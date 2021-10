La burocracia de Conadu busca perpetuarse mediante el fraude

La burocracia de De Feo que conduce la Confederación Nacional de Docentes Universitarios ( Conadu) pretende perpetuarse al frente de la Mesa Ejecutiva de la federación apelando a un enorme fraude. En un Congreso amañado, del que se retiraron la mitad de los delegados, impuso una Junta Electoral de su propio palo, y convocó a la “elección” de la Mesa a realizarse en un Congreso Ordinario en diciembre.

Todos los delegados a ese Congreso están electos de antemano, muchos hace años, sin ningún mandato específico para esta elección. El antidemocrático estatuto de Conadu fija esta modalidad de elección indirecta que, combinada con el hecho de que ninguna de las conducciones burocráticas de los gremios de base va a realizar una votación para mandatar a los delegados, implica que ningún afiliado tendrá la posibilidad de votar siquiera en forma indirecta la conducción para el periodo 2021-2025.

Lo particular en este caso es que ante su propia fractura la burocracia dio una vuelta de tuerca al fraude “estatutario”. Desconoció una reforma de los Estatutos promovida por ella misma en 2019, y manipuló los padrones y la habilitación de Congresales; todo con la finalidad de desplazar a un sector que era de su propio riñón hasta las vísperas. Eso motivo la retirada en masa de esta fracción–que pretende ahora presentarse como una oposición, la 16 de Abril, encabezada por Sanllorenti y Betancourt – del Congreso que decretó la Junta Electoral. Sin embargo los desplazados estuvieron hasta el último minuto negociando la presentación de una lista “de unidad”, como reconocen en sus propios comunicados. Ni hablar que son firmantes de todas las paritarias a la baja, y defendieron a muerte el levantamiento de la histórica huelga de 2018 que había puesto al gobierno macrista contra las cuerdas. Unos y otros fueron artífices del “hay 2019” a costa del salario, y todos defienden al gobierno de los Fernández, que ya nos impuso una caída salarial de mas del 20% y creciendo. Sólo al no obtener los cargos a los que aspiraban decidieron no presentar lista en la elección.

Este salto en el proceso de descomposición de esta burocracia alineada a la CTA de Yasky es la consecuencia directa de su política como entregadora serial del salario y las condiciones laborales de les docentes. Su rol de agencia del gobierno y los rectores ha provocado un creciente repudio en la base docente cuya manifestación “por arriba” es la división burocrática y por abajo la constitución de la Multicolor, un agrupamiento de miembros de Comisiones Directivas, delegades y activistas docentes de seis Universidades Nacionales de la Conadu, que nos agrupamos y dimos el primer paso de una actuación a nivel nacional impugnado la fraudulenta elección, denunciando la relación entre el fraude y la entrega sistemática de nuestros derechos, y desarrollando un programa en una declaración nacional para agrupar en su defensa a la docencia de todos los gremios de base de la Conadu que deberán enfrentar la política fondomonetarista del gobierno, la complicidad de los rectores, y a la propia burocracia para imponer un plan de lucha por el salario, le presupuesto y todos los reclamos.

La constitución de la Multicolor, apoyada en procesos de base en sindicatos importantes de la Conadu, es otra manifestación de los reagrupamientos que recorren al movimiento obrero que pugnan por quebrar la nefasta contención de una burocracia entreguista, y han dado pasos en varios sindicatos en el ultimo tiempo.

Vamos a multiplicar las fuerzas de la Multicolor en defensa del salario, la Universidad y la ciencia públicas.

Read more