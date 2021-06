Fallece otro docente en Córdoba por responsabilidad del gobierno y el Apross

rancisco se encontraba internado hace unas semanas en el Hospital Tránsito Cáceres de la capital cordobesa; su salud empeoró y debió inducirse el coma y ser “entubado”. La institución en la que se encontraba no tiene camas de complejidad, por ese motivo, la dirección del hospital decidió su traslado, el cual es autorizado por el Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud). Al no encontrar camas en la ciudad de Córdoba, se buscó internación en la ciudad de Cosquín, pero Francisco no soportó el traslado y horas más tarde se dio a conocer su fallecimiento.

Este hecho se anticipaba desde abril, en pleno auge de la “presencialidad cuidada” de Schiaretti, acompañada servilmente por la Uepc (gremio docente), cuando se viralizaron fotos de pacientes atendidos en los pasillos del Hospital Ferreyra, de esta ciudad, lo que ya presagiaba un escenario de colapso sanitario que golpearía más temprano que tarde a las familias trabajadoras.

Durante el inicio de la asamblea de delegadxs escolares que se desarrolló durante el día martes 15, convocada por Uepc para tratar ¡la memoria y balance 2019!, la secretaria general de la conducción Celeste, al ser interpelada por delegados y delegadas tras el conocimiento del caso de Francisco, se limitó a decir que tomaría nota y ante el reclamos de los y las compañeras y silenció todos los micrófonos de la sala de zoom.

Tras un comunicado de Uepc que está circulando, en el que celebra un 75% de docentes vacunados y vacunadas, se vislumbra la complicidad con el gobierno provincial en la preparación de la vuelta a la “presencialidad cuidada”, que poco tiene de presencialidad y absolutamente nada de cuidada.

Hay que destacar que burocracias sindicales del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) y la Uepc abrevan con su complicidad en la entrega del sistema de salud, ya que disponen de “veedores” en el Apross que dejan pasar absolutamente todos los reclamos que se efectúan por falta de cobertura y dilaciones en los reintegros. Incluso el renombrado caso de Liliana Giménez, docente de Villa Giardino, quien falleció en 2020 tras esperar ser atendida personalmente (ya que el protocolo implementado la mantuvo en diagnóstico telefónico por 8 días, por no calificar como caso de Covid-19) dejó al descubierto las terribles falencias de un sistema que no focaliza acciones en sus pacientes y en el cuidado de su salud.

El cuadro de situación de ataque a la docencia y al conjunto de los y las trabajadoras con las políticas capitalistas del gobierno de Juan Schiaretti, a la medida de las empresas y el sistema productivo, se están cobrando la salud y la vida de la clase trabajadora. Y se cuentan de a decenas por día.

El plenario de escuelas que se está desarrollando con el activismo de manera autoconvocada es la única herramienta que tenemos los y las trabajadoras, que están en lucha por la salud y la vida de la comunidad toda. Es muy importante que este sábado 19 de junio, todos y todas participemos del tercer plenario provincial de escuelas, para continuar la lucha por cada uno de nuestros derechos.

