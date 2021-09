San Juan: para el gobierno los trabajadores de la salud no son esenciales

En San juan continúa la lucha de les trabajadores de la salud por salario, jubilaciones dignas y la aplicación de la ley de carrera con retención de servicios y asambleas en los lugares de trabajo.

“Sin respuesta al pedido de ley de carrera, el 82% móvil y aumento programado para que supere la inflación, desde el Sindicato Médico ratificaron en la Subsecretaría de Trabajo las medidas programadas para este jueves y para el que viene” (Diario Huarpe, 2/09/21).

El reclamo es antiguo, los médicos se jubilan con el 47% de su salario de activo y no se cumple la ley de carreras, lo que significa que el Ministerio de Salud de la provincia no realiza concurso para ingresar en la carrera sanitaria ni pase de categoría, como está previsto en la ley provincial N° 2.580/61. Según aclara el secretario Administrativo y Financiero respecto al reclamo sobre jubilaciones, “en la situación que está el país, y en este momento de pandemia, no se puede poner a discutir eso. Además, el Ministerio de Salud no tiene injerencia, a lo mejor el de Hacienda pero tampoco” (Diario El Zonda, 31/08/2021).

Sin embargo, en momentos de pandemia tuvieron injerencia y se les impuso a los trabajadores de la salud ocuparse de la misma sin derecho a licencias, con salarios mínimos y precarizando a los médicos recién egresados de la universidad que ingresaron al sistema de salud con contratos basura, precarizados y ad-honorem, haciéndolos pagar, según el ideario patronal, “el derecho de piso”.

En cuanto al aumento de salarios, el gobierno provincial otorgó un 50% engañoso a principios de año a todos los estatales incluidos los profesionales de la salud. Decimos engañoso porque el 20% corresponde a la caída del poder adquisitivo de los trabajadores en el año 2020, y el 30% restante estimaron que sería para “ganarle a la inflación en el año 2021”. Demás está decir que la inflación que se prevé para el 2021 está muy por encima del 30%.

Los médicos han reclamado durante toda la pandemia por sus derechos; pero la Ministra de Salud, Alejandra Venerando, no se presentó en ninguna de las más de 10 audiencias que solicitó el sindicato médico durante este período.

Los médicos no se pueden jubilar porque su sueldo quedaría por debajo del costo de la canasta familiar, no pueden acceder a mejorar su salario concursando cargos mejor remunerados porque no se aplica la ley de carrera, su salario es irrisorio para los trabajadores que el gobierno dice que considera héroes de la pandemia y trabajadores esenciales.

Acompañemos a los trabajadores de la salud en el reclamo por salarios dignos y aplicación de la ley de carrera sanitaria.

Por el aumento del presupuesto de salud y la organización y unidad de los trabajadores.

Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda.

