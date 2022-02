CABA: irregularidades en los concursos docentes de nivel medio

Lxs docentes de nivel medio de CABA llevamos más de una década sin titularizaciones, es decir, sin estabilidad laboral y sin la posibilidad de gozar de la totalidad de los derechos del Estatuto Docente, como posibilidad de ascenso, algunas licencias, entre otros. Los concursos de ingreso, acumulación y traslado que debieran llevarse adelante de manera anual tampoco se realizaron en todo este tiempo y la última titularización masiva por ley ya cumplió diez años.

A fines de 2021, el gobierno de Larreta y Acuña avanzó con estos concursos en el área sin haber realizado una titularización masiva previa, a pesar del rechazo del conjunto de la docencia que fue expresado mediante paros y movilizaciones a la Legislatura, reclamando por su estabilidad laboral, la titularización y en contra de los despidos de lxs compañerxs interinxs que son desplazadxs de sus cargos.

Esta avanzada del gobierno tiene además como trasfondo una serie de irregularidades sobre cómo se realizaron los concursos:

Por empezar, los listados cuentan con infinidad de errores en su confección por parte de la COREAP -organismo que reemplazó a las juntas de clasificación y eliminó a los vocales de junta elegidos democráticamente por lxs docentes-; la cual desconoció muchos de los reclamos realizados por los docentes respecto a los listados.

Se registraron casos en los que el docente que se presentaba a la institución para realizar la toma de posesión del cargo con el código QR no coincidía con el docente que figuraba en el sistema como ganador del concurso. A partir de las consultas y reclamos presentados por las escuelas se admitieron “errores” en las designaciones.

Esto en un marco en que los ganadores de un cargo por concurso no recibieron la designación de forma automática, como ocurre con los actos de interinatos y suplencias, sino que varios días después fueron notificados. ¿Y qué control se puede realizar sobre una designación que tardaron tanto en notificar? La plataforma de actos públicos en línea carece de toda garantía de transparencia. Los concursos no fueron públicos: solo pudieron visualizar las vacantes disponibles quienes estaban habilitadxs a inscribirse, lxs cuales no podían ver a otrxs postulantes, ni su puntaje y orden de mérito.

Además, ningún cargo fue publicado con horarios, y, en el caso de las ayudantías de clases prácticas, en un primer momento no fueron divididas por especialidad (informática, educación física, química, biología), por lo que las primeras postulaciones fueron dadas de baja. Al ser “arreglado” este error, también hubo problemas con las especialidades que se encontraban habilitadas.

Otra irregularidad es que a muchxs interinxs lxs obligaron a firmar las bajas de sus cargos, pese a que hubo situaciones en las que podían continuar en sus cargos como suplentes por continuidad pedagógica, cuando los nuevos titulares licenciaron esos cargos por mayor jerarquía o presupuestaria.

Vayamos por la titularización masiva y la estabilidad laboral

Todas estas irregularidades dan cuenta de que el gobierno, lejos de buscar algún tipo de regularización -como muchos de los sindicatos burocráticos que firmaron el “acta acuerdo” quisieron presentar- busca seguir avanzando sobre el estatuto, la estabilidad y derechos laborales de la docencia.

Para avanzar en una verdadera regularización se debe realizar una titularización masiva para garantizar estabilidad y los derechos laborales que fija el estatuto a los miles de interinxs que se fueron acumulando en más de diez años sin concursos ni titularizaciones. Y la restitución de las juntas de clasificación docente para que lxs docentes podamos elegir qué representantes conforman los listados y dirigen los actos públicos y concursos y no que estos sean manejados por el gobierno.

Desde Tribuna Docente seguimos exigiendo la aprobación de la ley de titularización masiva de todxs lxs interinxs de las Áreas de Media, Técnica, Artística y Normales presentada en la Legislatura por la bancada del FIT-U, a partir de un debate y elaboración común entre docentes del nivel en la Comisión de Media de Ademys. Llamamos a realizar asambleas en los colegios y desarrollar un plan de lucha por la titularización masiva, la posterior regularidad de los concursos; la disolución de la COREAP y la restitución de las Juntas de Clasificación, en defensa de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral.

