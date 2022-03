Formosa: sin paritarias ni anuncio de aumento salarial para los docentes

El gobernador Gildo Insfrán. Foto: El Destape

A una semana del inicio del ciclo lectivo, Formosa es la única provincia en la que no han anunciado ningún aumento salarial para los trabajadores de la educación. Los docentes volvieron a las aulas con los salarios adsorbidos por la inflación.

En la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1 de marzo el gobernador Gildo Insfrán alardeó que Formosa tiene 20 años consecutivos de superávit fiscal y que es una provincia “desendeudada”. Esto es falso, en realidad lo que hizo el gobierno fue reprogramar en 2010 la deuda pública con Nación para terminar de pagar en abril del 2040, lo que significa un aumento exponencial porque cada año la deuda crece. Pero lo más importante es que este superávit es a costa del empobrecimiento del pueblo. El salario de un docente que recién se inicia en la actividad es de 41 mil pesos, más cerca de la línea de indigencia que del costo de la canasta básica de pobreza, que hoy se aproxima los 80 mil pesos.

Los docentes con salarios de miseria costearon las clases virtuales en pandemia, solo repartieron según datos oficiales 3.700 computadoras mientras que 190 mil estudiantes volvieron a clases; queda claro que el superávit fiscal de la provincia es logrado ajustando en educación y con salario de pobreza.

El silencio no solo es del gobierno, también la mayoría de los sindicatos no han dicho nada, porque obedecen al régimen de Insfrán y funcionan como un elemento contenedor para hacer pasar el ajuste que exige el FMI. Un solo gremio (GDA) convocó a un paro de 24 horas para el 2 de marzo acompañado de una movilización, y hasta el momento no han anunciado ninguna continuidad de medidas de fuerza.

Los trabajadores de la educación no podemos ser la variante del ajuste, debemos sacar todas las conclusiones necesarias de esta nueva entrega de las conducciones sindicales burocráticas para poner en pie agrupaciones independientes y luchar por un salario que cubra nuestras necesidades elementales y sobre todo por la defensa de la educación pública.

Desde Tribuna Docente llamamos a todos los trabajadores de la educación a organizarse en cada escuela, en asambleas, con delegados electos desde las bases para exigir a los sindicatos un paro y un plan de lucha para ir por todos nuestros reclamos.

Por un salario inicial de 90 mil pesos. Paritarias libres. Basta de ajuste en educación.