Jornada Extendida: Larreta y Acuña precarizan y despiden docentes

En el transcurso de las últimas dos semanas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a una serie de despidos, entre otros, en el programa Jornada Extendida (JE). En su mayoría se trata de docentes exceptuados de la presencialidad por conformar los llamados grupos de riesgo.

Les más de 300 docentes de dicho programa se encuentran bajo contratos basura y por fuera del Estatuto Docente. Originariamente el programa fue creado bajo la égida de la precarización laboral, lo cual les ha valido diversas situaciones que van desde el no reconocimiento de las funciones para las cuales fueron contratados, llegando a aprietes, amenazas y maltratos.

El funcionario a cargo de dicho programa es Fabián Caponni, director General Educación de Gestión Estatal y exdirector de Escuela Abierta, conocido por llevar al extremo las directrices del gobierno de la Ciudad en términos de la explotación de trabajadores contratados de educación: durante el 2020 obligaba a les docentes del JE a ir como voluntarios a los hoteles de aislamiento, los cuales nada tenían de voluntariados sino que eran forzados, so amenaza de despidos, a tareas tales como la

entrega de bolsones de alimentos, participación en centros vacunatorios, cuidado peatonal de “runners”, tareas de archivo en el Ministerio de Educación, portería y un largo etc.

Los docentes del programa denuncian distintas situaciones de abuso de poder como intento despidos encubiertos: los cambios arbitrarios de sedes laborales ofician en este sentido. También han emitido un comunicado rotundo en el que señalan el vaciamiento, la polifuncionalidad y la inestabilidad laboral de la que se vale Acuña-Capponi para someter al conjunto de trabajadores del programa a no tener ART, con más de cuatro tipos de contratación.

En el programa no les pagan aportes ni aguinaldo, tampoco tienen obra social y no pueden sindicalizarse. Incluso hay trabajadores de jornada que están siendo colocados frente a cursos de primaria o inicial, para los cuales no tienen formación. En definitiva, la situación de extrema precarización ha abierto el grifo de despidos que al igual que las horas de proyectos institucionales del nivel, medio recortadas recientemente por el gobierno de la Ciudad, se apoyan en la precarización, las reformas antieducativas y la vulneración del Estatuto del docente.

Los anuncios de ajuste y recorte son lamentables monedas corrientes en la educación pública de CABA. Apenas comenzado el mes de marzo, y el primero desde la apertura prematura de escuela sin condiciones, los decretos y resoluciones del gobernador y la ministra se corresponden con un política anti educación pública.

Mientras la conducción pj-kircherista de la UTE ha postrado al sindicato ante Larreta-Acuña, como el producto de su integración al gobierno de los Fernández, sin tomar la defensa y organización de los docentes de Jornada Extendida ni los de ningún área y nivel, los ataques gubernamentales de diversifican y exponen la salud y la vida de docentes, estudiantes y comunidades.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Docente expresamos nuestro apoyo activo a los compañeros de JE y llamamos a realizar asambleas por escuelas, distritos y programas educativos para luchar por lo nuestro. Tenemos todas las tareas por delante.

