apoyos. Patricio Grande, secretario adjunto de la gremial, se pronunció en favor de la sanción del proyecto y también lo hicieron, entre otros docentes e investigadores, Gladys Perri (secretaria de Organización), Leonardo Varela (ex secretario Adjunto), Marcelo Hernández (docente y secretaria de Derechos Humanos), Natalia Fiori (docente del PUEF y delegada de Adunlu), Javier Palma (docente), Alicia Nogueira (docente jubilada), Laura Massa (docente y trabajadora social), Gabriel Mallo (docente UNLu), Patricio Urrecelqui (docente y delegado de Adunlu), Natalia Wiurnos (historiadora y docente) y María Virginia Siede (docente y trabajadora Social).

Luego de nuevas movilizaciones y estadías de docentes desocupados en Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén, éste (tras un simulacro de “ayuno” de la conducción provincial del TEP -Celeste) acordó una reunión en el Cuerpo Colegiado del Consejo de Educación para instrumentar un mecanismo de cubrimiento de vacantes. El organismo votó la Resolución Nº 260/20, que finalmente instituye un mecanismo virtual para aspirar a las vacantes en todos los niveles y modalidades. Y aunque deja zonas grises y no resuelve todas las situaciones, no es menos cierto que se arrancó con la lucha en las calles, movilizados.

En el sector privado

Personal doméstico

Las empleadas domésticas autoconvocadas realizaron una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba, con 450 firmas, para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente y exigir su participación en la definición de una nueva normativa. La presentación, efectuada este viernes 26 de junio, fue acompañada por Legisladora Provincial del FIT-PO Soledad Díaz García, quien ha impulsado numerosos proyectos de ley en consonancia con los reclamos de las trabajadoras. El protocolo actual impone una serie de obligaciones y deberes solo a la parte trabajadora, pero ninguna a los empleadores.

Neumático

Los primeros firmantes de la seccional oeste del Sindicato del Neumático (SUTNA) en apoyo al proyecto de Impuesto a a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izuqierda y los Trabajadores son: Sebastián Tolosa, comisión ejecutiva SUTNA Merlo; Leandro Rojas, comisión Directiva, SUTNA nacional; Juan Anchaba, comisión Ejecutiva SUTNA Merlo; Sergio Ramirez, delegado Seccional Merlo; Dani Abregú, delegado Seccional Merlo; Sebastian Rojas, delegado Seccional Merlo; Walter Fernandez, delegado Seccional Merlo; Darío Lopez, activista de Pirelli; Perez Mónica, empleada Seccional Sutna Merlo y Gabriela Batista, empleada Seccional SUTNA Merlo.

Ceramistas

En las instalaciones de la fábrica Cerámica Neuquén se llevó a cabo el 30 de junio una importante conferencia de prensa en apoyo a los obreros y obreras de la ceramista, que rechazan el remate de la fábrica y defienden los puestos de trabajo de más de 80 familias. Con una destacada delegación de trabajadores y trabajadoras de la Cerámica presente, participaron diferentes agrupaciones sindicales de Aten, Ate, trabajadores de Expreso Argentino, Polo Obrero, FOL, CCC, CTEP, Somos Barrios de Pie, MTD, partidos de izquierda, los legisladores del FIT, como Patricia Jure, Andrés Blanco y concejales del Frente de Todos.

Ceramistas

Dos de los tres delegados de la fábrica ceramista Loimar de la localidad bonaerense de Tandil, que hoy se encuentran en lucha, han manifestado su apoyo al proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Dicho proyecto tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares, que no vayan al pago de la deuda externa sino a la atención sanitaria y a las necesidades de los trabajadores, en el marco de una pandemia que agravó la crisis económica y social pre-existente.

Ceramistas

Los obreros y obreras de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén han informado que la justicia habilitó nuevamente la presencia del martillero público con el objetivo de proceder a tasar los bienes de la fábrica. Con esta iniciativa, buscan rematar los bienes de la fábrica y proceder a un futuro desalojo. Asistimos a un nuevo intento, luego de que el año pasado la patronal y la justica dejaron en un impasse la situación debido a la resistencia inmediata de los obreros y de las organizaciones solidarias. La decisión del juez laboral, Sergio Cosentino, permite que el martillero ingrese con la fuerza pública, es decir, avanzar en una provocación contra los obreros que defienden sus puestos de trabajo.

Ceramistas

Este viernes 26 de junio, en medio de un clima repleto de conflictos obreros en nuestra ciudad, los trabajadores ceramistas de Loimar (Tandil, Buenos Aires), realizaron una marcha al Municipio, donde desplegaron sus banderas e hicieron sentir el reclamo con bombos y palmas. Los trabajadores reclaman su reincorporación a la fábrica y el pago de los haberes adeudados. El conflicto comenzó en octubre pasado. La patronal mantiene cerrada la fábrica, en un verdadero lock out. Como parte de las medidas de lucha, los trabajadores desarrollaron un acampe en el mes de marzo, días antes de la cuarentena.

Gráficos

La patronal de la gráfica Interpack, en el distrito bonaerense de La Matanza, comunicó al personal este miércoles 24 que un trabajador del sector de mantenimiento había dado positivo para coronavirus. Aparentemente su contagio fue por medio de un familiar cercano. A su vez, también informó que la planta permanecería cerrada durante 24 horas para realizar una desinfección total, debiendo regresar al día siguiente todo el personal a sus horarios y turnos semanales. La empresa se limitó a testear a quienes habían estado en contacto directo con el mecánico durante esos días (unos 20 trabajadores), pero no fueron puestos en cuarentena. Además de que el trabajador infectado realiza tareas que lo obligan a una movilidad constante -es decir que pudo haber interactuado con muchos más.

Papeleros

En el complejo industrial de Cartocor ubicado en la ciudad de Luján (Buenos Aires), la comisión interna del sindicato de papeleros denunció el 25 de junio una “creciente ola de contagios que se viene registrando en la empresa en estos últimos días”. En esta empresa, perteneciente al grupo multinacional Arcor, que emplea a unos 350 trabajadores, se confirmaron cuatro casos positivos en las últimas horas (en total, cinco casos). "De 12 trabajadores testeados, hubo tres positivos, de los cuales uno de ellos no presenta ningún síntoma”, denunció la CI. En la fábrica, se mantuvo la producción desde el inicio de la cuarentena al ser considerada una industria esencial vinculada al sector alimenticio. Ante la reciente denuncia pública y el firme reclamo de los trabajadores, la empresa resolvió paralizar la producción por 48 horas para realizar “tareas de desinfección”.

Transporte

En el marco del conflicto en Expreso Argentino en Neuquén, cuyos trabajadores ya superaron el mes de acampe en las puertas de la empresa en reclamo de deudas salariales y por la continuidad de sus puestos de trabajo, la Justicia laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar, mediante la cual ordena a la patronal de Expreso Argentino pagar los sueldos adeudados y establece el embargo sobre los bienes de la empresa.

Subte

En una declaración difundida ayer, 29 de junio, de miembros por la minoría de la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro) y delegados del subte de la Agrupación Naranja, se denuncia el intento de ajuste en el salario que Metrovías, junto a la burocracia de la UTA y el gobierno de la Ciudad, pretenden imponer mediante un acta homologada ayer. Los trabajadores están llevando adelante asambleas para definir las medidas a tomar.

Prensa

Editorial Perfil (CABA) emitió un comunicado a su personal informando que, dado que el Estado no tomaba a su cargo el pago del medio aguinaldo no iba a poder cumplir con esa obligación y debería posponerla ¡¡¡para enero de 2021, y en cuotas!!! A su vez, se lamentaba de que todavía el gobierno no había informado acerca de si va a pagar la mitad de los salarios de este mes, como viene haciendo desde hace dos meses, con dinero de la Anses. Perfil, que atribuye este incumplimiento a los trastornos derivados de la pandemia de coronavirus, no pagó en tiempo y forma los medios aguinaldos de 2016, 2017 y 2019, ni las paritarias de 2016 y 2019, amén de haber cerrado paritarias a la baja todos estos años (la última, de 15%, cuando la inflación trepó a más del 50%), amparada por el Ministerio de Trabajo y la burocracia de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Prensa

Les periodistas y comunicadores del portal de noticias Infoeme (Olavarría, Buenos Aires), la totalidad de su redacción, se encuentran de paro desde hace tres días. Decidieron en asamblea tomar este medida ante los recientes ataques de la empresa a sus condiciones laborales, los incumplimientos del protocolo por Covid-19 y el no pago del último tramo de la paritaria 2019. La medida fue respaldada y acompañada por la Asociación de Periodistas de Olavarría (APO).

Petroleros

El gobierno de Neuquén tuvo que reconocer lo que era “vox populi”: en la provincia hay transmisión comunitaria. Esto ocurrió hace ya más de una semana. Ya hay casos de contagios en los yacimientos y los propios obreros denuncian la violación del protocolo por parte de las empresas operadoras, contratistas y subcontratistas. La Agrupación Obreros del Petróleo se hizo eco de estas denuncias que fueron publicadas en nuestra prensa. Sin embargo, ante tantas evidencias, el burócrata que dirige el sindicato, Guillermo Pereyra, en vez de exigir que se cumplan a rajatabla las normas de bioseguridad laboral, se asocia una vez más con las patronales contra los intereses y la vida de los petroleros al solicitar que no se aplique la cuarentena para los trabajadores que desde la Capital y zona de influencia (con transmisión comunitaria) se trasladen a los yacimientos a cumplir su turno.

Petroleros

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que lidera Guillermo Pereyra, acaba de pactar con la cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) la continuidad de las suspensiones, con fuertes reducciones salariales, por el plazo de tres meses (hasta el 31 de agosto). El convenio continúa con cláusulas del acuerdo firmado en abril, pero con diferencias más negativas para los trabajadores. Es que los obreros suspendidos percibirán el salario básico, zona y turno, más una vianda de ayuda alimentaria, con la novedad que ahora la totalidad a cobrar no podrá superar los $60.000 de bolsillo.

Petroleros

El 5 de junio, cuando iniciaban una retención de servicios para reclamar por falta de pagos en la petrolera OIL m&s de Las Heras, Santa Cruz, los trabajadores recibieron el aviso de que seis obreros eran despedidos. Luego de idas y vueltas a partir de la reacción de sus compañeros de reclamos al sindicato, la empresa (propiedad de Cristóbal López) deja sin efecto cuatro despidos aduciendo que se “confundieron” que los telegramas eran para los encuadrados en Uocra, pero mantuvo el despido de dos de ellos: Mario Baeza y Néstor Vibares.

Petroleros

Un obrero petrolero de una tercerizada que trabaja para Halliburton dio positivo de Covid-19. El compañero tiene contacto diario con numerosos trabajadores de Halliburton. Sin embargo, a solo unos pocos se les realizó el hisopado y fueron aislados. Hace falta realizar tests a todos los compañeros que hayan mantenido contacto con el infectado. Este primer caso de Covid-19 pone de relieve otra enorme cantidad de irregularidades que están poniendo en peligro la salud y la vida de los trabajadores y de sus familias. En el protocolo establecido por la empresa para poder volver a trabajar figuraba que, en cada viaje, las combis debían tener la mitad de los asientos sin ocupar. Esa normativa se incumple. También se incumple la normativa que establece un máximo de trabajadores por cada cocina y que los departamentos de la base de Añelo solo puedan estar ocupados, cada uno de ellos, hasta la mitad de su capacidad. Por el contrario, los departamentos están hasta el tope de obreros.

Mineros

En la medianoche de este sábado 27 comenzó un cese de actividades general de los trabajadores del emprendimiento minero Cerro Negro, en las cercanías de Perito Moreno (Santa Cruz). Los mineros reclaman por una recomposición salarial, paritarias (que aún no se han desarrollado) y un reconocimiento por poner el cuerpo para el desarrollo de la actividad. La minería fue declarada “tarea esencial” en el marco de la pandemia y nunca dejaron de producir, mientras que la onza de oro aumentó de 1.609 a 1.771 dólares entre marzo y junio.

Plenario

El viernes 26 de junio se realizó el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de La Plata, Berisso y Ensenada con la participación de un centenar de trabajadores estatales, docentes, de la salud, del Astillero Río Santiago, de las apps de reparto, del Polo Obrero, docentes universitarios, artistas y del movimiento ambiental. La convocatoria estuvo precedida por una charla abierta realizada el 24 por la agrupación Tribuna de la Salud, que reunió a trabajadores de distintos hospitales y clínicas de la región y una numerosa asamblea de artistas organizada por las agrupaciones de la CSC el 27. En el plenario se debatió la nueva situación abierta para el movimiento obrero, las tareas de la etapa y la situación de la región, una de las más castigadas por la pandemia, por los contagios del personal sanitario y en los lugares de trabajo, especialmente en los grandes centros industriales de Ensenada.

Repartidores

Este lunes 29 sucedió un nuevo crimen laboral, un joven de 28 años que trabajaba para Pedidos Ya perdió la vida, cuando se encontraba haciendo el reparto en su moto. El hecho sucedió en la intersección de la avenida Rancagua y Usandivaras, en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba. Con esta muerte ya son 6 en lo que va del aislamiento social obligatorio, les repartidores que son parte de las tareas esenciales desde el comienzo de la pandemia, trabajan sin ninguna medida de higiene y seguridad, están expuestes a extensas jornadas laborales que llegan a las 10 y 12 horas diarias para poder alcanzar un salario que cubra mínimamente el costo de vida.

Repartidores

El miércoles 1º de julio se llevó a cabo el tercer paro internacional de repartidores. Días atrás, el jueves 18, había tenido lugar una reunión virtual de las organizaciones de repartidores de distintos países. Y más allá de ello, los lazos tejidos desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) desde el primer paro internacional se desarrollan sumando cada vez mas agrupaciones de cada país, y forjando al calor del debate nuevas medidas de lucha por los reclamos en contra de la hiperexplotación que sufrimos donde tiene presencia las patronales de Rappi, Glovo, Pedidos Ya -entre otras.

Choferes

Los trabajadores de la empresa Ersa y Aucor de la ciudad de Córdoba fueron al paro denunciando que las patronales incumplen el acuerdo firmado tras la última huelga general. Con la medida de lucha reclaman salarios que llevan meses de atraso, que se pongan al día con el adelanto del mes de junio, el aguinaldo, vales y por el funcionamiento de la obra social. También hay choferes que hace años están en negro. La base obrera tomó la punta de línea de la empresa Ersa, ubicada camino a San Carlos; centenares de trabajadores se hicieron presentes para garantizar el paro con los métodos históricos de lucha. El lugar permanecerá ocupado hasta obtener respuestas. Los choferes venían de realizas el lunes 29 de junio una protesta frente a la sede de la UTA de Córdoba. “Que se vayan todos”, fue uno de los cantos frente a una sede custodiada por la policía de la provincia, frente al boicot a la lucha por parte de la burocracia del sindicato.

Choferes

El martes 23 fue suspendida por múltiples contagios de Covid-19 la actividad de la Línea 202, de la empresa Unión S.A., que cubre recorridos de colectivos entre Berisso y La Plata. Hoy los casos confirmados suman 23. La empresa había comunicado que los recorridos los cubriría la Línea 214 (de la misma empresa) de forma parcial hasta que se tuvieran los resultados de los hisopados, pero Osmar Corbelli -dueño de la empresa y de casi todas líneas de colectivos de la región- puso a los mismos choferes que debían estar aislados preventivamente a conducir las unidades de la 214.

Choferes

En tiempos de de crecimiento exponencial de los casos de coronavirus, el gobierno nacional declara su preocupación por la situación del transporte público. Sin embargo, se multiplican los casos como los tres de la Empresa Transporte Automotor de Pasajeros Sacif (la línea de colectivos 24 de CABA), que no desinfecta los coches a la llegada a cada cabecera ni entrega los productos necesarios para prevención (alcohol en gel y barbijos son adquiridos por sus trabajadores). La inacción patronal transforma a las unidades en potenciales focos de contagio, tanto para sus empleados como para los pasajeros. Pese a los tres casos positivos conocidos, ni la compañía ni el Estado tomó la decisión de testear al resto de los trabajadores.A la par, el gremio (Unión del Transporte Automotor) continúa totalmente ausente.

Carne

Trabajadores de frigorífico Santa Giulia, de la localidad de Alejandro Korn (Buenos Aires) cortarán la ruta 210 en reclamo de un protocolo sanitario que los proteja, luego de que se registraran unos 20 contagios de coronavirus en el establecimiento, y también demandarán la reincoporación de once obreros despedidos. Un trabajador despedido denunció que el último caso de contagio, "se confirmó ayer, en el sector de Faena y ni los trabajadores estaban al tanto. La gente va con miedo al contagio y son presionados a que trabajen y echan al que se queje".

Carne

Con la confirmación de casos positivos de Covid-19 en la planta del Frigorífico Rioplatense, ubicado en la localidad de General Pacheco del distrito de Tigre, los trabajadores de la planta junto a su comisión interna, se organizaron ante el intento de la patronal de obligar a trabajar a los obreros exponiendo su salud y la de las familias. El martes 26 de junio se llevó a cabo una asamblea general en la que se reclamó a la empresa que se realicen hisopados a los trabajadores de la planta y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que no se estaban respetando. Ante la negativa de la patronal de cumplir con los reclamos de la asamblea, los trabajadores resolvieron retirarse de la planta y no concurrir hasta el próximo lunes.

Pasteleros

Lxs trabajadores de la histórica pizzería de Caseros están en la lucha por defender sus puestos de trabajo. Lxs 13 trabajadores, algunos con antigüedad de más de 20 años, están dando una enorme batalla al poner en funcionamiento nuevamente la pizzería en medio de la cuarentena. La empleadora les dejó de pagar los salarios por varios meses y el 20 de marzo se enteraron, de manera informal, que no iban a abrir más las puertas del local. A pesar de las bajas ventas y las enormes limitaciones de la circunstancia, ahora que están manejando la producción y las cuentas, lxs trabajadores pueden corroborar y calcular las enormes ganancias que llevó su empleadora en temporada alta a costa su trabajo.

Pasteleros

Lxs que trabajan en fast food estan totalmente expuestos a contraer coronavirus. Trabajan en contacto con decenas y hasta centenares de personas todos los días y las empresas no les otorgan los elementos de seguridad sanitaria ni acondicionan las tiendas de la manera que corresponde para no poner en riesgo la salud de los empleados. Como consecuencia de esta actitud paronal, encontramos casos confirmados en Mc Donalds, Starbucks, KFC, Burguer King, etc. Ya son decenas los compañerxs que contrajeron la enfermedad y muchos de ellxs, conviven con pacientes de riesgo.

Textiles

Trabajadores de la textil Eseka, fabricante de Cocot y Dufour denunciaron que hay más de 30 contagiados en la empresa y que la patronal los obliga a seguir yendo a cumplir las tareas. Aseguran que no les informan la cantidad exacta de contagios y que no hay protocolos de seguridad ni medidas de prevención y que trabajan hacinados . La fábrica, ubicada en La Paternal (CABA) emplea actualmente a unos 700 operarios que confeccionan ropa interior, mallas y ropa de cama para las marcas Cocot y Dufour. La textil habría conseguido habilitación para funcionar como servicio esencial con una mentira. Usaron la habilitación que tienen para fabricar medias ortopédicas pero, según los trabajadores, no lo hacen y los obligan a ir para producir ropa interior. La comisión interna y la burocracia del sindicato textil (AOT) les dicen que si tienen quejas o denuncias las pueden presentar ante el Ministerio de Trabajo.

Alimentación

El 24 de junio, tras confirmarse cinco casos de Covid-19 en la fábrica Felfort, los trabajadores realizaron un paro que logró arrancarle a la patronal una licencia de tres días para el personal que continuaba en la planta. El viernes 26, se confirmaron tres casos más, y varios trabajadores continúan a la espera de los resultados de hisopados, los cuales tuvieron que hacer por su cuenta porque la empresa se negó a realizarlos. La burocracia del STIA (Alimentación), de Rodolfo Daer, no dio respuesta alguna a la demanda de los trabajadores de Felfort que tenían que producir a pesar de la no esencialidad de las golosinas. Los elementos de prevención e higiene fueron arrancados a la patronal mediante paros organizados por los trabajadores a los que el sindicato les dio la espalda. La empresa presiona y amenaza con despidos a sus trabajadores para sostener la producción.

Alimentación

Ya son 29 los casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores de Mondelez en la planta ubicada en la localidad de Pacheco, distrito de Tigre. Esta situación afecta al personal de planta permanente, con 26 infectados y al sector de limpieza, que cuenta con tres trabajadores contagiados. El porcentaje de aumento de los contagios supera el 300%, pasando de 12 a 29 trabajadores en muy pocos días. La patronal, con el aval de la dirección del sindicato de la alimentación (Stia), obliga a ingresar a la fábrica a los trabajadores exponiendo su salud y la de sus familias. Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre autorizan el funcionamiento de la fábrica cuando el nivel de contagios entre los trabajadores sigue creciendo.

Pesca/Alimentación

Desde el 23 de junio, en Puerto Deseado (Santa Cruz) las y los trabajadores de las plantas pesqueras del Sindicato de la Industria de la Alimentación realizan cortes y acampes en los cuatro accesos que tiene el parque industrial. Reclaman por una inmediata recomposición salarial desde hace ya cuatro meses sin respuesta alguna. Las empresas argumentan que la crisis de producción y exportación debida a la pandemia, les imposibilita otorgar una mejora salarial. Lo cierto es que, como manifestó un delegado de una de las empresas, los operarios pesqueros son los peor pagos dentro de la cadena productiva: uno con 10 años de antigüedad y 45 horas semanales de trabajo ronda los $35 mil de sueldo mensual (Mar y Pesca, 23 de junio). Un monto especialmente escaso cuando se lo contrasta con el costo de la canasta familiar en Santa Cruz.

Comercio

La Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer que la Afip se estableció un nuevo beneficio para las patronales por el cual se reduce un 95% el pago de contribuciones patronales o una postergación de hasta dos meses de las mismas. Se trata de un claro ataque que el Ministerio de Hacienda hace a la caja de jubilaciones nacional (Anses) en favor de las patronales. Esta medida se suma a los continuos decretos presidenciales que están haciendo una reforma previsional de hecho. Este es el resultado del lobby político que las patronales de Comercio hicieron con los actuales ocupantes de la Casa Rosada, ya que las ventas durante todos los meses de la pandemia superaron a las de Navidad, tiempos de prosperidad para las patronales beneficiadas como las de Alfredo Coto, Carrefour Argentina o los Jalil en Córdoba.

Curtidores

La empresa Curtume CBR, más conocida como excurtiembre Yoma, anunció que cerrará la planta de la localidad riojana de Nonogasta por tiempo indeterminado a partir de los primeros días del julio y hay 800 empleos en riesgo. La situación afecta a algo más de 800 trabajadores del plantel de la compañía, que fueron informados de esta situación el viernes pasado a través de cartas documento. La curtiembre es una de las principales fuentes de trabajo en el Departamento Chilecito junto a la vitivinicultura y otros productos agrícolas.

Rurales

Tan solo el posteo en Facebook de un trabajador rural de la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro, reclamando por las paritarias y el adicional por zona desfavorable bastó como motorizador un gran agrupamiento de trabajadores rurales y que se extendió en solidaridad a otros gremios. El posteo, que se compartió más de 2.500 veces, incluso llego a sacar a la burocracia sindical de Uatre (trabajadores rurales) de su zona de confort, donde se encuentra hace tiempo producto del pacto social firmado con las patronales y el gobierno. Fue por esto que en horas de esta mañana, 1° de julio, convocó a una pequeña concentración, maniatada por ella misma y en un lugar dificilmente accesible para los trabajadores, donde levantó ambas consignas, que ya había hecho masivas aquel posteo y que resultan absolutamente actuales, sobre todo en tiempo de coronavirus. El objetivo fue desamar el eventual proceso de organización independiente que anunciaba el posteo y su repercusión.

Cultura

Hace unas semanas, la flamante Subsecretaría de Cultura de Misiones anunció que en convenio con la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademis) y la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe), los actores culturales en todas sus ramas dispondrían de “herramientas financieras para bancarizar y monetizar sus actividades e incluso soporte técnico online para transmisiones vía streaming”. Este fue un gran anuncio que generó muchas expectativas, pero no pasó de ser, finalmente, otro ejemplo de precarización laboral para les trabajadores de las artes, solo que esta vez intermedian las plataformas de streaming y se enmarca todo en un intento de respuesta frente al parate económico generado por la pandemia.