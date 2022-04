Río Negro: masivas asambleas de trabajadores de la educación votaron dos paros de 48 horas

Jornada del 6/4 (foto: Tribuna Docente Río Negro)

El Congreso de UnTER (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro) del 21 y 22 de abril definió un plan de lucha de dos semanas con paros de 48 horas los días martes 26 y miércoles 27 de abril y el miércoles 4 y jueves 5 de mayo. La continuidad de las medidas de fuerza se debatirá en un próximo congreso el día viernes 6 de mayo.

En un marco de asambleas muy concurridas, la docencia repudió el intento de intromisión en la vida sindical del viceministro Adrián Carrizo, y rechazó una paritaria que no modifica en nada la masa salarial, que además implicaba una rendición incondicional de la docencia ante la reafirmación del gobierno del descuento de los días de paro. De allí que la característica más importante del congreso fue la definición de enfrentar decididamente la política de ajuste de la gobernadora Arabela Carreras.

En contraste con los congresos anteriores, en los que la conducción Azul-Arancibia imponía un conflicto de baja intensidad, de paros aislados que le dieron la iniciativa al gobierno para seguir atacando a la docencia, este último definió darle continuidad a la lucha e incluso profundizarla con medidas locales, un pliego más amplio y el debate de la continuidad de las medidas en un congreso inmediato. Tras una larga discusión, plagada de maniobras y de forzadas interpretaciones del estatuto por parte de la conducción central, ésta no pudo torcer la contundencia de las argumentaciones que defendían la posición mayoritaria de salir a luchar ante la continua pérdida salarial frente al aumento de precios, o la necesidad de ponerle un freno a las arbitrariedades antipedagógicas y antilaborales del CPE (Consejo Provincial de Educación).

Ver más

La lucha docente se encuentra en alza y sostenida por las bases, venciendo la presión de un Frente Sindical que aceptó un 24% en cuotas para todo el semestre y un bono no remunerativo de $15.000. La lucha docente no se encuentra sola; las y los trabajadores hospitalarios nucleados en ASSPUR plantean reclamos similares, ya que denuncian los salarios básicos de miseria y se pronuncian contra los aumentos en cuotas, además de reclamar un incremento de presupuesto para infraestructura y mayor personal, entre otros reclamos. La misma presión desde las bases la siente la burocracia de ATE, que festejara la aceptación de la paritaria; no ha pasado una semana y ya están planteando medidas de fuerza para adelantar la revisión salarial a mayo. Los aumentos de precios y la inflación creciente desmienten en días a quienes han pactado sueldos a la baja y se han subordinado al ajuste del gobierno.

Ampliar el debate y la movilización con los sectores que consecuentemente salen a luchar es el camino para imponer a Carreras una recomposición salarial que supere la inflación del primer cuatrimestre. No al pago en cuotas, aumentos al básico, no al descuento de los días de paro, aumento de presupuesto para reparar las escuelas, creación de cargos, rechazo de la imposición de la hora más, regularización del IPROSS [obra social de los empleados públicos provinciales], derogación de la Resolución 5933/21 [“Régimen de Regularización Voluntaria de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social”], rechazo a la moratoria docente, renuncia inmediata del funcionario Carrizo, asambleas presenciales y efectivo cumplimiento de la resolución 1080 [sobre interinatos y suplencias], retomar el pliego pedagógico de la paritaria del 22 de febrero, no a los cargos a término.