Río Negro: el 12, sumate al cartelazo nacional docente

A tres meses de iniciado el ciclo escolar, gran parte de las y los docentes y personal de apoyo escolar no han sido vacunados. Los que sí, con una sola dosis, esperan completar el esquema de vacunación, postergado por una definición política alejada de las recomendaciones médicas, poniendo en riesgo sanitario a cientos de docentes, y por ende a alumnos/as y sus familias. El aumento de casos, la circulación de cepas más contagiosas y la ocupación casi total de las camas de terapia intensiva plantean con carácter urgente el cese de la presencialidad escolar, también en Río Negro.

La conducción de UnTER lejos de la realidad de las escuelas, mira hacia otro lado, justificando la infraestructura escolar deficiente, y un protocolo escolar impracticable, donde el frío y el hambre afecta y atenta contra la salud e integridad de los sectores más vulnerables y de quienes habitamos las aulas. La arbitrariedad y el destrato de las juntas médicas, la “demora” en cubrir vacantes y dispensas, la virtualidad forzosa para cubrir deficiencias del estado e incluso medidas de fuerzas de gremios estatales, plantean un hartazgo mayúsculo en la docencia. La burocracia incluso ha llegado más lejos en su integración al Estado, porque coadministra en comisiones de seguimiento junto al CPE y lo festeja como un logro.

Una primera respuesta a estos atropellos la están ofreciendo docentes autoconvocados de diferentes localidades, visibilizando las problemáticas de falta de vacunas y déficits de todo tipo y las seccionales opositoras que organizan reuniones y asambleas para organizar los reclamos.

A todo este panorama se le agrega la pérdida de poder adquisitivo; el acuerdo salarial ya fue superado por la inflación y la suba de precios. La pasividad cómplice de la Azul-Arancibia va acompañada por su cinismo en no exigir una paritaria inmediata y el reclamo de conectividad y dispositivos para docentes y estudiantes.

Desde Tribuna Docente llamamos coordinar las luchas en una jornada nacional, el miércoles 12 junto a seccionales y sindicatos docentes recuperados y anti burocráticos de todo el país. Las y los docentes concebimos la escuela de manera presencial, sin embargo en este nivel de circulación del virus no es posible. Sólo lo será en un contexto epidemiológico apto y con las condiciones edilicias, de seguridad, salariales, presupuestarias, de cargos y sanitarias que hoy los gobiernos no garantizan. Cubrir y crear los cargos necesarios, respetando los derechos del Estatuto, para que no haya docentes sin trabajo ni estudiantes sin docentes.

Para garantizar la seguridad sanitaria y el desarrollo real de un proyecto educativo, porque los gobiernos profundizan las políticas de vaciamiento y precarización de la educación, continuamos luchando por vacunas para toda la docencia y el PSA. Aumento del presupuesto educativo. No al acuerdo con el FMI. Plata para salud y educación y no para el pago de la Deuda Externa. Eliminación de los subsidios a la educación privada. Es momento de que CTERA y UnTER rompan su tregua con los gobiernos, y convoquen a un paro nacional urgente.