Ramallo: despido de trabajadores de Carboquímica del Paraná S.A.

La empresa “Carboquímica del Paraná S.A.” acaba de despedir a todos sus empleados, son 6 familias que se quedaron sin sus puestos de trabajo en Ramallo. Esta empresa produce Brea, naftalina, derivados del alquitrán de hulla. Esta Carboquímica ya tiene antecedentes de no cumplir con lo que las leyes le indican. Hace poco tiempo, más precisamente en marzo de este año, debido a denuncias realizadas por la ONG Fomea, la justicia determinó que debía realizar tareas de recomposición ambiental, la propia Justicia calificó a este agravio como “Desastre Ambiental” en las Costas del Río Paraná. Pero también el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es culpable por no cumplir su función. Este último organismo de control responde a la provincia de Buenos Aires y la Justicia Federal determinó que no había cumplido su misión legal.

Sin embargo los trabajadores cesanteados, aseguran que la Carboquímica sigue funcionando, con personal tercerizado y bajo condiciones de seguridad totalmente precarias.

Los cesanteados se sienten desamparados por la ley, las autoridades, por el sindicato, concejales, municipalidad y el propio Ministerio de Trabajo; evidentemente una convivencia entre la patronal y dirigentes sindicales no permitió que nunca se articulara lo que por ley les corresponde: trabajadores sindicalizados para defender sus derechos, otra vez la burocracia sindical muestra su efecto: trabajadores desprotegidos.

La liquidación final y las indemnizaciones también están cortadas por la misma tijera, no reflejan lo trabajado por estos obreros en esta ciudad industrializada, el salario mensual rondaba entre los 20 mil y 30 mil pesos, cuando el convenio colectivo de trabajo de este sector marca 80 mil pesos.

La desidia, el interés en seguir acumulando ganancias a un precio que pagamos los trabajadores con un terrible desastre ambiental y este grupo de obreros perdiendo su puesto de trabajo y desamparados nos dejan de muestra cómo el empresariado explota tanto al hombre como a la naturaleza.

Por eso a todos los trabajadores/ras, trabajadores desocupados en estas elecciones del 14 de noviembre los llamamos a apoyar y votar al Frente de Izquierda – Unidad. Sumate y reforcemos las luchas populares, para defender los derechos de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y disidencias, contra el ajuste. Llevemos a los concejos, al Congreso y el Senado a los candidato del Frente de Izquierda-Unidad, por una salida de los trabajadores.

