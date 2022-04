UTA: retención de tareas por falta de pago en el Grupo Metropol

Grupo Metropol

Se conoció la noticia de que el Grupo Metropol, uno de los principales monopolios del transporte de pasajeros, que controla gran cantidad de líneas como la 176, 448, 90, 151, etc, abonó solo el 50% de los salarios del mes de marzo y que, ante esa situación, la UTA convocaría a partir de las 8:00 hs de la mañana del día de hoy, una retención de tareas en todas las cabeceras de las líneas del grupo, lo cual finalmente sucedió.

Llama inmediatamente la atención el grave incumplimiento del Grupo Metropol, que es un pulpo del transporte que no se encuentra en crisis, sino que por el contrario no para de crecer y adquirir empresas. Ahora de la noche a la mañana se encontró en una situación de quebranto de tal magnitud que no pudo abonar más que el 50% del salario de los trabajadores. De esto se desprende claramente que la propia patronal empujó la retención de tareas, al adoptar la decisión de recortar adrede el salario de los trabajadores. Esta política empresaria ya se había comenzado a esbozar cuando la semana pasada la patronal del Grupo Autobuses Buenos Aires por algunas horas se negó a abonar los escasos $13 mil no remunerativos pactados a cuenta de las paritarias correspondientes al mes de febrero.

La que subyace tras esta medida es el interés de las patronales del sector de sentar al gobierno en una mesa de negociaciones, en primer lugar en la paritaria, para discutir el nivel de subsidios en la zona AMBA. Si bien las paritarias deberían discutir el salario y las condiciones de trabajo en primer lugar, el primero se encuentra sujeto al nivel de subsidios que acepte incrementar el gobierno. Pero, como se encuentra comprometido con su principal acreedor del fondo monetario a no aumentar subsidios para destinar esos recursos a pagar la deuda externa, el gobierno se viene ausentando una reunión tras otra y la discusión se encuentra empantanada. Por otra parte las patronales del transporte quieren negociar el “boletazo” en AMBA, lo que encuentra serios límites políticos en la resistencia de los trabajadores a las medidas de ajuste del gobierno. Es en este contexto, que debe entenderse esta virulenta medida empujada por la patronal contra los trabajadores.

A su vez la burocracia sindical se ha sumado sin disimulo a esta maniobra patronal, cuidándose muy bien al limitarse a convocar a los trabajadores a la cabecera y cumplir sus horas de servicio, evitando cualquier impulso a la tendencia de lucha salarial que está presente en los choferes, que vienen luchando denodadamente, como con el reciente corte de decenas de líneas a la altura de Moreno por imponer un salario mínimo de $180.000.

En este contexto lógicamente la retención de tareas realizada por los choferes es una medida elemental en defensa propia, no así las intenciones de la burocracia de la UTA, en acuerdo con las patronales.

Romper esta maniobra consiste en deliberar en las empresas, en reclamar e impulsar asambleas que sumen al reclamo del inmediato pago de los haberes adeudados, la reivindicación de los $180.000, la lucha contra los despidos en todas las líneas de Metropol y, en particular, en la 176-448, donde un grupo de compañeros permanecen despedidos luchando por su reincorporación, y la continuidad de la movilización mediante un plan de lucha.