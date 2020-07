Tucumán: docentes del Plan Fines reclaman los salarios adeudados desde 2019

Este viernes, les docentes del Plan Fines de la provincia de Tucumán se manifestaron en casa de gobierno reclamando los salarios adeudados desde el año 2019.

El programa de finalización de la educación primaria y secundaria dirigido a jóvenes y adultos que funciona desde 2004 mantiene un tipo de contratación a docentes y administrativos que incumple con todo tipo de derecho laboral: no existen las vacaciones, ni licencias de ningún tipo, no se contabiliza la antigüedad, los pagos son abonados en destiempo y muy por debajo del mínimo (entre $2.200 y $7.700). En todos estos años, ninguno de los partidos tradicionales gobernantes hizo nada para cambiar la situación de miles de trabajadorxs de la educación que actúan en este plan.

Durante la pandemia, la condición se agravó: las clases no iniciaron, por tanto, les estudiantes son expulsados del sistema educativo; les docentes no pudimos acceder al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por figurar activos en la Afip; no fuimos llamados para cubrir los cargos, es decir, se produjeron despidos encubiertos; y no cobramos lo adeudado. A pesar de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró la continuidad del Plan, estamos llegando a mitad de año y no tenemos ninguna novedad.

El Estado precarizador implementa eficientemente un contrato basura que niega cualquier garantía de estabilidad laboral. La denuncia de salarios muy por debajo de la canasta familiar se expresó fuertemente en la movilización, junto con el pedido de pase a planta. Además, se manifestó las particularidades de algunas subsedes como los Contextos de Encierro, el Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas y la educación hospitalaria donde las condiciones edilicias y materiales son deplorables.

Las burocracias sindicales se ausentaron en la jornada y solo estuvieron participando lxs docentes organizados por asamblea, Tribuna Docente y la Agrupación Marrón. Después de varias horas de espera, ningún funcionario del gobierno atendió la demanda y sólo fue permitida la presentación de una nota.

Las necesidades extremas de la docencia y administrativxs del Plan Fines dio impulso a una lucha que tiene que ser extensiva a todes les educadores de la provincia. Exigimos al ministro Juan Pablo Lichtmajer y a Trotta respuestas inmediatas. Es necesaria la inclusión del Plan Fines en el Estatuto Docente, el pago inmediato de los salarios adeudados, garantías de cobertura de la obra social y condiciones dignas para el inicio de las clases.