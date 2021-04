Santa Cruz: un tutor amenazó a una docente de Caleta Olivia

En Caleta Olivia, un tutor amenazó a una docente. La Justicia, el Consejo Provincial de Educación y el gremio docente Adosac de Caleta Olivia hacen poco y nada. Desde Tribuna Docente llamamos a rodear de solidaridad a Vanesa y su familia y a exigir al Estado la protección necesaria para esta compañera frente a la delicada situación que le toca vivir.

Vanesa es docente de una escuela primaria. «Vos sos Vanesa C… Hermana de…, vivís frente al negocio…, yo te he visto pasar, yo voy a ir a tu casa así te explico cómo son las cosas», fueron las palabras de un tutor con actitudes violentas frente al intento de la docente para que la estudiante se conecte a las clases virtuales. La llamada fue por Wathsapp y duró más de 3 minutos.

La intervención escolar mediante acta fue realizada y la denuncia por amenazas con pedido de prohibición de acercamiento y comunicación también, asimismo el pedido de seguimiento policial al tutor. La docente no conoce el rostro de quien profirió las amenazas contra su integridad y por este motivo solicitó que la Justicia lo investigue y que resguarden a los niñxs.

Vanesa contó que «el lunes pasado, al mediodía, realice la denuncia por amenazas, es un hombre que tiene muchas denuncias y actas por agresiones y maltratos a docentes de las distintas escuelas por las que transito. Al día de la fecha el juzgado no me ha notificado de ninguna orden de protección y resguardo». A lo que agregó: «me da tanta bronca como la que sienten muchas mujeres que transitan estas mismas situaciones».

Explotar laboralmente y exponer a la docencia, la política del CPE

Mucho se ha dicho sobre la tremenda carga laboral que ha significado para la docencia tener que trabajar bajo la virtualidad, a lo que suma la exposición a situaciones de violencia. Vanesa sostiene que «esto es una muestra del grado de exposición que padece la docencia. El Consejo Provincial de Educación nos obliga a tener trato particular con nuestros teléfonos personales con personas de estas características» y es evidente que «el Estado y la Justicia no actúan poniendo freno a los violentos. Yo no estoy tranquila, sin pensar que pueda venir a «explicarme» como son las cosas, pero pienso ir a fondo. Por mi integridad, la de los niñxs y de las otras docentes».

¿Dónde está Adosac Caleta Olivia?

Frente a tan grave denuncia de una afiliada, la respuesta de un miembro de la comisión directiva es que aún no encuentran el número de celular del abogado y tampoco han llamado a la conducción provincial para solicitar ayuda del abogado del sindicato. Ni siquiera ha salido un comunicado público en apoyo a la compañera.

Desde ya exigimos que Adosac Caleta Olivia actúe en consecuencia con este grave hecho sucedido con Vanesa y que notifique a la conducción provincial para que estos puedan llevar la inquietud a las reuniones que se mantienen con el Gobierno y exigir el resguardo correspondiente para Vanesa.

Basta de exponer a la docencia. Basta de abandonar a lxs niñxs.