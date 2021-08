Suteba Escobar: los “apartidistas” de la Almafuerte se integran al gobierno y el PJ

El cierre de listas de cara a las próximas Paso dejó entrever la crisis y las peleas hacia dentro del gobierno y la oposición patronal. Escobar no escapa a estas expresiones y contradicciones. Lo curioso en esta ocasión -y para especial atención de los trabajadores de la educación- es como distintos agrupamientos sindicales se posicionan al respecto. En particular nos interesa analizar el papel de la Almafuerte, agrupación dirigida por José Magallanes, quien ha roto con la seccional Multicolor de Suteba Escobar y encaró una paralelización sindical, como así también distintos ataques constantes junto a sus adherentes a la regional que alguna vez integró.

Como tarjeta de presentación, la Almafuerte ha hecho del «apartidismo» y la «independencia de los partidos políticos» un elemento de ataque macartista contra la Multicolor y en particular contra Tribuna Docente. Magallanes lo presenta como una virtud, a la vez que ha calumniado a docentes, delegados y directivos seccionales por militar o simpatizar con partidos de izquierda, arguyendo una “infiltración” de estos partidos en el sindicato. Como se ve, el vocabulario de la burocracia sindical y sus métodos ya han sido adoptados por Magallanes y sus militantes.

Una vez más las mentiras y los ataques de Almafuerte tienen patas cortas y dejan ver sus verdaderos objetivos, comenzando por entregar nuestra seccional a la burocracia Celeste, las autoridades y el gobierno. Es así que Almafuerte integra la lista del oficialismo encabezado por Sujarchuk junto a referentes de la lista de Baradel. Pero Almafuerte no para de sorprender y pone huevos en varias canastas: un miembro de la comisión directiva de la agrupación de José Magallanes integra la lista de Randazzo (un acérrimo defensor de la “esencialidad” para la educación presencial). Una vez más queda de manifiesto su total adaptación al Estado y al gobierno, y cómo constituyen una gran estafa a la docencia, ante la que se presentan como “independientes y apartidarios” ocultando su adhesión política de una forma deshonesta y pueril. El punto aquí no es tanto la filiación política puntual -que ha crecido en Almafuerte hacia el gobierno responsable de la presencialidad sin condiciones-, sino el contenido de esa adhesión, sus perspectivas y un supuesto «apartidismo», que no existe, como punto distintivo y motivo de ruptura de una seccional Multicolor que ha sido punta de lanza en la lucha contra el ajuste, la represión y el deterioro en nuestras condiciones laborales y de vida.

Esta nueva aventura de la Almafuerte es ilustrativa y debe ser abordada por la docencia. Desde Tribuna Docente, lejos de huirle al debate político -y entendiendo la amplia gama de adhesiones políticas entre la docencia-, lo fomentamos y profundizamos en virtud de sacar las conclusiones pertinentes. Es por eso que denunciamos esta estafa de Magallanes, que nos ataca por integrar un partido a la vez que él y su agrupación integra, no una, sino ¡dos listas! que poco tienen que ver con los intereses de los trabajadores y en particular de la docencia. Integran las listas de los responsables del derrumbe educativo.

Los docentes de Tribuna Docente apoyamos, conformamos y llamamos a discutir el voto masivo al Frente de Izquierda – Unidad contra el ajuste del gobierno, sus socios y la oposición patronal. El fortalecimiento de una alternativa propia de los trabajadores y un programa de independencia de clase, en este marco de colapso económico y sanitario, se vuelve tan fundamental como la orientación de nuestros sindicatos: necesitamos gremios realmente independientes del Estado y los partidos patronales, que organicen la lucha por nuestros reclamos y condiciones laborales y en defensa de la educación pública. Por el contrario, la burocracia sindical encabezada por Baradel, y, ahora, también José Magallanes y Almafuerte, buscan transformarlos en secretarías del gobierno.

Read more