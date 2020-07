Químicos con medidas gremiales por reclamo salarial

Asambleas de dos horas por turno para reclamar la apertura de negociación paritaria.

En un cuadro de congelamiento salarial nominal, que es en realidad una rebaja salarial frente a la inflación, los trabajadores químicos y petroquímicos han tomado medidas para reclamar la apertura de negociaciones paritarias.

Con el acuerdo 2019-2020 vencido en mayo, la cámara patronal se ha negado a negociar un aumento salarial que recomponga lo perdido el año pasado y haga frente a la inflación de estos meses, la cual no ha mermado en rubros como alimentos en los que los trabajadores se gastan casi todo su salario. La cámara empresaria ofreció como única propuesta incorporar al básico los 4.000 pesos que otorgó el gobierno por decreto, es decir que no ofrece ningún aumento salarial. Esto es una verdadera provocación, en una rama que en su mayoría no paró de producir durante la cuarentena, e incluso se vio beneficiada con el aumento de ventas y precios de sus productos orientados a la higiene -como los satinizantes-, la medicina, y la exportación.

Las dos federaciones que nuclean a los sindicatos de todo el país comenzaron con medidas gremiales, una desde el lunes 6 y otra desde el martes 7, realizando asambleas de dos horas por turno. Sin embargo, ninguna de las dos federaciones hizo público en qué consiste el reclamo salarial, ni han puesto a debate entre los trabajadores un pliego de reivindicaciones ni las medidas a tomar.

La Festiqypra, anuncia en su video-comunicado que no aceptan compartir las pérdidas, un planteo que llama la atención porque no parece que las empresas estén perdiendo. En todo caso, para aquellas empresas que planteen pérdidas, hay que reclamar la apertura de los libros bajo control de una comisión electa por los trabajadores químicos. Recordemos que las químicas también fueron beneficiadas con el pago de salarios con dinero de la Anses que decretó Alberto Fernández.

La otra federación, Fatiqyp, afirma que no hubo pérdida salarial durante el último año de gobierno de Macri, y pide a los empresarios que hagan un esfuerzo como lo hacen los trabajadores “y el propio gobierno”. En realidad, el único “esfuerzo” del gobierno es a costa de los trabajadores.

Estas medidas deben ser el comienzo de un plan de lucha, que tenga por eje la defensa del salario y la recomposición frente a lo perdido durante el macrismo. Para ello es fundamental que se convoquen asambleas resolutivas que elaboren un pliego salarial, que elijan paritarios de base que lleven el pliego a la negociación y que resuelvan cómo seguir esta lucha que recién comienza.

El paro portuario, los paros del Sutna, la enorme lucha de los colectiveros de varios puntos del país, expresan un fuerte tendencia a enfrentar la ofensiva capitalista contra los salarios, y contrasta con la parálisis de la CGT y las CTA adictas el gobierno. Está planteada la profundización de la lucha de los químicos en un cuadro complejo del movimiento obrero, para confluir las luchas que surgen en diferentes rincones del país.