Por un plenario democrático que vote un programa y una lista en defensa de la Amsafe Rosario recuperada 

Imagen: Corresponsal.

Estas elecciones de Amsafe Rosario, que se realizarán el próximo 15 de junio, necesitan de una enorme movilización de todo el activismo docente para defender una seccional que funcione en base a la democracia sindical y la independencia política de los gobiernos, para poder luchar sin condicionamientos por el salario y las jubilaciones, en medio del brutal ajuste contra la educación pública y una inflación explosiva que golpea doblemente a lxs estatales. En resumen, para enfrentar los tiempos del pacto con el FMI que baja en cascada desde el gobierno nacional y el provincial, con apoyo del gobierno y de la oposición de Juntos por el Cambio.

La derrota en la asamblea anual ordinaria de la actual conducción antiburocrática es una alerta sobre el peligro de perder el gremio a manos de la burocracia sindical y su aparato progobierno, cuando más necesitamos contar con una herramienta para movilizarnos por todos nuestros reclamos.

Involucrar al conjunto de la docencia en esta lucha es la tarea militante de todas las agrupaciones que formamos parte del frente de recuperación gremial “4 de abril”, empezando por el debate en torno al programa y al armado de la lista, ya que sobre esa base se desarrollará la campaña electoral para defender la seccional y de retenerse, ordenará luego el conjunto de la actividad del gremio.

Desde Tribuna Docente expresamos nuestra enorme preocupación por el método reñido con la democracia sindical que han elegido algunas agrupaciones para abordar este sensible problema.

No es un buen antecedente desconocer los elementos objetivos con los que contamos para conformar la lista, como es la movilización de cada agrupación de cara a la Asamblea Anual Ordinaria, porque ese elemento cuantifica el esfuerzo y los logros de cada cual en la construcción y la defensa de Amsafe combativa.

Por otro lado, también rechazan la posibilidad de realizar un plenario donde las y los docentes voten nominalmente a cada agrupación y se organice el armado de la lista por sistema D’hont directo, que tendría un contenido similar a lo anterior. Es decir, rechazan balancear el trabajo de construcción de la Amsafe combativa realizado sobre criterios objetivos.

Nuestra agrupación propuso esas dos opciones para superar el actual impasse y largar rápidamente la campaña en defensa de Amsafe Rosario por un plan de lucha por la reapertura de las paritarias, para organizar el reclamo edilicio que abraza a centenares de escuelas por presupuesto ya para infraestructura, para rechazar la mayor precarización laboral que quiere el gobierno, entre tantos reclamos acumulados.

Las agrupaciones que no quieren este plenario democrático, ni llegar a un consenso sobre bases claras y objetivas, proponen por el contrario un acuerdo que encumbra a agrupaciones menores, en lugares que no le corresponden ni por desarrollo, ni por militancia ni por tradición, en desmedro del lugar conquistado por Tribuna Docente a lo largo de 20 años de lucha. Por lo tanto, la única conclusión que cabe es que el criterio no es de representación, sino de orden político.

Considerando que Tribuna Docente es la agrupación que más consecuentemente ha defendido la independencia política del gobierno y de sus burocracias, así como el hecho de que sería expulsada de su responsabilidad por agrupaciones más chicas que formaron parte del “frente anti Macri”, cabe preguntarnos si ¿el desplazamiento de Tribuna Docente responde a que estamos frente a un giro del gremio hacia el campo del apoyo al gobierno?

Para superar esta situación planteamos realizar un plenario que ratifique un programa de independencia política de todos los gobiernos, refrende los principios de la democracia sindical, con la soberanía de la asamblea de escuela y el plenario de delegados con mandato de base, la bandera del frente único de lucha de la clase trabajadora por todas sus reivindicaciones, empezando por el salario igual a la canasta familiar y el 82% móvil para las jubilaciones, contra cualquier reforma que liquide nuestras conquistas.

Sobre estas bases, que se vote de forma nominal la conformación de la lista encargada de dejar todo en la cancha para defender a la Amsafe Rosario combativa.

Un plenario de Tribuna Docente evaluará los pasos a seguir de acuerdo a la respuesta final a esta propuesta. Hacemos un llamado abierto al activismo a participar del mismo el sábado 23 de abril. Estamos a tiempo. La defensa de Amsafe Rosario combativa lo requiere.