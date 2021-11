Kicillof ataca el salario docente de los programas +ATR, Fines y suplencias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vuelve a la carga contra la docencia de los programas +ATR, Fines y los suplentes, recortando el sueldo o directamente no pagando. En relación con lxs docentes de +ATR, se encontraron con que el gobierno no depositó uno de los bonificantes que por resolución estaban contemplados en el programa. Estamos hablando de entre 10 mil a 15 mil pesos de un cargo que no supera los 50 mil pesos.

Este ataque al salario se suma a la situación que ya hemos denunciado desde esta página, sobre las condiciones de este programa educativo, que es una punta de lanza de la reforma laboral que se quiere imponer en la docencia. Los cargos nuevos que fueron creados, luego de un año y medio sin nombramiento, son precarios, atacan el Estatuto Docente y el derecho de las licencias (a la décima ausencia se lo baja del programa, salvo ART o maternidad, unx no se puede enfermar), establece el trabajo los sábados, el pago es menor que el de un docente de planta si la escuela tiene bonificantes, además de atacar las vacaciones.

Con la excusa de la pandemia y la recuperación de miles de estudiantes que se desvincularon de la escuela, se crean programas que atacan a la docencia y la educación.

Kicillof y Vila quieren exculparse de su responsabilidad en el fracaso educativo en la pandemia, ya que la caída de los aprendizajes fue consecuencia del empobrecimiento de las familias obreras y del ajuste fondomonetarista que viene aplicando el gobierno del Frente de Todos.

En la educación, el ajuste significó escuelas sin condiciones edilicias y sanitarias para brindar educación en medio de la pandemia, sin comedores, sin recursos ni conexión para una continuidad pedagógica “on-line” para toda la matrícula, sin nombrar cargos docentes durante casi un año y medio -fundamentales para enfrentar la crisis educativa más profunda de la historia argentina-, sin presupuesto y con salarios de pobreza para los docentes bonaerenses.

Baradel garante de la precarización laboral

La celeste de Baradel, conducción provincial del Suteba, es cómplice del ajuste educativo y de permitir el avance de la precarización laboral docente. Su integración al gobierno y su política fondomonetarista lo llevó a defender programas educativos que atacan el estatuto.

Luego de este recorte salarial a lxs docentes sacaron un comunicado reclamando una resolución al problema de cobro, pero sin convocar a ninguna medida y acción para enfrentar semejante ataque en docentes que hace un año y medio no cobran un sueldo. No quieren embarrar el final de la campaña electoral del Frente Todos.

Para derrotar el ajuste salarial de Kicillof, impulsemos deliberaciones y asambleas en las escuelas, como vienen promoviendo las seccionales multicolores que convocaron a asambleas y reuniones para votar medidas de acciones para el pago de todo lo adeudado. Enfrentemos la precarización laboral, respeto de todos los derechos estatutarios, igual trabajo igual salario. Por la cobertura de todos los cargos faltantes en las escuelas, un plan de obras​ bajo control de la docencia y la comunidad educativa y el inmediato ​aumento del presupuesto educativo provincial.

La lucha contra los ajustadores y privatizadores de la educación es parte de un programa de reorganización social y económica de la provincia y del país. ¡Plata para educación y salud y no para el FMI y los bonistas!

