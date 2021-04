Neuquén: hospitales rechazan aumento en seis cuotas y fijan una contrapropuesta

La asamblea interhospitalaria, que nuclea el mandato de los hospitales de la provincia, rechazó formalmente la propuesta y fijó una contrapropuesta que establece: que los aumentos de seis cuotas sean solo en dos y una nueva mesa salarial en el mes de julio. La decisión de los hospitales se basa en que la propuesta oficial contiene 6 cuotas, es por un plazo de 14 meses (de enero 2021 hasta marzo de 2022), no contempla una recomposición del año 2020 (donde no hubo aumento salarial) y no contiene el no descuento, sumario y causas.

La unanimidad de las asambleas también se refirió a la continuidad de los piquetes con una evaluación en las próximas horas.

Por otra parte, la nueva propuesta oficial acordada con la dirección de ATE, que estipula un 53% en seis cuotas desde enero hasta marzo, también fija que el acuerdo alcanza al conjunto de los trabajadores estatales, los cuales sus sindicatos habían cerrado acuerdo del 15% por seis meses y sumas fijas. Por ello, esta mañana, numerosos sectores que no son de salud, como es Desarrollo Social y Epas, decidieron sumarse a la lucha por el nivel de cuotas del acuerdo y los plazos. La Planta Tronados del Epas se suma a las medidas y a los cortes. Lo mismo hizo Epas Cutral Có.

Asimismo, que se abre la paritaria al conjunto de los trabajadores va produciendo deliberaciones en distintos gremios, como docentes. Allí, la oposición de Aten reclama asambleas para decidor y buscar una nueva recomposición salarial.

Se viven momentos extraordinarios. La histórica huelga de salud ha producido un nuevo cimbronazo. La asamblea convocada por la dirección de ATE en San Martín de los Andes perdió la votación y la burocracia decidió suspender la asamblea en el monumento al Gral. San Martin para realizarla en forma regimentada en su espacio sindical. Por ello, y para que el efecto de los autoconvocados no se expanda el gobierno convoca a una mesa para las 16:30.

Está planteada la necesidad de una huelga general para ganar una recomposición salarial que no sea en cuotas, recuperar lo perdido del año 2020 y el rechazo a los sumarios y descuentos.

