Trabajadores tercerizados de Edesur van al acampe frente al Ministerio de Trabajo

Los trabajadores de las empresas tercerizada de Edesur, EMA Servicios y Argencobra, concentraron en las cercanías del Congreso de la Nación para luego movilizar al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde anunciaron que montarán un acampe. Reclaman, desde hace meses, por la reincorporación de 60 trabajadores despedidos por luchar por el encuadramiento genuino bajo el convenio de Luz y Fuerza y su pase a planta permanente.

Esta lucha ya se arrastra hace varios meses, donde los trabajadores vienen sufriendo la intransigencia de la patronal de Edesur, que se niega a recibir su reclamo y la negativa de las empresas tercerizadas a dar marcha atrás a los despidos.

Desde los trabajadores denuncian que el Ministerio de Trabajo actúa en función de los intereses patronales, dándole largas al asunto y ofreciendo “retiros” y arreglos para que los trabajadores desistan del planteo de reincorporación.

Como manifiesta Cristian Mesa, empleado de la empresa EMA, “en el día de ayer (miércoles 2) tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, la cual fue exactamente una burla (…) se hizo una reunión informal donde desde el ministerio, en vez de defender a los trabajadores, defendía a la patronal. Donde nos ofrecía el retiro voluntario para que dejemos de realizar las medidas de fuerza”.

Los despidos contra los trabajadores ocurrieron durante la pandemia, violentando la propia normativa del gobierno nacional, y como recurso de las patronales para cortar de cuajo un reclamo que se extiende entre los trabajadores: el pase a planta permanente y el reconocimiento del convenio laboral correspondiente.

Los trabajadores de las tercerizadas de Edesur son encuadrados bajo el convenio de la Uocra, con el propósito de abaratar salarios y condiciones laborales, al mismo tiempo que Edesur se desentiende del personal, sin el cual no podría realizar su actividad regular.

Esta no es la primera acción del colectivo obrero, quienes vienen realizando bloqueos en los obradores y movilizaciones al Ministerio de Trabajo y a la Casa Rosada. Denuncian la actitud cómplice y criminal del Ministerio de Trabajo, desde no imponen la conciliación obligatoria con los trabajadores en sus puestos, ni garantizan el sustento económico de quienes han sido despedidos en violación del decreto presidencial “antidespidos” y que no cuentan con ningún ingreso desde hace meses.

Desde los trabajadores señalan que solo la izquierda viene colaborando y solidarizándose con su conflicto. La Coordinadora Sindical Clasista viene acompañando las medidas de los compañeros y se ha acercado a esta nueva acción, sumada la presencia de los voceros del Partido Obrero, Guillermo Kane, Gabriel Solano y Facundo Lahitte.

Por estas razones, los trabajadores han decidido acampar ante el Ministerio de Trabajo para obtener una respuesta inmediata a sus reclamos.

