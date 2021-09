Chubut: la Celeste prepara un fraude en las elecciones de Atech

El 21 de octubre se llevarán adelante las elecciones sindicales en Atech, el sindicato docente de Chubut. La burocracia Celeste ya está preparando las condiciones para un fraude, como ocurrió en la Regional Noreste de la provincia con la conformación de una Junta Electoral Regional a espaldas de los trabajadores; en una clara maniobra fraudulenta frente a la fuerte oposición que se presenta, la Lista negra “La Multi”.

El día 3 de septiembre se reactivó la Junta Electoral Provincial, encargada de los comicios en todo Chubut y con mayoría Celeste (dos a tres en minoría por ser de otras listas). La Junta organizó el cronograma electoral a partir del momento en que había quedado pausado, debido a la Resolución 489/20 de Ministerio de Trabajo frente a la pandemia del Coronavirus; y con su refrenda en la Resolución 133/21. Ese mismo día, la Celeste organizó una reunión clandestina de delegados en la sede del sindicato en Puerto Madryn, para “realizar la elección de la Junta Electoral Regional que estará efectiva hasta que terminen los comicios”. Así lo escribió Carina Morello, Secretaria General Regional en el Acta 70/21 del libro sindical.

Dicha acta, además de dejar registrado de forma explícita y sin lugar a dudas la finalidad de la reunión, presenta además otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, no figura la hora de la reunión (dato importante, considerando que la Junta Electoral Provincial retomó ese día el cronograma, como ya manifestamos). A su vez, la lista votada está incompleta; siendo de tres personas cuando debe tener seis (titulares y suplentes). Por otro lado, no se convocó al resto de los delegados multicolores e independientes, e incluye firmas sin identificar. Esta acción totalmente fraudulenta quedó al descubierto cuando desde La Multi se solicitó por una nota escrita información respecto de la convocatoria de una Asamblea de Afiliados para la elección de la Junta (tal como lo indica el estatuto de Atech en el artículo 66). Es decir, la misma conducción Celeste violó el estatuto del sindicato al no convocar de forma oficial y pública, por medios escritos, radiales –e inclusive por redes sociales o mensajería instantánea- a la Asamblea de Afiliados y habiendo constituido una Junta fraudulenta de forma bochornosa, la que ese mismo día comenzó a publicar su actividad en redes sociales.

Inmediatamente se convocó, vía WhatsApp, a un plenario de delegados en el día siguiente. Otra violación al estatuto, que en su artículo 73 aclara que la convocatoria tiene que tener un plazo de tres días de anticipación. La Celeste comete una y otra vez irregularidades en torno al proceso electoral, poniendo en evidencia que los “usos y costumbres” funcionan como un estatuto paralelo a su propia conveniencia para enquistarse en el poder. La convocatoria resulta así sin validez, pero a pesar de que desde La Multi se denunció esto, la Celeste llevó adelante la votación de listas sin permitir –lo que resulta aún más ilegítimo y arbitrario- que los afiliados que estaban presentes en el sindicato votaran, o peor, ingresaran al lugar donde se estaba llevando adelante la reunión. Las mociones para ello fueron desestimadas, apelando al artículo 80, inciso H en el que determina que la Junta Regional puede ser votada a partir de un “Plenario de delegados/Asamblea de Afiliados” y por ello, en una decisión arbitraria de la Celeste, a escondidas de la docencia afiliada.

Es de carácter imperioso lograr el armado de listas independientes de los gobiernos de turno con una orientación clasista, antiburocrática y de lucha, que expulse de una buena vez a los burócratas sindicales. Son ellos quienes una y otra vez entregan nuestras condiciones laborales y de vida. Tomamos el ejemplo de la Multicolor-Bermellón-Independientes de Neuquén, después de una exitosa campaña y elección, manteniendo y recuperando seccionales al servicio de la docencia organizada. Es el camino para la defensa de los derechos laborales y salariales.

