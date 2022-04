Neuquén: la infraestructura escolar es un campo minado

Créditos: Sebastián Fariña Petersen

El gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el TEP (Celeste baradelista), dirección de Aten Provincial, pretendían que con la amañada firma del acta entre el sindicato y el gobierno se evitara la batalla por el salario.

Pero la infraestructura escolar se convirtió en un campo minado por graves falencias estructurales, y la presencialidad ha puesto de manifiesto una situación calamitosa (falta de agua, gas, transporte, refrigerio o viandas, refacciones o mobiliario). O el colmo de los edificios nuevos, que no se entregan como pasa en los jardines; pasando también por las obras donde no se cumplen los plazos anunciados.

La orientación del gobierno es que se trabaje bajo cualquier condición, y que las clases se desarrollen en cualquier espacio, cuando aún sobrevuela la trágica explosión de Aguada San Roque, donde fallecieron Mónica, Nicolás y Mariano. Es por ello que las y los trabajadores de la educación comenzaron visibilizando la situación en las redes sociales, convocando a toda la comunidad a asambleas y resolviendo acciones de lucha escuela por escuela. Incluidos piquetes de estudiantes, docentes y familias, como en el caso de escuelas en San Patricio del Chañar, Añelo, Plottier, Cutral Có, Plaza Huincul y Senillosa.

Los métodos piqueteros han llegado a las escuelas ante la falta de respuestas de un gobierno que durante dos años de pandemia se ahorró miles de millones en salarios que no aumentó, horas y cargos que no cubrió, en partidas de refrigerio y alimentos que no distribuyó y en refacciones escolares que no realizó. Es destacado que estas instancias de lucha avancen a pesar de las amenazas de sumarios que se han lanzado desde el gobierno hacia los cuerpos docentes.

El ministro de Educación, el sobischista Osvaldo Llancafilo, ha tenido que llegar como “bombero” y apersonarse en las escuelas para apaciguar los ánimos y reciclar las promesas. En el caso de las seccionales recuperadas por el Frente Multicolor-Bermellón e independientes (donde se ha intervenido conjuntamente en la demanda), el funcionario ha manifestado abiertamente su rechazo a la presencia gremial en las reuniones entre el gobierno y la comunidad. Considera como interlocutor válido a Marcelo Guagliardo y vocalías gremiales del TEP.

No es para menos: en algunos casos, como el del Jardín 10 de Neuquén, los representantes del TEP en la vocalía del Consejo de Educación votaron junto al gobierno en el cuerpo colegiado, en tal caso fue a favor de una resolución que obligaba a las docentes a dar clases en un salón de eventos del círculo policial. Sin embargo, las compañeras se negaron a trabajar en un lugar peligroso e inapropiado para el nivel inicial, reclamando el final de obra en los plazos comprometidos. La colaboración del TEP es total, ya que ni la dirección provincial de Aten, ni las vocalías gremiales, ni la de la comunidad llaman a ninguna acción colectiva, cuando hay decenas de escuelas y miles de estudiantes sin clases. Ni se han tomado el trabajo de llevar un relevamiento provincial y corroborar la realidad en números.

No hay un día en los medios sin la noticia de una comunidad educativa que reclama y denuncia la responsabilidad del gobierno. Y aunque el ministro Llancafilo minimice los números (el reconocimiento oficial de 20 escuelas paralizadas dice que hay unos 10.000 estudiantes sin clases), a 40 días de iniciado el ciclo lectivo no puede decir que “la escuela está en orden”.

Tribuna Docente, que integra la seccional Capital, Plottier y la minoría en Cutral Co y Plaza Huincul, plantea la necesidad de constituir comités de bioseguridad e higiene en los lugares de trabajo, de convocar asambleas en todas las seccionales para organizar un plan de lucha por mayor presupuesto para educación, destinado a resolver los problemas vitales del sistema educativo: infraestructura, partidas, salarios, creación de cargos y escuelas. Es el camino para derrotar el ajuste del gobierno fondomonetarista de Gutiérrez y Fernández en la educación.