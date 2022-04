Discapacidad en crisis: movilización nacional el jueves 28/4

Daniel Alejandro Lopez (SSS) y Fernando Galarraga (ANDIS)

El pasado lunes 18 se reunió el Directorio Único de Prestaciones Básicas de Discapacidad. Una mesa donde se sienta el Estado (a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad), las obras sociales (Incluir Salud, PAMI) y las patronales dueñas de los Centros Categorizados, representadas en el Foro Permanente de Discapacidad. En la misma reunión no se presentó ninguna novedad de aumentos en los honorarios de los Prestadorxs de Discapacidad.

Un gobierno impotente para sortear la crisis

La reunión fue convocada por el mismo gobierno, con el motivo de acordar un aumento al Nomenclador que orienta los honorarios de lxs Prestadorxs de Discapacidad. A pesar de ser convocada (y fogoneada) por el gobierno, este comunicó en la reunión que dado el último índice de inflación tendrían que repensar la propuesta (según comunicado Foro Permanente de Discapacidad). Aparentemente la inflación de 6,7% le tomó por sorpresa al Estado, algo que parece impensado dado el tamaño de la crisis que se agravó con el gancho que pusieron oficialistas y opositores al acuerdo con el FMI, un acuerdo que como dijimos es inflacionario, devaluador y colonial (ya que para dar este tipo de aumentos van a necesitar la autorización del organismo). Es por eso que no podemos decir que esa reunión haya sido una tomada de pelo, sino que es una expresión más de la impotencia que tiene el gobierno del FdT para sortear la crisis y los conflictos por el salario.

En este sentido, en esa misma fecha el Estado anunciaba el bono para monotributistas y trabajadores informales, (quienes los prestadores de discapacidad formamos parte) que es resultado de la lucha del movimiento piquetero, pero es un bono de miseria que ya se lanza con la pólvora mojada, ya que son claras las maniobras de parte del gobierno para restringir la llegada a quienes lo necesitan.

La respuesta del Colectivo de Discapacidad

Antes de saber de esta reunión, desde prestadorxs precarizadxs ya nos comenzamos a organizar en el mes de marzo con asambleas nacionales y una movilización, demostrando la voluntad de lucha del sector. Luego, al ver que la reunión del Directorio fue una maniobra dilatoria para la recuperación de nuestros ingresos, se lanzó una asamblea nacional de todo el colectivo de discapacidad (Personas con Discapacidad, Familias y Prestadores), que tuvo una gran concurrencia, votando un pliego de reivindicaciones entre los cuales se incluyó el votado en PPSyE para el sector y se votó una movilización nacional con el epicentro en CABA a Casa Rosada. Rápidamente como pólvora se difundió y el plan de lucha se extendió a 15 ciudades de distintas provincias, donde se desarrollarán movilizaciones en los principales centros políticos de las mismas.

La acuciante situación de lxs prestadorxs de discapacidad

Como ya lo hemos señalado en distintas oportunidades, a lxs trabajadorxs de discapacidad nadie nos debe contar qué es estar precarizadx. Somos producto de las reformas laborales de los 90, expresada en la Ley 24.901: somos monotributistas todxs (sin vacaciones, sin licencias y sin estabilidad laboral), cobramos menos que un salario mínimo, vital y móvil. Si hablamos específicamente de lxs transportistas, el kilómetro apenas supera los $50. Las obras sociales nos pagan con varios meses de atraso, en muchos casos se nos niega el derecho a tener una Obra Social por no poder cubrir siquiera un PMO. El nomenclador que estipula nuestros honorarios es orientativo, no regulatorio por lo que las obras sociales provinciales y prepagas en muchos casos no lo respetan y ni que decir las profesiones y servicios que no están incluidas en ese nomenclador que se encuentran a la merced de lo que cada dirección burocrática quiera pagar. La explotación se potencia si nos encontramos bajo la tutela de los centros (los que supuestamente nos representan en el directorio) quienes nos retienen los honorarios.

Por si fuera poco, a principio de año se nos castigó con un aumento del 35% en el monotributo, además de los tarifazos que castigan a toda la clase trabajadora y la pérdida de años que venimos sufriendo que junto a la inflación hace que las victorias que alcanzamos con la lucha tengan patas cortas. Además, el ajuste del FMI se expresa también en los recortes de los tratamientos aprobados. Por esto es que muchxs colegas han tenido que “colgar los ambos”, cosa que hace peligrar los tratamientos de las personas con discapacidad, tan necesarios para que puedan alcanzar su autonomía.

El sistema de Discapacidad está vaciado y quebrado, producto de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos de turno. Esto se ve agravado por el acuerdo con el FMI, es por esto que no puede responder a los tratamientos y las necesidades de las PCD y mucho menos a las condiciones de lxs prestadorxs para poder vivir dignamente. Ante los constantes ataques de los que nos ajustan respondemos con lucha y con organización ¡Convocamos a lxs prestadores, a las PCD, a sus familias y a la sociedad completa a movilizarse este 28 y a profundizar el plan de lucha contra el ajuste y por los derechos de todo el colectivo disca!