Noticiero sindical

Juan Diez

Gran lista antiburocrática en el Roca

Conformada por la Lista Naranja, la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra-Lista Gris, y las listas Turquesa, Púrpura y Bordó, la lista enfrenta a la Verde de Sergio Sasia, cómplice del atraso salarial producido por el gobierno de los Fernández, y que se arrastra desde el macrismo, cuando impusieron además un convenio flexibilizador. Quieren profundizar esta línea bajo dictado del FMI, y por eso Sasia junto a Moyano se “unieron” a la CGT.

Levantamos, junto al reclamo del salario equivalente a la canasta familiar, la recategorización, las condiciones de seguridad e higiene, y el pase a planta de los tercerizados, entre otros. Puntos que han encontrado como organizadores a quienes integramos la Multicolor.

La defensa de la democracia sindical es otro pilar frente a una burocracia que no convoca asambleas hace décadas y viene de proscribir a la Multicolor en las elecciones de seccional.

Vamos con todo a la elección del cuerpo de delegados para frenar los atropellos de la patronal, por el salario, contra la reforma laboral y por todos nuestros derechos.

Batalla clasista en Conadu Histórica

Comenzó el proceso electoral en AGD-UBA y Conadu Histórica, que tendrán sus elecciones en abril y marzo, respectivamente.

En AGD-UBA, una asamblea de casi 300 docentes eligió su junta electoral con lista unificada, integrando a la minoría del sindicato. También discutió un programa de lucha en defensa del salario, las condiciones de trabajo y contra el presupuesto de ajuste de Guzmán. Ratificamos el rechazo a cualquier tipo de acuerdo con el FMI, el no pago de la deuda y la participación en movilizaciones en rechazo al pacto con el FMI.

A la par de estos mandatos, en Conadu H, AGD propuso Junta Electoral con minoría para dar una señal de democracia sindical ante la Conadu K, envuelta en maniobras antidemocráticas. En un congreso de 90 congresales, la Multicolor que encabeza AGD perdió por solo tres votos. Un apronte importante de cara a las elecciones. Se viene la formación de las listas y los debates sobre el futuro de las universidades en la Argentina del FMI que nos proponen el gobierno de los Fernández y la oposición macrista y liberal.

Por mandato de AGD, el congreso también adhirió a la movilización del 2/12 por la absolución de Arakaki y Ruiz.

Sutebas Combativos a la lucha electoral

Se realizaron las asambleas de Memoria y Balance y Junta Electoral en cada una de las seccionales del Suteba. Son asambleas del activismo, por primera vez presenciales luego de la pandemia y de una parálisis del sindicato que trasciende por completo a la virtualidad, porque simplemente se ha transformado en una escribanía del gobierno de Kicillof. Los temas cruciales de la caída del salario, de la precarización de los ATR (programa educativo), del deterioro de la infraestructura que no resolvieron en pandemia, así como el ajuste de la provincia y de la Nación en línea con las exigencias del FMI fueron debates clave para rechazar la memoria oficial. La Multicolor ganó las asambleas de Marcos Paz, Bahía Blanca, Madariaga, Ensenada y Tigre, en Escobar terminó terminó en crisis, y en Quilmes y Berazategui también se votó contra la Memoria, pero la Azul y Blanca (PCR) está en ruptura con la Multicolor. En Matanza, en una asamblea de 850 docentes, la Celeste ganó por 7 votos la Memoria y por 11 votos la Junta en una enorme lucha política de la directiva combativa contra todo el aparato del intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. Así empezó lo que será la lucha electoral antiburocrática por un Suteba de independencia política de los trabajadores.

Músicos Organizados por un Sadem de lucha

La gran agrupación Músicos Organizados -que reúne a centenares de músicos que luchan por un lugar para su arte, por sus derechos y su sustento en una de las actividades más precarizadas- ha presentado la Lista Naranja.

La lista que encabeza el destacado director de orquesta de tango Javier González y la cantante Ana Clara Moltoni está apoyada, sin embargo, por infinidad de figuras de la música que no figuran en el padrón armado por la burocracia sindical del Sadem. Nada menos que 1.300 músicos que no pudieron aportar durante la pandemia fueron excluidos, reduciendo el padrón del Sadem a 1.039 personas de todo el país. En ese marco proscriptivo, que hemos denunciado ante los trabajadores de la música y ante el Estado, logramos igualmente presentar una lista que arrancó la oficialización. Una hazaña.

Vamos ahora a convocar al voto a la Naranja. Para enfrentar el ajuste, queremos un Sadem realmente dirigido por músicxs que luche por nuestros salarios y condiciones dignas de trabajo, que rechace el trabajo precarizado o el “pagar para tocar”. Un sindicato que sea dirigido por lxs que aspiramos a que nuestra profesión tenga condiciones dignas de trabajo, con contratos en blanco, jubilación y obra social.

Lista Naranja también en la Asociación de Actores

Su presentación es una victoria contra los obstáculos y maniobras que ya son un clásico de parte de una dirección sindical integrada por completo al Estado, que bloquea la organización independiente de actrices, actores, bailarinxs y demás escéniques en la lucha por sus reivindicaciones, después de 17 años se debate por mantenerse al frente de la Asociación.

La Naranja está integrada por compañeras y compañeros de Actuemos e independientes, con quienes se viene realizando una experiencia común desde 2017 como oposición sindical; en todo el proceso de lucha por los derechos de las mujeres desde la Colectiva de Actrices y en la lucha por la sobrevivencia durante la pandemia, procurando organización para reclamar a los Estados ante la prescindencia y el abandono de la dirección Celeste de Actores.

Está encabezada por Iván Moschner, candidato a presidente; Natalia Badgen, candidata a secretaria general; Melania Buero como secretaria gremial; Alejandro Méndez, Julio Cortés, Tamara Dawidowicz, Ivana Zacharski, César Arakaki y Carlos Capurro, entre otros.

Luchamos por el salario, por más trabajo y mejores condiciones laborales; por la apertura de nuevas delegaciones. Por un impuesto progresivo a las OTT (plataformas audiovisuales como Netflix). Por la creación de una Secretaría de Mujer y Géneros y la de Derechos Humanos. Por el derecho a una jubilación para les escéniques. Por el ejercicio pleno de la democracia sindical. Y, por supuesto, por la absolución de César Arakaki.

Cupo laboral trans docente y no docente en la UBA, un primer triunfo

Tras más de un año de batallar, el equipo conformado por la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y la Cátedra Libre de Estudios Trans* logró que se apruebe por unanimidad en el Consejo Directivo de Filosofía y Letras (UBA) el proyecto sobre cupo laboral trans docente y no docente en la universidad, cuya consigna central es “sin presupuesto no hay cupo laboral”. Incluye: creación del 1% de cargos de planta docente y no docente; asignación de salario a docentes trans ad honorem; creación de equipo de monitoreo de la instrumentación del cupo; asignación de becas para actividades aranceladas de la UBA y promoción de oportunidades de intercambio e investigación.

Es el resultado de una amplia campaña pública y pedagógica con numerosos materiales y un curso de capacitación. Ahora vamos por la aprobación del proyecto en la UBA y para que se asigne salario a todxs lxs integrantes de la Cátedra Libre de Estudios Trans* (ad honorem al día de hoy).