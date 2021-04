En San Martin-3 de Febrero ¡con todo a la jornada de lucha Multicolor!

El ministro de Educación, Nicolás Trotta y su par de Salud Carla Vizzotti, se reunieron hoy y comunicaron que “las escuelas no se van a cerrar” considerando que «sí pueden ser afectadas en la mínima unidad geográfica posible» (El Cronista,12/04). Este miércoles, el ministro se reunirá nuevamente con el Consejo Federal de Educación, el mismo que hace dos semanas atrás, en el marco de más de veinte mil casos diarios de contagios por Covid-19 anunció que los protocolos en las escuelas se cumplen.

Por su parte CTERA, el lunes 12 de abril, le solicitó al Ministerio de Educación de la Nación y a los Ministerios Provinciales Educativos la suspensión temporal de la presencialidad en aquellas zonas donde el aumento de los casos haya sido exponencial. Mientras la dirección burocrática de Suteba-CTERA, continúa con su integración absoluta a las políticas del gobierno, y solicita por carta que por favor el gobierno suspenda las clases, los Sutebas Combativos Multicolores, convocaron, sobre la base de asambleas con mandato, a una jornada de lucha, con paro y movilización, junto con Ademys, para el miércoles 14 y jueves 15 de abril.

En San Martín-3 de Febrero nos sobran motivos para organizar la lucha

Desde Tribuna Docente realizamos un relevamiento de Covid en las escuelas, las denuncias por parte de la comunidad educativa no se hicieron esperar: en San Martín, la EEST Nº 1 y EEST Nº4 debieron suspender las clases presenciales por contagios en auxiliares y docentes, la EEST Nº 5 tuvo cuatro casos de Covid-19 positivos, la EESNº 22 sostiene el funcionamiento de burbujas en el subsuelo con falta de ventilación, la EESNº 13, la escuela más grande de la provincia de Buenos Aires, con más de 1.900 estudiantes, al día de la fecha, no pudo abrir por falta de condiciones, obras de infraestructura pendientes en la escuela por años, que tanto estudiantes como docentes reclamaron.

Esta misma situación se replica en Tres de Febrero: la Media 7 no abrió por falta de condiciones, el Jardín 902 está infestado de ratas, contagios de docentes y auxiliares en la EPNº 5, en la EPNº 42 y en el Jardín Nº 910. Cada vez son más las burbujas que se aíslan por casos sospechosos o confirmados de Covid, en docentes o estudiantes.

El protocolo flexibilizado de Kicillof, no se cumple: los termómetros no funcionan, miden mal la temperatura lo que imposibilita la tarea de detectar casos sospechosos de Covid. Docentes y estudiantes viajan hacinados en el transporte público, para llegar a las escuelas donde faltan insumos elementales como lavandina, toallas descartables o alcohol.

Otra realidad que se impone con fuerza en las aulas es la pobreza, se ve en las largas filas que hacen las familias para recibir los bolsones de alimentos, que son insuficientes, no solo en cantidad y calidad de los alimentos, sino también que no contempla a la totalidad de los estudiantes; esta semana el CENS N 456 de San Martin, ¡tuvo que retirar los bolsones en Hurlingham, y dieron solo 13 bolsones de alimentos para toda la escuela! Una desfachatez. Nuestros estudiantes reclaman alimentos porque no pueden acceder a los mismos.

Mientras la Celeste de Suteba sigue operando como un agente que garantiza las medidas antiobreras del gobierno para la educación, desde Tribuna Docente San Martin- 3 de Febrero, para organizar como se pliegan las escuelas de San Martin- 3 de Febrero al plan de lucha en marcha de la Multicolor que abarca paro y movilización el 14 y 15 de abril, convocamos el martes 13 de abril a una reunión abierta de Tribuna Docente.

