Muere un trabajador de la fábrica Porta Hermanos en Córdoba

La planta de alcohol acumula ganancias millonarias pero no garantiza medidas de seguridad para sus empleados.

Otra vez tenemos que lamentar un caso de inseguridad en la fábrica Porta Hnos. Las condiciones de precarización laboral esta vez se cobraron la vida de un operario al que “se le cayó un pallet de bolsas” de Carbonato de Calcio, un subproducto del proceso de destilación del maíz.

Medios de comunicación, que reciben una jugosa pauta oficial como Cadena 3, hablan de una bolsa. Se trata de una versión brindada por la policía, tal vez acercada por la empresa que presentó lo sucedido como una fatalidad para mejor ocultar la realidad de la precarización laboral puertas adentro.

El deceso de un trabajador de 48 años de edad se da en un cuadro de inseguridad laboral. Ya se habían registrado en la planta casos como goteras sobre tableros de electricidad, salpicaduras de alcohol en ojos, pérdidas de visión por derrame de Hidróxido de Sodio, aplastamiento de un brazo en una máquina por negligencia de las medidas de seguridad. También se supo de la explosión de un horno termocontraible con desprendimientos de esquirlas. Lo señalado fue denunciado en su momento por el colectivo de trabajadores. La burocracia sindical (Sindicato SOEVA), por su parte, guardó silencio de radio.

Además, cabe tener en cuenta que “los accidentes laborales” se dan en un cuadro de explotación laboral donde el trabajador se ve obligado a cumplir con las exigencias de trabajo y la multitarea de actividades en un momento de alta demanda de productos como el alcohol en gel.

Cabe recordar que el compañero fallecido en el día de ayer no es el primer caso. Sucede que, en el 2016, en la provincia de Santiago del Estero, Pablo Miranda fue víctima de esta misma inseguridad empresarial, dejando una esposa y dos hijos pequeños, debido a la explosión de un tanque de Etanol.

En el 2017 se presentó la primera Comisión Interna de Delegados que realmente intervino en la problemática laboral y en el incumplimiento por parte de la patronal sobre los derechos laborales. Una de las exigencias fue la de pedir una comisión de seguridad de los trabajadores. Ante la negativa de la patronal se tomaron nota de todas las falencias de inseguridad y el listado se presentó al Ministerio de Trabajo ante el ente que debe regular la seguridad en lugares de trabajo, lo que derivó en una inspección.

La realidad actual es muy distinta ya que los delegados actuales, ligados a la burocracia sindical, brillan por su ausencia y lejos de defender o brindar seguridad a los empleados, son serviles a la patronal y no denuncian las falencias.

Es al día de hoy que la empresa Porta no solo no se preocupa por la seguridad de sus empleados, sino que los hace trabajar en turnos de 12 horas, generando un caldo de cultivo para que proliferen este tipo de accidentes. Además, el trabajador que sufre un accidente es coaccionado a no dar intervención a la ART ya que esta eleva su póliza y el trabajador pasa a ser marcado por la empresa.

Mientras los trabajadores deben padecer un cuadro de precarización laboral, la empresa Porta Hermanos viene acumulando ganancias millonarias durante la pandemia. También cabe recordar que las y los vecinos de Barrio San Antonio de Córdoba capital vienen reclamando la reubicación de la planta garantizando los puestos de trabajo, debido a la contaminación ambiental que la fábrica produce con el amparo de la Justicia y los gobiernos.

La lucha por medidas de seguridad en los lugares de trabajo adquiere un mayor relieve en el marco de la actual pandemia. En este punto, el planteo de comités de higiene y bioseguridad para la defensa de la vida de los trabajadores tiene un alcance estratégico. Solo los trabajadores podemos darle una salida a la crisis.

