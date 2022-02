Elecciones en médicos municipales de CABA: vamos por la recuperación del sindicato para los trabajadores

Ojo Obrero Fotografía

El próximo 7 de abril son las elecciones en la AMM, se presentan tres listas, el Frente de Recuperación Gremial-Lista 2 (FRG-Lista 2) y las listas 1 y 810 que representan a fracciones de la burocracia que dirigen el sindicato de los médicos municipales desde hace mas de 20 años.

La burocracia va dividida, la oficialista Lista 1 de Jorge Gilardi, se rompió en la elección de 2017 con la salida de Carlos Rojo, el “patrón” de medicina en la UBA para constituir la Lista 10, una nueva fractura del oficialismo a mediados del 2021 formo la lista Unidad, hoy Lista 8, esta lista la integran por los principales cargos del comité de presidencia de la AMM que se pasaron sin miramientos de la Lista 1 a la lista de Rojo.

Los que abandonaron el barco antes del naufragio para integrarse en la Lista 810 son los actuales Secretaria de Actas y Protesorera Silvia Jakimczuk ascendida a candidata a secretaria general, Ricardo Solari que de secretario general pasa a Vicepresidente y Horacio López Alcoba que sigue a cargo de la secretaría de Hacienda la que controla los fondos del sindicato.

Los que acompañaron a Gilardi durante toda su gestión de entrega del salario y las condiciones laborales y responsables de firmar en estos años todas las paritarias a la baja y en cuotas, que pulverizaron el sueldo de los médicos, siguen con Rojo atornillados a sus sillones. Si López Alcoba se mantiene en hacienda, para la Lista 10 se terminaron las denuncias de malversación de fondos en médicos municipales.

La fractura de la lista oficial no expresa por lo tanto mas que un reacomodamiento de la burocracia que dirige la AMM, en función de intereses propios y los del gobierno de la ciudad. En estas condiciones con un gilardismo agotado hay una salida consensuada y J. Gilardi actual Presidente de la AMM y principal responsable de la entrega de las condiciones laborales y salariales que llevaron al actual estado de miseria nuestros sueldos y condiciones de trabajo, no se presenta en esta elección, su lugar, a la cabeza de la Lista 1 lo ocupa el ignoto Héctor Nieto.

Que el FRG formara lista fue un duro golpe para las intenciones de la C. Rojo y el oficialismo que pretenden disputarse el voto de los sectores más postergados, esto es, los médicos de guardia, los residentes, los suplentes.

Desde la Agrupación Naranja de médicos y profesionales debemos señalar que el FRG constituyó lista recién faltando 1 semana para el cierre de las presentaciones, en tiempo record se sumaron más de 100 candidatos y 140 avales que permitieron oficializar la lista anti-burocrática.

Llegamos a esta situación extrema porque un sector de compañeros fracturaron el FRG para priorizar hasta último momento un acuerdo inadmisible con la lista 10 de Rojo, lo cual implicaba el abandono completo de los principios de independencia del FRG. Ese acuerdo sin principios con una fracción de la burocracia de recambio, fue rechazado de plano por los integrantes de la naranja y de la conducción de la Gremial de la Maternidad Sarda.

Señalamos oportunamente que no se podían rifar 20 años de lucha independiente y consecuente. La trayectoria del FRG así lo expresa, ha estado presente en todos los acontecimientos que marcaron la diferencia en nuestro sindicato, oponiéndonos a la modificación del estatuto, a la constitución de un Colegio Médico en la ciudad, organizando paros y masivas movilizaciones contra la rebaja salarial de Macri, impulsando y acompañando los reclamos y movilizaciones de la Asamblea de R y C. Rechazando todos los acuerdos paritarios firmados por la conducción de la AMM en los últimas 2 décadas. En suma enfrentado al gobierno porteño y su política de ajuste en salud.

El tiempo nos dio la razón: Rojo canceló el acuerdo con el sector del FRG porque priorizó un pacto de preservación del aparato de la AMM al incorporar a parte de la columna vertebral del gilardismo, lo que confirma una vez más que el carácter burocrático de su armado es una vía muerta para las aspiraciones de los médicos y la recuperación democrática del gremio. Si el acuerdo no se hubiera caído hubiera dado la paradojal situación de que en la elección general un sector del FRG votaba a ROJO y otro en blanco mientras en Sarda el FRG -defendemos la continuidad al frente de la gremial- enfrentamos a las Lista 1 y a la 10.

Consumada la expulsión del sector del FRG que le era obsecuente, Rojo lanzo una campaña furiosa de aprietes, como nunca antes ocurriera en la AMM, logrando que 15 candidatos y avalistas de la lista del FRG presentaran su renuncia, en su mayoría del hospital Álvarez, esto nos ha obligado a salir a buscar reemplazantes para impedir que impugnen al FRG la única lista independiente y antiburocrática que se presenta en las elecciones de la AMM. Rojo muestra lo que es y lo que se viene si triunfa en las elecciones de la AMM, gobernar con mano de hierro y sin oposición como lo hace en el claustro de docente y graduados de la Facultad de Medicina.

La presentación independiente del FRG plantea la necesidad de una gran campaña hospital por hospital para clarificar lo que está en juego. Una gran elección del FRG reforzará todos los reclamos pendientes y un punto de apoyo en la lucha contra el ajuste en la Ciudad y en el país.

AGRUPACION NARANJA DE MÉDICOS Y PROFESIONALES EN EL FRG (16/02/22)

Nuestro programa:

• Asambleas hospitalarias resolutivas

• Paritarias libres con elección de delegados paritarios con mandato de asamblea. Basta de aumentos de sueldo en cuotas.

• Salario inicial de ingreso a la carrera para MS/PS1 y residente de 1º de $250000 e incremento del 50% para todas la categorías de la Carrera Profesional, en una sola cuota, con el sueldo de marzo 2022.

• Modificación del régimen de guardias hospitalarias de 12 + 12 horas no consecutivas. Sistema ya implementado en el SAME.

• Elevar la suplencia de guardia a $50.000.

• Pase a titularidad de los suplentes con guardia fija en hospitales, Cesac y SAME y cobertura integral de vacantes.

• Blanqueo salarial total con incorporación de todos los ítem no remunerativos al salario inicial

• Pago en una sola cuota de la diferencia adeudada de aguinaldos de los últimos 5 años no incluidos en los ítems no remunerativos.

• Ningún impuesto al salario. Excepción de los trabajadores de salud del pago del impuesto a las ganancias.

• Reducción al 50% de la cuota sindical.

• Suma fija del seguro de mala praxis, no porcentual y separada de la cuota sindical.

• Jubilación con el 82% móvil y ajustada por inflación.

• Creación de la secretaria de genero en la AMM

• No al cierre de las concurrencias y a la reducción de vacantes.

• Creación de la Secretaria de residentes y concurrentes de la AMM integrada por miembros de la Asamblea de RyC

• Por una nueva ley de residentes

• Pago a mes vencido a los residentes ingresantes.

• Basta de profesionales ad honoren. Salario acorde a la carga horaria semanal para las concurrencias.

• Reconocimiento de la profesionalización e ingreso de enfermería a la Carrera Profesional.

• Incremento del presupuesto de salud porteño adecuado a la reales necesidades de cada hospital y CESAC. Obras edilicias, estructuras hospitalarias, nombramientos, equipamiento e insumos.

• Independencia del sindicato del gobierno de la ciudad. La AMM debe dejar de estar integrada al Ministerio de salud porteño, para luchar por los reclamos de los médicos municipales.

El 7 de abril vota FRG – Lista 2

AGRUPACION NARANJA DE MÉDICOS Y PROFESIONALES EN EL FRG.