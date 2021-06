Coincidentemente con la jornada de lucha nacional del movimiento piquetero, en la localidad de Carmen de Patagones, el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, las mucamas y enfermeras del Hospital Municipal Pedro Ecay han ganado las calles reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo, el pase a planta permanente de [email protected] contratados y una urgente recomposición de sus magros salarios.

Las mucamas denuncian sueldos básicos que no superan los diez mil pesos y que las horas extras son pagadas como “horas especiales” para evitar de esta manera abonarlas con el plus correspondiente; esto lleva a jornadas laborales de doble turno, para juntar un sueldo mensual que ronda los treinta mil pesos. La ausencia de la organización sindical ha llevado a la atomización de los reclamos, que se ha ido superando con la actividad desarrollada por un grupo más activo de compañeras que salieron a denunciar en los medios, las condiciones agobiantes de trabajo y las remuneraciones miserables que paga el intendente de Cambiemos José Zara, quien además no vacilóen agredir verbalmente a las trabajadoras.

El pedido de un aumento de emergencia de $15.000 al básico en blanco, para que ningún sueldo sea inferior al Mínimo Vital y Móvil, ha ido calando en toda la planta municipal.

Este es el camino para imponer todos los reclamos y doblegar la política de ajuste de los gobiernos sin distinción, sea municipal, provincial o nacional. Vamos compañeras!

Es el camino de fortalecer la organización y ganar las calles junto al resto de los trabajadores que abandonan el sometimiento a las burocracias sindicales.

Por $15.000 de aumento para [email protected]

Pase a planta permanente

Ingreso de personal y mejora de las condiciones laborales