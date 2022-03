Cutral Có: trabajadoras precarizadas bloquean el corralón municipal

Imagen: corresponsal.

Mientras se escriben estas líneas, una veintena de trabajadoras municipales precarizadas bajo la figura de Plus bloquean el corralón municipal en reclamo por el pase a planta. El reclamo no solo es legítimo, sino también, absolutamente necesario.

Sucede que el municipio de Cutral Có, a cargo de Rioseco (Frente de Todos), sostiene una red de trabajadores y trabajadoras precarizadas (mas de 3 mil) con salarios de indigencia y sin ningún beneficio de convenio colectivo de trabajo. En algunos casos hay trabajadores que hace mas de 20 años que están en esta situación.

El esquema de trabajo precario y en negro que desarrolla el ejecutivo municipal es, al mismo tiempo, una política de extorsión y sometimiento de los y las trabajadoras hacia el intendente.

Este nuevo capítulo de la lucha por el pase a planta no aparece como un rayo en el cielo sereno. Las y los trabajadores de Plus arrastran este reclamo desde hace años y que cobra absoluta vigencia en vísperas de la implementación del plan económico del FMI que profundizara la miseria preexistente.

En este momento es estratégico avanzar en un proceso de reagrupamiento de los y las trabajadoras de Plus independiente del municipio que estructure una campaña y un plan de lucha que oficie como el catalizador en la conquista por de los reclamos planteados. Desde el Partido Obrero reivindicamos esta acción y estaremos junto a las compañeras municipales hasta en esta necesaria pelea.