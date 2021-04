Trabajadores de la salud de Neuquén: tras reunión, el gobierno sigue sin respuestas

La huelga de los y las trabajadoras de la salud de Neuquén, que ha conmovido a la provincia con intensas movilizaciones y piquetes en distintos puntos, tuvo ayer una parada importante, cuando se produjo la reunión entre el gobierno provincial de Omar Gutiérrez y los trabajadores autoconvocados que impulsan el conflicto contra el 12% ruinoso firmado por la burocracia sindical.

Desde el sector autoconvocado denuncian que no han recibido ninguna propuesta concreta desde el Estado y que el gobierno plantea una flexibilización de las medidas de fuerza, cuestión a la que no están dispuestos los trabajadores, en tanto no existan avances en las negociaciones. La reunión pasó ahora a un cuarto intermedio.

Desde el gobierno también señalaron que existe la posibilidad de “enfrentamientos reales”, debido a los cortes de ruta y piquetes sostenidos por los trabajadores. Desde los autoconvocados denuncian que es el propio gobierno el que monta las provocaciones y los ataques, liberando las zonas y tercerizando la represión por medio de patotas.

Esta huelga del personal sanitario de la provincia de Neuquén se ha convertido en la punta de lanza de los reclamos del sector más expuesto durante la pandemia, el que ha sido maltratado por el Estado con salarios de miseria y condiciones laborales y sanitarias deplorables, las que en muchos casos han implicado la muerte de trabajadores y trabajadoras.

Viva la lucha de los y las trabajadoras de la salud neuquinas.

