Muere un metalúrgico de Siderar Canning de Covid-19

La empresa de Techint de manera criminal viola permanentemente las medidas sanitarias elementales, e incluso convoca trabajadores que son del grupo de riesgo.

Este jueves 6 falleció un metalúrgico de la empresa Ternium- Siderar Canning del grupo Techint, el trabajador Guillermo Marcelo Senes tras estar internado en el hospital de Ezeiza por coronavirus.

Sus compañeros de la planta organizaron un homenaje con un bocinazo para expresar la indignación de perder a un compañero de 30 años de fábrica y un compañero de la lucha de estos trabajadores que estuvo presente en el último largo conflicto donde se concretaron 7 despidos injustificados.

Los trabajadores denuncian que esta empresa no respeta protocolos, que se niega a licenciar contactos estrechos si necesita de esos trabajadores para mantener los niveles de producción, y que incluso está convocando trabajadores mayores de 60 años y que pertenecen al grupo de riesgo a trabajar, pisoteando los decretos nacionales.

La libertad de acción del grupo de Paolo Rocca son bien conocidos en esta planta donde pagó salarios al 40% al comienzo de la cuarentena 2020, donde no respeta convenios, despide en pandemia con causa inventadas pasando por arriba del decreto pintado de prohibición de despidos, por mencionar algunas de las arbitrariedades de este grupo empresario. El gobierno y los ministerios, a pesar de haber recibido denuncias de todo tipo, dejan correr las barbaridades de esta patronal.

La UOM Avellaneda por su parte está dibujada; lejos de que exista un protocolo obrero que ponga la salud de los metalúrgicos y sus familias como prioridad, no interviene de ningún modo. No ocurre solo en Siderar, sino también en otras plantas importantes como la autopartista Guidi del parque industrial de Burzaco, donde no licencian a los contactos estrechos ni garantizan el traslado en transporte de la empresa.

La parálisis de la UOM Avellaneda es bien conocida en Siderar. Si interviene es para contener la lucha o generar miedo, como lo hizo en el último conflicto, que jugó desde el día uno para levantar el parazo en defensa del convenio, cosa que la seccional nunca intentó hacer.

La muerte del compañero Senes que lamentamos profundamente, es un caso más que se repite en muchas otras fábricas, y es la consecuencia de un gobierno que viene fracasando en la lucha contra la pandemia, porque privilegia las ganancias capitalistas a toda costa, aspecto que se ve en lo que sucede en Siderar Canning por ejemplo, o en el fraude millonario de la producción de vacunas en laboratorio maBxience en Garín.

Es necesario que se elaboren protocolos obreros bajo control de una comisión electa por la base en cada planta y la exigencia de vacuna para todos.

