“Le queremos decir No es No a la megaminería y a la ley de pesca”

Desde Prensa Obrera conversamos con una trabajadora de la pesca de Chubut, en el corte realizado el día de hoy sobre la ruta 3, en rechazo a la aprobación de la zonificación minera. Su sindicato se encuentra de paro, en consonancia con la rebelión popular que conmueve a toda la provincia.

¿En qué área trabajás y cuál es tu función dentro de la empresa?

Yo trabajo en una pesquera, se llama La Escalerona, y ahí adentro mi función es trabajar en la parte de envase.

¿Ustedes están en paro desde ayer?

En realidad, hace dos días que ya se decidió -por parte de la empresa- no trabajar y hoy nosotros arrancamos el paro. En sí, hoy fue arrancar el paro indefinido hasta ver la posibilidad de que todo se arregle lo más rápido posible. Siempre tratando de hacer las marchas pacíficas como corresponde, porque acá lo que menos buscamos es conflicto. Sino hacer una marcha y hacer que nuestros gobernantes y nuestro intendente nos escuchen.

Que le queremos decir No es No a la megaminería y no a la ley de pesca. Porque convengamos que detrás de esta decisión de darle el sí a la megaminería, también corremos el riesgo de que se dé el sí a la ley de pesca.

Cosa que a nosotros nos perjudicaría.

¿Algo más que quieras aportar?

Nada… decir gracias por siempre hacernos el aguante y más ahora en estos momentos donde todo el pueblo tenemos que estar más unidos que nunca.

Read more