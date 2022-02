La dirección del Teatro Colón y Sutecba contra una trabajadora embarazada despedida

Andrés/ Ojo Obrero Fotografía

El conflicto en el Teatro Colón comenzó con la no renovación contractual de dos trabajadoras del área de sastrería –una de ellas embarazada de 6 meses– y devino vertiginosamente en un proceso de organización y lucha de profundas características. Maia se enteró que sus compañeras estaban por firmar los contratos el 31 de enero pero ella no tenía ninguna noticia ni de Recursos Humanos ni de la jefa María Estela López. Ambas jefaturas estaban al tanto de su gestación.

Luego de días sin noticias sobre su continuidad, acercó una carta a la jefatura el día que correspondía reincorporarse. Ese día en las puertas del teatro comenzó a recibir el apoyo y cariño de sus compañerxs. La actitud de la delegada sindical del sector instándola a que se fuera del lugar y «que no hiciera quilombo» redobló el apoyo de sus compañeros.

Después de esperar 15 días una respuesta favorable tanto de la dirección como de la delegación gremial, Maia subió un video y una carta explicando lo que le estaba sucediendo. A partir de ahí el apoyo entre compañerxs no ha parado de crecer.

La delegación de Sutecba y su accionar es otro capítulo aparte. La burocracia sindical desde un comienzo separó y alienó a las compañeras alegando que «a la compañera embarazada se la podía llegar a defender pero que a la otra no, que era la suerte que le corría», «pero no hagas nada legal, dejanos a nosotros», «si vas con abogados no cuentes con nosotros». Claramente el accionar no era no intervenir en el conflicto sino desarticular cualquier tipo de reclamo y escándalo que pudiera tocar a la dirección del Teatro Colón teniendo en cuenta las particularidades del caso.

Atendiendo a una tradición histórica, el Sutecba no dijo ni comunicó una sola coma acerca de lo que estaba sucediendo con esos despidos pero tampoco sobre la violencia y los maltratos de los que ya han tomado nota a lo largo de la última etapa en ese sector. Al igual que en todos los casos anteriores de violencia y maltrato psicológico desde esa jefatura, la burocracia actuó en complicidad con la jefatura de Recursos Humanos cajoneando todas las notas presentadas por mesa de entrada y el tendal de expedientes comenzados en relación a esas denuncias.

Luego de la denuncia pública de Maia -compartida, comentada y likeada por miles y miles- se produjo un inédito hecho -al menos en los medios periodísticos y en su sector. Lxs compañerxs de sastrería, separados por tipo de contratación, por piso y por género, se organizaron en reuniones que devinieron en una solicitada para que Maia volviera a su sector. La reinstalación de Maia en cualquier otro sector no es algo que lxs compañerxs vayan a permitir tan fácilmente. La solicitada fue girando por todos los rincones del teatro factoría acumulando cientos de firmas de todos los sectores que ya estaban anoticiados por los medios y por las redes sociales. También se desarrolló una campaña de fotos con afiches que se compilan junto a las decenas de notas periodísticas en un perfil de Facebook.

Este proceso de lucha que comenzó Maia pero que rápidamente tomaron sus compañerxs tiene una explicación.

Lxs compañerxs del Teatro Colón están hartos de las paritarias a la baja, hartos de la flexibilización laboral y de los contratos basura -con salarios casi de indigencia- que se reproducen como hongos después de la lluvia, pero y por sobre todo, están cansados del destrato brutal por parte de una dirección que lleva adelante un ajuste inédito sobre la producción propia y sobre los que la producen.

Como resultado de las campañas de fotos, las decenas de notas periodísticas, la solidaridad de sindicatos, de trabajadores y de colectivos como Actrices Argentinas, e inclusive con proyectos de ley en repudio a su despido, la dirección ha tenido que recular y abrir un canal de diálogo con Maia y su abogada.

El asunto es que han ofrecido recontratar a Maia bajo el mismo modo precario de contratación, con un salario de 42.000 pesos y cambiándola de sector -seguramente para separar a Maia de sus compañerxs y frenar todo tipo de proceso reivindicativo y de organización. En los pasillos del Teatro Colón se respira lucha. Lxs compañerxs de Maia están haciendo una experiencia única. Entienden que pueden ganar esta pelea. Por eso el abrazo al Teatro Colón el día domingo. Esta acción pudo colaborar al triunfo de esta lucha.

