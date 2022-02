Despidos antisindicales en la metalúrgica Guidi

La empresa que dirige Carolina Castro, de la mesa chica de la UIA y ex candidata de Florencio Randazzo en las últimas elecciones legislativas, acaba de despedir a nueve trabajadores, entre los cuales se cuentan cuatro que serían candidatos para las próximas elecciones a delegados en esta planta metalúrgica.

La complicidad de la burocracia de la UOM es ineludible. Ocurre que las elecciones a delegados fueron convocadas para septiembre de 2021 y luego postergadas tras la presentación de una lista opositora al actual cuerpo de delegados de la planta y que no respondía a la burocracia de la UOM Avellaneda. Tras la postergación de la elección, que no tenía ninguna fundamentación legal seria, la burocracia sindical no oficializó las listas, dejando al descubierto y sin protección gremial de ningún tipo a los miembros de la lista opositora.

La maniobra de los herederos de los viejos burócratas fallecidos Belén y Leyes, de la UOM Avellaneda, fue en completo acuerdo con la patronal, que luego culminó la tarea con los despidos de una parte de los candidatos.

Lo que ocurre en Guidi es que la patronal impone permanentes aumentos de la producción, sin ninguna compensación económica, mantiene los salarios bajos del convenio que firmó Caló a espaldas de todos los metalúrgicos y ataca las condiciones de trabajo. Por ello no quiere una representación sindical que cuestione estos atropellos patronales.