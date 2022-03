La nueva conducción de la AJB debuta entregando el salario de lxs judiciales

Poder Judicial de la Nación

En el marco de la negociación paritaria 2022, el gobierno provincial sostuvo con la Asociación Judicial Bonaerense varios “conversatorios” que generaron gran malestar en lxs trabajadorxs judiciales por su falta de propuesta salarial. El 16 de marzo finalmente, el poder Ejecutivo ofertó un aumento del salario básico del 39.5% en 3 licuadas cuotas (15,5 % en marzo, 10% en julio y 14% en septiembre) más un incremento de la bonificación especial y gastos funcionales de 1,2% al mes de julio. La oferta se completó con una reapertura de la negociación en el mes de septiembre. Tal fue el carácter bochornoso de la oferta salarial que la actual conducción de la AJB, a pesar de ser oficialista y estar alineada al gobierno, decidió rechazarla unilateralmente y sin llamar a asambleas. La discusión salarial pasó a cuarto intermedio para el viernes 18. El repudio a la formalizada propuesta paritaria fue confirmado en varias asambleas departamentales llevadas a cabo el día jueves 17.

La propuesta “mejorada” del poder Ejecutivo y ofertada el 18 de marzo, fue de un 40 % en 3 tramos (16 % en marzo, 10 de julio y 14 % en septiembre) más un incremento de la bonificación especial al 2,7 % al mes de septiembre (marzo 2% y septiembre 0,7 %). Inmediatamente que la oferta se dio a conocer fue considerada insuficiente, esta vez por algunas de las asambleas departamentales realizadas el mismo día. Estas departamentales combativas dieron mandato de realizar medidas de fuerza.

Sin embargo, mediante una vergonzosa manipulación de la convocatoria a las asambleas y de la información que circulo en las mismas, argumentando el “esfuerzo del gobierno en la oferta”, la aceptación paritaria de otros gremios “amigos” (de las burocracias, no de lxs trabajadores, claramente) y llegando al extremo de sugerir que si no aceptábamos el gobierno retiraría la oferta, se terminó aceptando en el resto de las departamentales. La nueva conducción de la AJB debuta, como no podía ser de otra forma por su integración al gobierno provincial, con paritarias a la baja y la entrega del salario de lxs judiciales.

El contexto de la negociación paritaria

Es necesario resaltar el contexto en el que se lleva a cabo dicha negociación paritaria para comprender la gran incertidumbre que atraviesa al conjunto de lxs judiciales. En la misma semana, se dieron a conocer datos oficiales que registraron un aumento de la inflación en febrero del 4, 7% y un 7,5 % en alimentos. En solo 2 meses de lo que va del 2022 la inflación superó ampliamente el 8%. Y en lo que va de marzo ya hubo tarifazos en el combustible, lo que vislumbra una inflación para marzo que superara con creces la de febrero. Por tal motivo, hasta los economistas más optimistas pronostican una inflación anual alrededor del 60 %.

Desde que asumieron los Fernández los precios se incrementaron en 123% y al paso que se incrementa la inflación, seguirán subiendo. Unx ingresante al poder judicial hoy percibe 56.643 pesos, muy por debajo de la canasta básica total de 83.807 pesos (calculada para febrero y hoy ya desactualizada). La pérdida salarial de lxs judiciales es de más del 23% desde el 2017 (dato reconocido por la conducción saliente).

Por otro lado, el mismo día que el Ejecutivo formalizo su primera propuesta salarial a lxs judiciales, se incrementó el salario mínimo (de miseria) en 45% en 4 vergonzosos tramos, ratificando la política de ajuste y miseria que viene llevando el gobierno. Al mismo tiempo, en el Senado se legitimaba la deuda ilegal y fraudulenta contraída con el FMI y se acordaba su pago a costa de una reducción de los salarios y jubilaciones. Fraude avalado por la CGT y CTA.

En este panorama, resulta más que adecuado el planteo de varias departamentales de rechazar la oferta “mejorada” y votar un paro activo. Además, se rechazó el planteo de realizar asambleas fuera del horario laboral por ser un mecanismo para vaciar aún más las convocatorias. Queda claro que el único esfuerzo es el que hacemos lxs judiciales y todxs lxs trabajadorxs para sobrevivir y llegar a fin de mes. Repudiamos estas paritarias de pérdida salarial, que nos sumen en la pobreza. Repudiamos a la conducción gremial entregadora.

Basta de topes salariales. Por un aumento que le gane a la inflación. Contra el plan de ajuste del gobierno y del FMI. Basta de violencia gremial. Basta de violencia de género en el poder Judicial. Por una AJB independiente y combativa. A organizarnos y armar un plan de lucha en defensa de nuestros derechos.