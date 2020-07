Los docentes universitarios paran hoy con un apagón virtual

Habla Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, en el marco de la jornada de lucha convocada por la Conadu Histórica.

Los docentes de las universidades públicas de todo el país realizarán una jornada nacional de lucha y un apagón virtual. En la Universidad de Buenos Aires la medida incluirá un paro de 24 horas. Denuncian que, desde el inicio de la cuarentena, con la virtualización forzosa de la actividad académica, sin garantizar condiciones mínimas como capacitación, equipos, gastos de conectividad, campus adecuados, etc, se han agravado sus condiciones de trabajo. Según un relevamiento en la UBA sobre 1.500 docentes, el 77,2% sostuvo estar más flexibilizado y precarizado con la modalidad virtual, y un 77% informó que desde el comienzo de la cuarentena atravesó alteraciones en su bienestar psíquico y su salud mental.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) reclaman contra la precarización y flexibilización laboral de la docencia universitaria y preuniversitaria. “Muchos de nosotros nos encontramos al cuidado de hijos, adultos mayores u otras personas, lo que dificulta encontrar tiempos y espacios, y en gran parte de los casos, no podemos hacer uso del derecho a las licencias y dispensas porque no se nombran las suplencias correspondientes”, contó Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA. Los docentes reclaman por aumento salarial. Denuncian haber sido excluidos de los bonos salariales de emergencia del año pasado y el desconocimiento de la cláusula gatillo firmada en paritarias. Exigen la apertura inmediata de paritarias ya que la actual se encuentra vencida y no hay ninguna convocatoria en el horizonte cercano. Celotto reclamó: “La urgente convocatoria a un comité paritario de crisis en la UBA, ya que no hay una instancia de diálogo donde los reclamos docentes sean escuchados. No podemos permitir este ataque a las condiciones de trabajo sobre las cuales seguimos dando clases a miles de estudiantes”.