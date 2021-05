Paro de 48 horas de la UTA en el interior del país

La Unión Tranviarios Automotor de la Argentina (UTA) inició hoy un paro de actividades en el interior del país que afecta a la mayoría de las ciudades del interior. Esta medida de fuerza comprende los servicios de corta y media durante 48 horas. Si bien el reclamo central es un aumento salarial, la extrema exposición de los choferes frente al Covid-19 ha colocado en la mesa de negociación la vacunación inmediata de todos los trabajadores esenciales y el aumento de las medidas de bioseguridad.

Según manifestó la secretaria general de UTA Córdoba, Carla Esteban, en la mesa de negociación paritaria celebrada en la mañana de este miércoles en el Ministerio de Trabajo: “no hubo oferta salarial. Hoy tuvimos audiencia y no se consiguió nada, como cada vez que tenemos paritaria. Hace más de un año estamos frenados en el mismo monto” (Radio Mitre 27/07).

Después de declararse impotente frente al reclamo salarial, concluyó su declaración con el “deseo” de llegar a un acuerdo en la próxima audiencia con la Federación de Empresas de Transporte (Fetap) en los mismos términos que se legró con sus pares del AMBA.

Por su parte el titular de la UTA nacional, Roberto Fernández, en un comunicado también muy complaciente con el gobierno y las patronales, informa a sus afiliados que el paro se lleva adelante “habiendo transcurrido todo el período de conciliación laboral obligatoria ordenado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y tras cuatro meses de reuniones sin ninguna respuesta por parte de las empresas”, y reclama “el mismo tratamiento que se les ha dado a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Exigiremos el mismo compromiso por parte tanto de las empresas, como de autoridades nacionales y provinciales, ya que son ellas las responsables por el transporte de pasajeros del interior del país”.

Un acuerdo al límite de la pobreza y por debajo de la inflación

El acta firmada en Buenos Aires establece un aumento del 28,6% en cuotas y que lleva el salario de bolsillo a $72 mil en septiembre. A este acuerdo se le agregan sumas en negro que le sirvieron a la burocracia para confundir y disimular su entrega.

De trasladarse este acuerdo a Córdoba, el salario nuevamente sufrirá una retracción frente a una inflación interanual estimada en un 50%. Esto sin contar que el ingreso de los choferes sigue corriendo al límite de la canasta de pobreza. Actualmente el salario promedio de un chofer de colectivo ronda los $60 mil pesos que varía mes a mes, ya que desde que empezó la cuarentena, las empresas imponen descuentos compulsivos y los trabajadores han perdido el control de sus sueldos.

Según el Indec, ya en abril para no ser pobre un trabajador necesitaba $63 mil; con la inflación reinante, en septiembre, cuando se cobre la última cuota del aumento, la canasta de pobreza habrá superado nuevamente el salario mínimo que reclaman Fernández y Esteban. Es claro que el ingreso de un chofer de colectivos pasó de ser un salario de referencia para el conjunto de los trabajadores cordobeses, a un salario de subsistencia. Las luchas autoconvocadas que recorrieron al país los últimos diez años han sido fogoneadas por patronales cada vez más ricas y trabajadores cada vez más pobres.

Esteban y Fernández usaron, nuevamente, los cuatro meses de «negociación» para montar un reclamo legítimo de salario y salubridad en la extorsión patronal de aumentos de subsidios. La misma acta paritaria del AMBA establece que podrán cumplir con los aumentos, si el gobierno les otorga el dinero correspondiente, es decir, hay aumento si hay más subsidios.

El reclamo por un básico igual a la canasta familiar, hoy en $100 mil, es incompatible con la defensa de las millonarias ganancias empresarias y la política de subsidios del gobierno que no solo ha empobrecido a los trabajadores de UTA, además de haber destruido el transporte público.

Los choferes autoconvocados del AMBA, y también los de Tucumán, que salieron a la lucha por $100 mil al básico inicial de bolsillo, la vacunación de los choferes, las cabinas para aislamiento y seguridad, entre otros reclamos, han colocado en la agenda pública los reclamos del sector. El hecho de que se haya anunciado que se empieza a inocular a los choferes contra el Covid-19 es un triunfo de esta lucha y no de Fernández-Esteban. Por este camino, los trabajadores del transporte podrán imponer sus reclamos.