Catalano y ATE Capital: un insulto a lxs trabajadorxs de la salud

ATE Capital publicó en sus redes sociales un llamado para “relanzar” los aplausos para el personal de salud. Esto, a pesar de que lxs trabajadorxs de la salud han denunciado hasta el hartazgo que no viven de aplausos y que necesitan salario, presupuesto y condiciones de trabajo. Parece salido de la revista Barcelona, pero fue real.

El tema, sin embargo, no da para risas: es muy serio. La seccional Capital debería estar impulsando más que nunca la organización y lucha de lxs trabajadorxs de hospitales de la Ciudad, que asisten exhaustos al crecimiento imparable de casos con un salario que se fue al tacho. En vez de defenderlos, les manda aplausos por redes sociales. ¿No es un papelón?

Esta conducta no es simplemente tibieza. Sucede que la integración de ATE Capital al régimen es muy fuerte. Quienes se autoproclamaban “la pesadilla del PRO” vienen de firmar la paritaria a la baja de Larreta. En diciembre, cuando lxs esenciales del Hospital Garrahan paraban por salario, la agrupación Verde y Blanca llamaba a carnerear las medidas. Ahora mismo está habiendo una enorme lucha autoconvocada de Salud en Neuquén, que la Verde y Blanca de la provincia sabotea. Si hay que elegir entre el gobierno nacional y lxs trabajadorxs, ATE Capital está con el “Estado empleador”. A pesar de las diferencias, se unifica en esa integración con ATE Nacional, que tiene varios funcionarios sin cartera en su Consejo Directivo.

El vertiginoso crecimiento de casos de Covid a nivel nacional ha dejado al desnudo la inocuidad de las medidas sanitarias propuestas por el gobierno nacional, que combinado con el lento proceso de vacunación de la población pueden convertirse aun en mayor problema sanitario. Las medidas anunciadas por el gobierno no disminuirán en absoluto la circulación del virus. Es que frente a la posibilidad de la segunda ola, el gobierno de Alberto Fernández no preparó ningún plan de contingencia económico y las únicas tres palabras que responde el ministro de Economía frente a este cuadro son “no hay plata”. Sin embargo no es lo que le dicen al FMI o a los especuladores financieros.

El sistema de salud nacional y de las jurisdicciones empieza nuevamente a mostrar signos de colapso. Recordemos que todo el personal de salud viene hace más de un año trabajado a un ritmo agotador, y no se han desenvuelto medidas para fortalecer tanto económicamente a sus trabajadores como tampoco para incrementar el nivel de personal actual.

El drama nacional es claro: FMI o salud y recursos para las masas. No hay cuarentena con hambre. Las direcciones sindicales no están para aplaudir, sino para ser un canal de organización de lxs trabajadorxs. Organicemos asambleas sin distinción de afiliación en los lugares de trabajo para enfrentar esta política criminal contra los trabajadorxs de la salud.

Desde Tribuna Estatal hacemos un llamamiento al personal de salud a sumarse a la campaña por un plan de vacunación bajo control del personal de salud. Es una tarea urgente la intervención del laboratorio mAbxience, ampliando su producción y disponiendo el envasamiento en la capacidad nacional instalada pública y privada. Que se eliminen las patentes de vacunas para producir masivamente para Argentina y la región.

