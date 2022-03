Salud CABA: se intensifica la lucha de trabajadores suplentes de guardia

Imagen Ojo Obrero

En el marco de una profunda crisis económica y paritarias a la baja, trabajadores suplentes de guardia enmarcados en la ley 6.035 venimos desarrollando nuestra lucha. La organización se inicia ante la falta de cobro del último bono otorgado por el gobierno de CABA, pero arrastra años de precarización laboral y vulneración de derechos.

Si bien la función del suplente de guardia es cubrir de manera temporal a profesionales de distintos hospitales por licencias, frente al atraso en nombramientos y organización estructural en los efectores sanitarios, cientos de profesionales de distintas disciplinas venimos cubriendo cargos que deberían titularizarse, pero el GCABA no lo dispone. En este sentido, trabajadores que cubrimos guardias fijas con cargo suplente recibimos una remuneración muy por debajo de lo correspondido al cargo titular (un 40% menos). Según acuerdos paritarios, tampoco tenemos derecho de recibir bonos, algunos plus especiales ni antigüedad, por lo que cumplimos tareas de titulares con una remuneración mucho menor. Si bien la ley otorga el derecho de licencias a suplentes, esto no se cumple o se atrasan los pagos. El peor caso es el de las mujeres que acceden a su licencia por maternidad sin cobrar durante meses. Además, estás licencias son calculadas sobre un proporcional de guardias, es decir, siempre un monto menor a lo trabajado.

Por si era poco, el gobierno establece el colmo de la precarización con las “guardias planas”. Las mismas equivalen a 12 horas de trabajo semanal por el monto de 5 mil pesos. En salud mental y servicios de atención ambulatoria abundan.

Cabe destacar que son cientos los cargos sostenidos con está contratación, mediante la cual las y los trabajadores cumplimos numerosas tareas, algunos con antigüedad de más de 20 años.

Hecha la ley, hecha la trampa

Nuestra contratación se enmarca en la 6.035, aprobada en 2018 con un fuerte rechazo de las bases. La misma promueve igualdad de derechos y obligaciones frente a tareas equitativas, remuneración justa y acceso a licencias. Pero también establece la inestabilidad de los cargos suplentes, pudiendo rescindir contratos de maneras arbitrarias. Otorga a suplentes un puntaje por antigüedad menor al de titulares, con un tope de 8 años, restringiendo el acceso a cargos.

Esenciales y más precarización

La pandemia fue argumento para que el GCABA intensificara dicha vulneración de derechos, contratando Profesionales bajo modalidad “planta transitoria” y “suplencias de guardia Covid”. Estos contratos vienen siendo renovados periódicamente hace ya dos años, sin quedar claro cuánto tiempo serán sostenidos. La consecuencia de esta situación son efectores y servicios bancados por suplentes, perpetuando una inestabilidad insostenible.

La connivencia de los gremios se hace notar, ya que no solo dejaron pasar la ley, sino que acuerdan año tras años aumentos salariales de miseria. La postura actual de las conducciones gremiales mayoritarias es mostrarse afines a la lucha, a pesar de haber aceptado la ley y perpetuación de esta situación .

Al día de hoy y con una paritaria abierta, AMM y Federación sólo negociaron 4 puntos más frente a un posible concurso. Estos puntos se otorgarían a todo aquel que acredite haber trabajado en pandemia, es decir, casi la totalidad de los trabajadores, no habiendo una ponderación para los suplentes. Es importante que el movimiento mantenga reparos en depositar la confianza en las conducciones gremiales para poder sostener una organización independiente que defienda los puntos más sentidos que se reclaman.

Por qué luchamos

Frente a estos suplentes de guardia autoconvocados nos encontramos organizándonos, sosteniendo reuniones y exigiendo a los gremios el apoyo a nuestro reclamo.

El colectivo plantea que en lo inmediato se resuelva el ingreso a la carrera de quienes se han desempeñado en suplencias por más de un año con el consiguiente reconocimiento de derechos, y que se garantice la igualdad de derechos con el personal estable de quienes revisten como suplentes de guardia.

Siendo una organización en crecimiento, ya hubo una adhesión al último paro llamado por los gremios, y se desarrollaron reuniones con bloques legislativos para llevar el reclamo a la Comisión de salud. Entre ellos estuvieron Gabriel Solano y Amanda Martin del Frente de Izquierda-PO, que propusieron al movimiento exigir una titularización masiva, tomando el ejemplo de la lucha docente, y apoyar todas las medidas de lucha.

Desde Tribuna Municipal acompañamos el reclamo y la organización de las y los trabajadores, que encabezan una lucha importantísima para conquistar este reclamo histórico.