Coronel Suárez: movilización de municipales al Palacio Municipal

Foto corresponsal

En las primeras horas del viernes, los municipales realizaron una asamblea que decidió marchar al Palacio Municipal, para reunirse con el intendente Moccero, en repudio a los aumentos salariales otorgados, que se dieron en base a una modificación de los coeficientes que significan una alteración de la escala salarial a la baja y así lo denunciaron en la conferencia de prensa.

Diez días atrás el intendente Moccero había declarado que el municipio no estaba en condiciones de afrontar el pago de los aguinaldos, a pesar de los sueldos miserables que perciben amplios sectores (según el propio Moccero, sueldos de pobreza e indigencia) sueldos que solo aumentaron en estos dos años al ritmo de los miserables ajustes del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual tiene montos pactados por el gobierno del FdT y su burocracia sindical, montos que rayan la indigencia.

Este viernes cuando se liquidaron los salarios, los trabajadores descubren una violación al convenio colectivo de trabajo y a la ley 14656 dado que el Ejecutivo modificó los coeficientes del cálculo salarial, desde la categoría doce hasta contador, significando incrementos inferiores desde los mil hasta los diez mil pesos. Esta modificación plantea que no solo sería por el mes de abril, sino una recategorización a la baja del conjunto de los salarios de por vida, afectando además la antigüedad y todos los ítems atados al básico. Aparejado a ello los trabajadores solicitan que el intendente Moccero les recomponga los salarios por inflación, incluyendo el 20% que perdieron en el año 2021 y el ajuste por inflación 2022.

Los intendentes actúan como verdaderos patrones de estancia, teniendo a su disposición una masa de mujeres y hombres que no encuentran dónde emplearse, utilizan a los desocupados como “becarios” permanentes, contratos temporarios, etc. (por ejemplo en Villarino permanecen años desempeñándose en las salas médicas, hogares de niños con retribuciones de $9.000 por seis horas de trabajo, en Pringles piden que les paguen el Salario Mínimo Vital y Móvil es decir $33.000). Coronel Suárez no es la excepción, los sueldos municipales solo aumentaron en estos dos años, al ritmo de los miserables ajustes del SMVM, el propio intendente declara que muchos reciben sueldos de pobreza e indigencia (entre $30.000 y 40.000) “y eso que hemos achicado gastos y hemos congelado vacantes. Pasamos de 1.580 empleados a 1.399, y por ahí se resienten los servicios, pero todo no se puede hacer” (LNP, 19/04). Lo que no dice es que las tareas sin cubrir son asignadas a trabajadores precarizados (planes PEL y Cielo).

Los municipales de Coronel Suárez cuentan con una tradición de lucha, luego de la movilización y dado el estado de asamblea permanente se han concentrado el fin de semana frente al portón del corralón, hasta tanto el intendente los reciba.

Este sábado 30 el intendente hizo una conferencia de prensa diciendo que iba a restituir los coeficientes a marzo 2022, y respetar un 21% a abril, otorgar un 50% de recomposición salarial en el 2022 y declarar asueto el 2 de mayo a los trabajadores del municipio, no así al Sindicato Municipal. Y que el día martes está pidiendo una audiencia en la Secretaria de Trabajo para firmar esta propuesta. Por ahora son palabras y los trabajadores no le creen nada, porque hace 10 dias no podia pagar los aguinaldos y ahora apareció la plata, por lo que se mantienen firmes hasta que este todo firmado.

Cuando la inflación se devora los salarios, la necesidad de la organización y la lucha se plantea en el movimiento obrero, como así también lo ponen de manifiesto los desocupados con la Marcha Federal que se desarrollará en los próximos días.

La vigencia de un 1° de Mayo que reivindique la lucha obrera estará más presente que nunca con los municipales de Coronel Suárez que se han constituido en una referencia para toda la región.