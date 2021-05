Importante movilización provincial de los docentes autoconvocados de La Rioja

El 21 de mayo se desarrolló una importante movilización de la docencia riojana por el salario, las vacunas y las condiciones de trabajo. Convocada por la Asamblea de Docentes Riojanos en Lucha (autoconvocados de varios departamentos), se concentró en uno de los ingresos a la ciudad de La Rioja y, desde allí, se recorrieron varias cuadras hasta la Casa de Gobierno, ubicada en la plaza 25 de Mayo.

La marcha contó con un fuerte apoyo popular a su paso. Participaron docentes de Chilecito, Famatina, Ulapes, Castro Barros, Chamical y Patquía. Es importante destacar que simultáneamente se realizaron cortes de rutas en otros lugares ya que días anteriores circularon rumores de que el gobierno no permitiría el paso interdepartamental.

La movilización se llevó adelante en medio de un plan de lucha que viene desde comienzo de año, con un paro que tiene una adhesión superior al 80% en toda La Rioja e innumerables acciones, como cortes de rutas y movilizaciones hasta en las localidades más profundas de la provincia.

Al finalizar la marcha, intervinieron docentes representantes de los distintos lugares, quienes destacaron el repudio generalizado que provocaron las declaraciones del gobernador y del intendente de Chilecito, que dijeron que los docentes que se manifestaban eran 4 o 5.

Además, se planteó la necesidad de profundizar las asambleas unitarias de la docencia en todos los departamentos para fortalecer la asamblea provincial, y también se reafirmó el reclamo común que vienen realizando: un salario inicial igual al costo de la canasta básica, un aumento de $12.000 al básico, la vacunación completa para toda la docencia de la provincia y del personal no docente, acceso a internet y dispositivos gratuitos para alumnos y docentes, el respeto a las condiciones laborales y al Estatuto Docente ante el avasallamiento constante de las resoluciones ministeriales y la convocatoria urgente a la paritaria docente provincial.

Se exigió la inmediata derogación del “decreto Cavero” (día no trabajado, día no pagado): una promesa de campaña del gobernador Ricardo Quintela, que lleva más de un año sin cumplir. Recordemos que el mandatario, ante el reclamo realizado días anteriores en un acto en una escuela por parte de docentes de Chilecito, manifestó que no había derogado este decreto ya que se lo imposibilitó la pandemia y planteó que no iba a descontar los días de paro, como lo venía haciendo en estos últimos meses.

Esta primera marcha culminó con una asamblea muy representativa que resolvió continuar impulsando acciones en cada departamento y convocar a una segunda marcha provincial, con fecha a determinar.

Un dato a destacar fue que la dirección de AMP (sindicato docente) convocó a dos acciones para dividir la convocatoria de la marcha provincial. Una en Chilecito, a la que no asistieron ni siquiera los integrantes de la comisión directiva. Y otra, en la misma plaza 25 de Mayo de La Rioja, media hora antes. Ante la masividad de la marcha provincial de los autoconvocados, y a pesar de que habían sido invitados a participar, resolvieron retirarse de la marcha diciendo que ellos no tenían nada que hacer allí, causando el repudio de varios de sus delegados y de la docencia en general.

Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero impulsamos la movilización y planteamos la necesidad de fortalecer la autoconvocatoria para lograr la unidad de toda la docencia, para que reunida en asamblea vote las medidas a seguir y reclame la participación de los representantes de los autoconvocadxs en toda negociación que se realice con el Ministerio de Educación, incluida la paritaria docente provincial, en caso de ser convocada.

¡Vamos con todo por el triunfo de la lucha docente!

