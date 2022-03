Santa Cruz: más de 1.500 docentes en la marcha provincial de Adosac

Masiva marcha de docentes en la capital santacruseña.

El pasado viernes 25, al mediodía, las calles de la ciudad capital de Santa Cruz vieron marchar a las y los docentes de la provincia exigiendo recuperar parte del salario perdido en los últimos seis años de gobierno de Alicia Kirchner, donde el poder adquisitivo cayó un 60%.

La marcha

El plan de lucha de la docencia de Santa Cruz dio un salto político este viernes 25 cuando docentes de las 14 localidades de la provincia se movilizaron a Río Gallegos para marchar por el salario y las condiciones laborales y pedagógicas.

Compañeros y compañeras, de la combativa filial de Los Antiguos – Lago Posadas, viajaron más de 1.000 km para llegar a la marcha, por mencionar una de las filiales más alejadas de la capital, pero para poner en perspectiva las enormes distancias que separan a los pueblos de Santa Cruz, hay que decir que las y los docentes de las combativas filiales de Piedra Buena y Pto. Santa Cruz debieron recorrer 240 km para asistir a la marcha, mencionando a las localidades más cercanas a la capital. Es decir, que el esfuerzo para lograr esta movilización fue enorme y marca lo justo y necesario del reclamo.

Los atropellos y las amenazas del gobierno

Ya es conocido que la presidenta del CPE (Consejo Provincial de Educación) en lugar de buscar acuerdos con los vocales electos, en torno a las condiciones laborales y pedagógicas, saca resoluciones autoritarias contra la docencia y las familias.

Pero en el cuadro del conflicto que se desarrolla actualmente, el gobierno ha reforzado esta orientación antiobrera. Resulta que Viotti, Secretario de Estado de Trabajo, amenazó el mismo 24 de marzo con suspender la personería gremial a Adosac, tal como lo hacía la dictadura militar cuando amedrentaba a la clase obrera.

Pero, pero, pero… la película no termina acá, ya que las amenazas de Viotti parten de exigir que se cumpla la ley de Conciliación Obligatoria, que es una ley con ribetes y artículos copiados y pegados de la leyes de la dictadura de Onganía, como lo fue la de arbitraje obligatorio, que a nivel nacional fue derogada, pero en Santa Cruz sigue vigente.

La paritaria

El gobierno, ni bien Adosac anunció el paro de 72 horas de no inicio del ciclo lectivo, dictó la Ley de Conciliación Obligatoria y decretó un aumento del 15% retroactivo a febrero, que no aparecía en la primer oferta, porque pretendían que lo anuncie Alicia Kirchner en la apertura de sesiones. Es decir, había plata y no la ofrecían generando que las y los docentes tengan que ir al paro.

El día de ayer le ofrecieron 60% a Amet, en cómodas cuotas, hasta diciembre, solo para docentes de escuelas técnicas. Esto sin convocar a Adosac, que rechazó la conciliación obligatoria, y acusandonos de no querer negociar.

El incremento salarial, que apenas cubriría la inflación de este año, no recupera el atraso salarial de los últimos seis años. Para el primer semestre prevé un 31% contra el 55% que exigimos las y los trabajadores de la educación, más la cláusula gatillo para el segundo semestre.

Como se puede observar el gobierno nos ofrece 24% menos de lo que pedimos, en un cuadro en el que el 55% solicitado no alcanza a cubrir la canasta básica, sino que apenas sirve para recuperar algo de lo perdido en los últimos seis años.

Alicia Kirchner quiere continuar su política de recorte salarial para favorecer a las grandes multinacionales que operan en la provincia y al FMI, todo esto en momentos donde la economía vacía los bolsillos del pueblo trabajador.

El despertar del movimiento docente en Santa Cruz marca el camino para las y los trabajadores estatales y privados de la provincia. La recuperación salarial es necesaria y es posible.