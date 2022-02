La mano del FMI se mete en la “paritaria” estatal de Neuquén

Aunque el gobernador neuquino convocó el 6 de diciembre pasado, con dos meses de anticipación, al conjunto de los sindicatos estatales a mesas salariales para el 8 y 9 de febrero, se presentó a las mismas sin propuesta alguna.

Pero lo que sí hizo fue citar a las direcciones sindicales a una reunión previa a las mesas para marcarles las cancha respecto a lo que será una oferta que no contemple la recuperación salarial, ni la actualización por IPC. Un aumento real ni se menciona. Marcada la cancha el gobierno pasó las mesas a un cuarto intermedio, con continuidad el 16 y 17 de febrero.

Pero el operativo oficialista no terminó allí: luego de pasar a un cuarto intermedio, el ministro de Economía, Guillermo Pons, manifestó en los medios que “seguramente haremos una propuesta de incrementos en tramos”. Está jugado a imponer la idea de un porcentaje en cuotas fijas y seguramente no acumulativas.

En síntesis: el gobierno va en línea con el ajuste para salarios y jubilaciones, que se desprende del pacto colonial con el FMI que el gobierno nacional lleva adelante, y el gobierno provincial apoya. Nos están diciendo de antemano que no habrá recupero, ni ajuste por inflación. Menos aumento real.

Lo que el gobierno no dijo, el plazo de “los incrementos en tramos”, lo terminó de decir el secretario general de ATE, quien adelantó que su reclamo se reduce al primer semestre, porque “nadie sabe cuál será la inflación en el segundo semestre”. Como si Quintriqueo o el propio gobierno supieran cuál será la inflación del primer semestre.

Por su parte, la conducción TEP-Celeste de Aten, que en la línea de Ctera no mueve un dedo contra el pacto colonial con el FMI, afirma que la evolución anual del salario no debe bajar del 50%. Pero sin enfrentar el ajuste fondomonetarista son palabras al viento.

La conducción de Aten se borró olímpicamente de la marcha contra el FMI del pasado 8 de febrero (la de ATE-CTA también). Es toda una definición.

Las seccionales recuperadas de Aten sacamos un comunicado de rechazo al pacto colonial y movilizamos el 8 de febrero. También es toda una definición.

Y también marcha la reforma laboral

Mientras el ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, anunció que se vuelve a la presencialidad plena, eliminado las burbujas que hubo hasta el final de ciclo pasado. El Consejo de Educación y algunos Distritos Escolares siguen sin atención presencial, manteniendo los reclamos y trámites de todo tipo, en el período previo al ciclo lectivo (listados, reclamos salariales, de licencias, etc.) a través de plataformas que funcionan deficientemente y se saturan. Esto provoca que no se cobren salarios en tiempo y forma, que no se pueda hacer uso de licencias por enfermedad o que el sistema de carga de las mismas no la tome. Una pérdida de derechos laborales en regla con la reforma laboral.

Mientras el propio ministro anunció que “en caso de sospecha o confirmación de caso positivo de Covid en una escuela no se cerrará el aula, ni se interrumpirán las clases presenciales (…) eso no va a significar de ninguna manera el cierre de la escuela o del aula”. Esto significa la anulación de cualquier protocolo que se invoque de la boca para afuera, y la garantía de contagios masivos, especulando con la supuesta baja mortalidad. Se trata de imponer bárbaramente los 190 días de clase acordados unánimemente en la última reunión conjunta del Consejo Federal de Educación (CFE) entre el ministro nacional, los provinciales y las direcciones de Ctera y demás sindicatos de educación y los Consejos Federales de Salud (Cofesa), que cerró con intervención del presidente Alberto Fernandez. Todas/os se vanagloriaron de una presencialidad en un “aula segura” que no es tal.

Los informes diarios oficiales de Neuquén sobre cantidad de nuevos contagios y fallecimientos del ministerio de Salud muestran otra realidad. Mientras la relación de muertes respecto al total de contagiados durante toda la pandemia da un promedio de 1,4%, el viernes 11 esa relación fue de 1,9%. Y hubo días de febrero que fue superior, con una ocupación de camas de terapia intensiva por encima del 70%. Eliminar en las escuelas el distanciamiento (curso completo), el aislamiento y demás medidas implicará aumentar la cantidad de contagios y de muertes.

Y sobre esto algo muy grave: desde el 1º de setiembre del año pasado las y los docentes con factores de riesgo o comorbilidades deben volver a la presencialidad, exceptuando solo a mayores de 60 años y embarazadas. Casi una condena anticipada a terminar en una cama de terapia intensiva con riesgo serio de muerte.

A esto se agrega que hasta el propio ministro debió reconocer que según sus estimaciones al menos 50 establecimientos no estarán en condiciones edilicias para principios de marzo. Pero de un simple relevamiento se puede constatar que son muchas más, y que la superpoblación de aulas está a la orden del día, agravando las posibilidades de contagios.

El ministro ha dicho, buscando zafar del desastre que se avecina, que se mantendrán “los protocolos nacionales”, es decir, el viva la pepa.

El paro de ATE

En un plenario convocado el viernes 11, la conducción de ATE-CTA ha lanzado un paro para el próximo 16 (día en que está convocado Aten a la mesa salarial). Quintriqueo, el secretario general de ATE-CTA, no muestra ninguna voluntad de mover al conjunto de la central, y si bien propagandiza el paro en los reclamos salariales, lo cierto es que horas antes había denunciado ante la Subsecretaría de Trabajo otro paro, el 14 de febrero, pero por razones de la disputa interna con Aten y otros sindicatos como Sejun (judiciales), Anel (Legislativos) en relación a las elecciones en el ISSN (caja previsional y obra social de la provincia). Esta disputa es el broche de oro de la disolución de hecho de la CTA local.

La disputa en listas distintas para el ISSN tiene que ver con los matices de los realineamientos políticos al interior del Frente de Todos. Mientras la conducción de ATE se ha aliado a Guillermo Pereyra en la lista interna del MPN, el resto de las conducciones siguen alineados como variantes kirchneristas en el FdT. Desde las más orgánicas, hasta la conducción judicial que participó de la marcha del 8/2 contra el FMI.

El bloqueo de la conducción de Atena movilizar (aunque sí convocó a marchar el primero de febrero a favor del gobierno en la disputa judicial), se le está haciendo cada día más difícil de mantener.

Asambleas y plan de lucha

A pesar de este panorama, la conducción TEP-Celeste de Aten sigue sosteniendo que convocará a asambleas “cuando lo crea conveniente”. Mientras la reforma laboral antiderechos se va imponiendo sin pausa y la cuestión salarial sigue en el limbo.

Hemos defendido, como Tribuna Docente, que Aten debe convocar a asambleas urgentes en el curso de la semana entrante, y si no lo hace la conducción oficial, deben ser las conducciones de la oposición las que tomen la iniciativa. Debemos fijar nosotras/os un pliego salarial preciso: recuperar el 36,5% perdido y actualización mensual por un IPC que elaboremos desde la base y que implique un real aumento del poder adquisitivo.

Y votar un plan de lucha. El gobierno debe sentirse bajo presión, y no al revés. Máxime cuando el gobernador y su entorno enfrenta una puja interna de cara a la elección de autoridades del MPN y candidaturas hacia el 2023.

En este marco, mantener la pasividad del sindicato como línea de contención, por la ligadura de la conducción TEP-Celeste al gobierno nacional, abre las puertas a que las y los trabajadores de la educación paguemos con nuestra salud, nuestras conquistas laborales, salariales y previsionales, el precio del ajuste que exige el pacto colonial con el FMI y el cogobierno con los Fernandez.

Tribuna Docente ha propuesto que impulsemos asambleas el próximo 17, al día siguiente de la continuidad de la mesa salarial. Haya o no propuesta (y si no hay con mayor razón), no se puede dilatar poner en marcha la potencialidad y combatividad histórica de Aten.

Read more