Jornada de lucha de los trabajadores de KFC y Wendy’s por el no pago de aguinaldos

En el día de hoy, se llevarán adelante medidas de lucha en diferentes tiendas del AMBA y La Plata.

Día a día, desde la agrupación Combo de Lucha recibimos nuevas denuncias sobre situaciones de precarización y vulnerabilidad que sufren lxs compañerxs que trabajan en fast food. Degasa, empresa dueña de las licencias de Wendy’s y KFC en Argentina, no se quedó atrás y durante la cuarentena ha aumentado los abusos patronales hacía sus trabajadores.

El dia lunes lxs compañeros de Wendy´s y KFC se enteraron que no se pagó el aguinaldo. La empresa tenía hasta el día de ayer para depositarlo, pero le avisó a sus trabajadores que aún no sabían si lo iban a cobrar, ya que están esperando a que cobren el tercer ATP en Julio para descontarselos de ahí. A otrxs se los depositaron, o eso creen, ya que no recibieron los recibos de sueldo por parte de la patronal, pero con saldos inferiores a $1000 o directamente en $0.

Esto fue la gota que rebalsó el vaso, cansados de no recibir respuestas de su situación salarial ni por parte de la empresa, ni el sindicato de pasteleros, decidieron llevar adelante una gran jornada de lucha en varios locales de distintos puntos del AMBA y La Plata, en algunos casos con cese de actividades, paro total de la planta o manifestaciones en la puerta del lugar de trabajo.

Lxs compañerxs además del aguinaldo y los recortes salariales, también denuncian que no sólo los obligan a realizar tareas de reparto, sino que han montado un call center en varios de sus locales, obligando a aquellxs trabajadores que todavía no están ejerciendo tareas en sus tiendas, porque continúan cerradas, a realizar trabajo de telemarketing para recibir pedidos. Otro atropello que denuncian es que hicieron que locales de Wendy’s y KFC compartan la misma cocina, es decir que en un local funcionan dos, dejando a lxs trabajadores con poco espacio para circular entre ellxs, sin poder cumplir el distanciamiento social; a su vez, buscan todo el tiempo excusas para poder sancionarlos y hacer que pierdan el presentismo.

La experiencia de organización y de lucha de lxs compañerxs tiene que ser el puntapié inicial para poner de pie una gran movimiento de lxs trabajadores de fast food en defensa de las condiciones laborales y la salud.

Desde combo de lucha apoyamos todas las medidas que lleven adelante lxs compañerxs de KFC y Wendy’s y nos sumamos al twittazo a lo largo del día #Elaguinaldonosetoca. Resulta fundamental la intervención de lxs trabajadores en cada lugar de trabajo, para conseguir que se nos pague el 100% de nuestros salarios, que no se nos sobrecargue de tareas ni se nos obligue a realizar aquellas que no corresponden; también por un verdadero protocolo ante casos de covid en los locales, que realmente cuiden nuestra salud y la de nuestros compañerxs.