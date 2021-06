Asociación de Médicos Municipales: la burocracia se une para aprobar la memoria y el balance

El lunes 31 de mayo la conducción de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) convocó por Zoom una reunión del Comité Ejecutivo para discutir la memoria y el balance correspondientes al período marzo 2020 – marzo 2021. Desde el Frente de Recuperación Gremial (FRG) no recibimos el link del Zoom y por ende no participamos, así como tampoco nos fue remitido el texto correspondiente; ese solo hecho hubiera bastado para justificar el rechazo.

La exclusión no es casual: en las últimas 2 décadas, los representantes del FRG en el Comité Ejecutivo y en el Consejo Central de la AMM hemos votado en contra del balance y la memoria. Hasta aquí nada parece distinto de lo habitual, la conducción de la AMM presenta un balance que es un verdadero dibujo elaborado por los contadores del sindicato, que no permite desagregar ni evaluar los verdaderos estados contables de la institución y el manejo de sus fondos: los provenientes de la cuota sindical, de Osmédica, de la Compañía de Seguro de Mala Praxis, del Instituto de Formación y del Polideportivo.

Lo llamativo de este comité ejecutivo, el primero que se convoca en los últimos 15 meses, es que el conjunto de los representantes presentes en el Zoom de las listas 1 Integración, Unidad y 10 Democracia y Participación aprobaron la memoria y el balance por unanimidad.

No solo no se cuestionó el balance, sino que se aprobó la memoria, es decir, el accionar de la conducción de la AMM en el último año, y por lo tanto, se aprobaron los acuerdos paritarios a la baja y en cuotas, los bonos miserables del gobierno, la situación de los médicos municipales frente a la pandemia y el estado de los hospitales. Por supuesto que quedan excluidos de la memoria los reclamos, paros y movilizaciones independientes convocados por el colectivo de residentes y concurrentes y los médicos y profesionales de los hospitales opositores, como la maternidad Sarda. Es decir, los que enfrentamos al gobierno de la Ciudad para reclamar lo que nos corresponde.

Como vemos, la única oposición, el FRG, fue excluido para que no se votara en contra la memoria y balance, mientras que los ex miembros de Integración (Gilardi), la lista Unidad (Solari) y la Lista 10 (Rojo) se unían para aprobarlo. La fractura de Integración (Lista 1) que se inició hace 4 años con la salida de Rojo y ahora con la Lista Unidad, se revelan como lo que son, fracciones de una burocracia, que no representan a los médicos municipales, sino que defienden sus propios intereses.

