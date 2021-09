Fraude electoral: el Sindicato Argentino de Músicos expulsa a miles de afiliados de su padrón

La Comisión Directiva del SAdeM sabe perfectamente que el resultado de comicios sin fraude implica su derrota. Es lo que temen, ya que el período de pandemia ha agravado su parálisis habitual quedando a ojos de la mayoría de lxs músicxs su negativa a cualquier acción que enfrente la desesperante imposibilidad de trabajar.

A finales de abril de 2021, comunicaron que aquellos músicxs que no tengan la cuota al día serían desafiliadxs. Un sindicato que debe luchar por la falta de ingresos de sus afiliadxs no solo no contempla esta excepcional situación, sino que lxs castiga con su exclusión.

Que la maniobra es pura y exclusivamente para realizar un fraude electoral lo da su “propuesta de reafiliación” que les quita sus derechos para integrar listas y votar en las próximas elecciones.

El martes 28 de septiembre la Comisión Directiva del SAdeM realizó una Asamblea Extraordinaria cuyo único punto era votar la junta electoral de cara a las elecciones que se deben realizar de manera inminente.

La asamblea se realizó en Ensenada y solo contó con unxs 50 asistentes, ya que la dirección -atornillada- de ese sindicato no permitió voz y voto en la misma de lxs “excluidxs”. Esta maniobra deja fuera a miles de músicxs, incluidxs referentes de Musicxs Organizadxs, la Lista Naranja en el SAdeM. El objetivo es claro, no quieren ninguna lista opositora a su política de colaboración con el gobierno y empresarios.

Esta maniobra escandalosa de la burocracia es un salto cualitativo en la profundización del vaciamiento de dicho sindicato. Ricardo Vernazza, secretario general, aludió que por la pandemia no se pudieron realizar asambleas en el periodo anterior, algo que lxs luchadorxs de todos los sindicatos pudimos sortear con herramientas online.

Musicxs Organizadxs planteó la reincorporación inmediata de todxs lxs músicxs al padrón ya que fueron expulsadxs por mora durante un periodo de paralización completa de las labores.

Este planteo choca estrictamente con la maniobra preparada para proscribir a músicxs que estamos hartos de un sindicato inmóvil y entreguista que solo tiene como respuestas una asamblea vaciada, que no contempla un plan de lucha por nuestros derechos laborales y artísticos.

La asamblea comenzó con un minuto de silencio para honrar a lxs músicxs fallecidxs en esta pandemia. Musicxs que no fueron nunca representadxs por este sindicato. Ese minuto de silencio representa más que nunca la inacción y la nada misma protagonizada por dicha dirección sindical.

La Lista Naranja Musicxs Organizadxs reclama:

Información sobre los padrones actualizados a la fecha, con altas y bajas producidas a la fecha desde los últimos comicios.

Reincorporación inmediata de los excluidos por falta de pago.

Eximición del pago de la cuota del afiliadx y las deudas que por este motivo se hayan contraído hasta el levantamiento de las medidas de DISPO y/o ASPO por COVID que restringen brutalmente la actividad musical y por lo tanto la posibilidad de trabajo para lxs músicxs.

Convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para lanzar un plan de acción por nuestros derechos laborales y artísticos.

