"Queremos cobrar la zona fría para todos los compañeros que trabajan en las chacras”

Testimonios de trabajadores rurales en lucha de Río Negro. También exigen paritarias y asambleas.

Prensa Obrera se hizo presente ayer viernes en horas del mediodía en el barrio Santa Rita de Villa Regina para entrevistar a trabajadores rurales, representantes de diferentes establecimientos de la zona que vienen hace varias semanas poniendo en la agenda publica provincial la exigencia de apertura de paritarias y el reconocimiento inmediato de la zona fría, que implicaría una mejora salarial. Tres de ellos (Daniel, José y Nicolás) hablaron con nosotros y señalaron situaciones que entienden tienen que modificarse dentro del sindicato que los aglomera, es decir, la Uatre.

“No solo queremos el aumento de poda, sino que también queremos la zona fría. Estamos en desacuerdo con las medidas que están tomando ellos”, nos comenta Daniel, en referencia a la dirigencia del sindicato. Y afirma que “tiene que haber un diálogo, primeramente con los trabajadores, porque los dirigentes no pueden elegir por sí solos. Ellos están puestos ahí por nosotros que votamos, y ellos tienen que ver cómo estamos nosotros… y sin embargo, dicen que no nos corresponde la zona fría”. Además, enfatiza que necesitan la zona fría no solo en invierno, sino “todo el año. En la cosecha también, porque hay rocío”. Daniel tiene toda la razón: estamos en la Patagonia y como él mismo dice, “el mal tiempo es todo el año para nosotros”.

Cuando le consultamos si sabe cómo se está llevando adelante la negociación salarial, Daniel comenta que “hace meses que no vienen los sindicalistas a las chacras. No se preocupan por nuestras necesidades, acá hay trabajadores que se calientan con leña por ejemplo. Es fácil verlo desde adentro (por las oficinas) sentado y calentito”.

Sobre la continuidad de la lucha, Daniel afirma que “hemos hablado con distintos trabajadores de distintas empresas, y queremos que el gremio haga una reunión. Que llame, como llama para las elecciones, a delegados de distintas chacras para en conjunto exigir e intensificar la medida de fuerza”. Al preguntarle si de esas reuniones podrían participar trabajadores de bases, contestó: “yo creo que sí porque, por ejemplo, en los galpones (empaques) se hace”.

Sobre el día a día de un trabajador rural, José, un trabajador de 30 años de actividad, del alejado barrio de Santa Rita, comenta que “no tenemos centro comunitario. Para ver un médico tenemos que ir a Villa Regina (localidad a la que el barrio pertenece). Tenemos que estar horas y horas esperando. Falta una salita en el barrio para poder atendernos”.

En cuanto al salario rural, el sindicato y la obra social nos comenta: “cuando vamos a ver un médico tenemos que pagar la obra social y pagar $400 o $500 adicionales. La obra social la pagamos, pero eso no lo miran. Un compañero se enferma y tenés que ir al hospital, pese a que nosotros hacemos aportes”.

José se muestra crítico también del poder político. “Nosotros somos peones rurales y no nos miran. Si no laburamos ellos no van a tener el esfuerzo de nosotros. Nosotros hacemos muchos esfuerzos pero los políticos no nos miran a nosotros. La plata no la ganamos de arriba. Tenemos que ir a trabajar. Como en la Uatre, entran y se olvidan de la gente. Cuando quieren un voto van y tocan las manos y nosotros le damos votos, y le juntamos gente, y eso no se hace con la gente”.

Su mensaje es que “nosotros estamos luchando con los compañeros que están pasando lo mismo. Queremos cobrar la zona fría para todos los compañeros que trabajan en la chacra”.

Nicolás, en tanto, nos dijo que “la mutual no funciona, es un problema de hace años. No tenemos un médico propio, un dentista. Para ir al dentista tenemos que ir hasta General Roca”. Y llamó a “que nos unamos todos”.

La realidad del trabajador rural ha empeorado producto de años de abandono y entrega de la dirigencia sindical y el poder político. Con las cartas sobre la mesa, un importante sector de los trabajadores rurales se quiere organizar, y a la vez preparar para una lucha que no será nada corta ni nada fácil. Saben los derechos que les corresponde y también saben que pueden conquistarlos. Todo nuestro apoyo.