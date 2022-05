Para lograr respuesta a todos nuestros reclamos, los docentes necesitamos profundizar el plan de lucha

Docentes en lucha

Carreras ha llevado adelante su amenaza de descuentos a pesar de estar dictada la conciliación obligatoria. Pasando por encima las mismas leyes que el Estado utiliza para regimentar la vida laboral entre los sindicatos y la patronal, los descuentos se realizaron en forma indiscriminada y la prueba de ello es que docentes con licencia oncológicas o con otras afecciones de salud, sufrieron descuentos en sus salarios. La respuesta de la docencia fue inmediata y se ha movilizado a las sedes de los consejos escolares. El conflicto docente rionegrino ingresa en una nueva etapa.

La conciliación obligatoria dictaminada por Stopiello y la gobernadora Carreras fue una maniobra para frenar el conflicto docente y el plan de lucha votado en el último congreso de Villa Regina. Los descuentos pretendían disciplinar a la base docente pero produjo el efecto contrario. Los paros y las movilizaciones de los días viernes 6 y lunes 9 anticipan ser contundentes.

La conducción Azul-Arancibia que aceptó acatar la conciliación, a sabiendas de que se trataba de una maniobra y de que igualmente se iban a realizar los descuentos, utilizando el recurso antidemocrático del plenario de secretarios generales, órgano de coordinación y no de definición, y donde tiene mayoría, definió sin mandato sumarse a la operatoria del gobierno. Como toda farsa, duró lo que dura la bravuconada del gobierno y los límites de la masiva irrupción docente.

La política de ajuste de Carreras, choca de lleno con las reivindicaciones docentes y del conjunto de los estatales. Por ello viene intentando que la pauta salarial se subordine a su política de transferencia de recursos para la patronal minera, hidrocarburífera, los terratenientes y la usura del endeudamiento provincial.

El próximo martes 10 se reunirán los sindicatos y el gobierno. A quien no han invitado es a ASSPUR, sindicato independiente que viene llevando adelante medidas de fuerza en los hospitales en rechazo a las sumas no remunerativas y exigiendo un salario igual al costo de la canasta familiar, lo que anticipa que nuevamente intentaran encauzar los reclamos detrás de un frente sindical que solo le ha servido al gobierno para imponer salarios de pobreza y aumentos en cuotas y frenar la lucha de las y los estatales.

Desde Tribuna Docente planteamos paso a las asambleas y Congreso el día 11 de mayo en Fisque Menuco, votado mayoritariamente en el último congreso. Basta de dilaciones, la solución al conflicto es dar respuesta al pliego donde se exige.

Que el porcentaje de recomposición salarial supere la inflación del primer cuatrimestre. No a los aumentos en cuotas. ¡Devolución de los descuentos ya! Que el aumento se de en sumas remunerativas. No a los descuentos de los días de paro. Que Adrián Carrizo no sea parte de las discusiones paritarias. El Congreso definió el repudio y la renuncia del Secretario de Educación. Rechazo y derogación de la Res. 5933/21, que impone a los/as jubilados/as una moratoria para asumir la deuda del gobierno. Asambleas presenciales de interinatos y suplencias. Cumplimiento efectivo de la Res. 1080. Regularización inmediata en el funcionamiento y las prestaciones de IPROSS. Rechazo de la hora más en el nivel primario. Aumento de presupuesto educativo para el mantenimiento y la creación de edificios escolares. Retomar el pliego pedagógico expuesto en la paritaria del 22 de febrero.