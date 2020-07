Rosario: Coad adhiere a la jornada nacional de lucha de la Conadu Histórica

En su primer asamblea virtual del año, luego de más tres meses desde el inicio de la pandemia, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvió la adhesión a la jornada nacional de lucha del viernes 3 de julio con un apagón simbólico de dos horas y con una conferencia de prensa. La jornada nacional de lucha es impulsada por asociaciones de base de la Conadu Histórica como la AGD-UBA, entre otras.

Un debate necesario

Pasaron tres meses desde que comenzaron las presiones desde el Rectorado y las autoridades para comenzar las clases virtuales. En el desarrollo de la asamblea, se evidenció la necesidad que había de tener una asamblea para discutir las condiciones de trabajo y los avances que obtuvieron las autoridades frente al convenio colectivo de trabajo (CCT) y los derechos sindicales vulnerados, entre otras cosas. Se destacaron las exigencias de las y los docentes a recibir un respaldo y un pronunciamiento taxativo desde el gremio en torno a su posición frente a los exámenes virtuales y la posibilidad de que en agosto vuelvan los presenciales, según se bajó desde algunas facultades. A su vez, que se coloque en el pliego la necesidad de que se reembolsen los gastos que tuvo la docencia para afrontar dar clases virtuales junto con la exigencia de la provisión de equipamiento para aquellos que no posean computadoras e internet.

Sin embargo, a pesar de las denuncias y las exigencias de frenar los avances de los distintos decanos en las facultades, todas las intervenciones de la conducción rondaron en no concentrar ni movilizar y mucho menos adherir al apagón virtual. Su propuesta era hacer una conferencia de prensa y “ver cómo adherir dando visibilidad a la lucha vía redes” pero sin paro virtual. Una propuesta muy limitada dado el cuadro de suspensión de las paritarias para lxs estatales, aguinaldo en cuotas y de anulación de la cláusula gatillo (cuando todavía se pagó en cuotas la de 2019). Si faltaba más, la reciente firma de una paritaria de condiciones de trabajo, rechazada por Conadu Histórica, pero firmada por el resto de las federaciones, no reconoce licencias ni dispensas otorgadas por DNU, plantea la virtualización obligatoria, no fija el reintegro de gastos por clases virtuales (luz, internet, reparación y/o adquisición de dispositivos) desconoce la sobrecarga laboral y el derecho a desconexión y “pausa digital” y excluye a los ad honorem. Una firma a espaldas del movimiento docente que las direcciones burocráticas de Fedun/Aduba, Conadu/Feduba, Ctera y Fagdut le dieron en aval al Ministerio y los rectores.

Nuestro planteo

Desde la Agrupación Naranja de docentes Universitarios planteamos la adhesión a la jornada nacional con un “apagón virtual” de 24 horas con concentración en sintonía con la Conadu Histórica. A su vez, colocamos la necesidad de que la UNR garantice los reemplazos ya que no puede hacer uso del derecho a las licencias y dispensas porque no se aprueban suplencias; que pague íntegramente el aguinaldo; que la UNR garantice el equipamiento acorde para docentes y estudiantes en un cuadro de aumento de la deserción estudiantil por no tener los recursos (ya expulsó a 40 mil estudiantes de grado) y reconozca la labor de los cientos de ad honorem trabajando en las unidades académicas. Por último, rechazar de plano el accionar de Defeo y la Conadu en la paritaria de condiciones de trabajo con un pronunciamiento.

Por todo esto, desde la Naranja impulsamos sumarnos, el próximo viernes 3 de julio, a la Jornada Nacional de Lucha y organizarnos por todos nuestros reclamos, sostener las asambleas generales y preparar la lucha en el segundo semestre en defensa del salario, por el aumento del presupuesto universitario, en defensa del CCT y las condiciones de trabajo.