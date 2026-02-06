Siria: la situación actual en Rojava y una breve evaluación

El siguiente artículo fue escrito por Güneş Gümüş, dirigente de la organización revolucionaria turca SEP (Partido Socialista de los Trabajadores). Fue publicado originalmente en el portal Socialist Middle East el 5 de febrero.

La ofensiva lanzada contra los barrios kurdos de Alepo el 6 de enero avanzó rápidamente en los días siguientes y, con las rápidas derrotas sufridas, la estructura de las SDF [Fuerzas Democráticas Sirias, integradas por la milicia kurda YPG y milicias árabes] se disolvió. Lo que ocurrió no es solo un retroceso militar o una pérdida de posiciones, sino una ruptura histórica regresiva para los logros nacionales kurdos. Con la aprobación de Estados Unidos y el apoyo estratégico de Ankara, el régimen de Jolani consiguió lo que quería. El proceso vivido puede denominarse la Nakba de los kurdos, porque estos esperaban poder establecer su propia administración, patria, protoestado, llámese como se llame, en Rojava. Como paso histórico hacia la liberación del Kurdistán en sus cuatro partes, Rojava era un laboratorio histórico y una fuente primaria de optimismo. Pero, de repente, todo se esfumó.

En una geografía hostil que lo rodeaba, cuando Estados Unidos, la única potencia internacional en la que confiaban las SDF, dijo “esto es el final del camino”, el destino de Rojava quedó decidido. Tras el acuerdo alcanzado entre las SDF y el régimen de Jolani el 30 de enero, parece que lo que queda de los logros kurdos es una esfera de influencia significativamente reducida y frágil en Kobani y Hasaka. Aunque las partes interpretan el acuerdo desde sus propias perspectivas, es un hecho que el poder reside en Damasco. A partir de este momento, es bastante difícil que la balanza se incline de nuevo a favor de las fuerzas kurdas.

Mientras los sectores chovinistas de Turquía gritaban de alegría tras la caída de Rojava, lo que cayó sobre los kurdos fue la decepción, la soledad y nuevos dolores que se sumaron al alto precio ya pagado. En este contexto, lo primero que debe hacer un revolucionario es mostrar solidaridad con el pueblo trabajador kurdo. Sin mostrar esta sinceridad, por muy buenos que sean tus análisis o por muy justificadas que sean tus críticas, no tendrán ningún valor a los ojos de los trabajadores y los jóvenes kurdos.

A la vanguardia de las lecciones que hay que aprender está la realidad de que la demanda de igualdad nacional del pueblo kurdo no puede alcanzar una solución permanente y genuina dentro de los límites estructurales del sistema imperialista-capitalista y la jerarquía de los Estados burgueses. ¿Cómo podrán los kurdos determinar su propio destino? Piénsalo: el Estado sirio se está derrumbando, medio millón de personas pierden la vida en la guerra civil y, en este proceso, las SDF, que parecen bastante fuertes, establecen una relación de «aliado más cercano» con la superpotencia mundial, Estados Unidos, pero, en última instancia, el destino de todo el pueblo está en manos de Trump. Las palabras de Tom Barrack, que daban a entender que ya no necesitaban a las SDF, no eran fáciles de digerir; deben quedar grabadas en la memoria.

¿No le ocurrió algo similar a Barzani en 2017? Al ver las condiciones en las que se desarrollaba la lucha contra el ISIS [Estado Islámico] como una oportunidad histórica, Barzani [presidente del Kurdistán iraquí entre 2005 y 2017, y dirigente del Partido Democrático de Kurdistán –PDK] se quedó solo cuando puso en práctica la decisión del referéndum para la independencia. La excesiva confianza en que Occidente (especialmente Estados Unidos) los protegería tras un voto afirmativo resultó infundada. El ejército iraquí y la milicia chií Hashd al-Shaabi lanzaron una operación en los «territorios en disputa» (especialmente Kirkuk) incluidos en el ámbito del referéndum. En consecuencia, las fuerzas peshmerga se retiraron rápidamente y el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) perdió Kirkuk, que proporcionaba más de la mitad de sus ingresos petroleros, y otros vastos territorios en solo unos días. La economía regional se derrumbó y el KRG pasó a depender económicamente de Bagdad. El referéndum puso en peligro todos los logros que los kurdos habían conseguido en Irak hasta ese momento.

De manera similar, en Rojava, la gran confianza depositada en la protección de Estados Unidos se tradujo en una profunda decepción. Está claro que el derecho de los kurdos a la autodeterminación no será posible dentro del orden de las potencias imperialistas y los Estados burgueses existentes. 150 años de experiencia lo han demostrado suficientemente: el sistema imperialista, que no ha sido capaz de resolver ni siquiera la cuestión de Chipre durante 150 años, no tiene capacidad para resolver una cuestión tan importante como la cuestión kurda. Tampoco tiene tal preocupación; la liberación de los kurdos no será posible sin una ola revolucionaria socialista que derrote al imperialismo y disuelva los Estados burgueses. Esto requiere la lucha unida de los trabajadores y jóvenes kurdos, turcos, árabes y persas. No es un sueño para los jóvenes de Oriente Medio, que viven en la pobreza y sin futuro, reunirse bajo la bandera del socialismo; las condiciones materiales para ello existen. Hay que construir una alternativa política; un Kurdistán fundacional, igualitario y libre es perfectamente posible dentro de una Federación Socialista de Oriente Medio. El camino hacia la libertad del pueblo kurdo está cerrado dentro de las fronteras burguesas; además, implica la matanza de naciones, guerras, limpiezas étnicas y genocidios. Este camino es el camino de la destrucción de los débiles; es un callejón sin salida sangriento para los oprimidos.

Por otro lado, uno de los principales puntos que hay que criticar de la experiencia de Rojava se pasa constantemente por alto. Durante esta larga experiencia en la que las SDF dominaron una vasta geografía, no sacudieron las relaciones sociales establecidas, no tocaron las relaciones de propiedad y, por el contrario, se convirtieron en parte del statu quo socioeconómico y de las relaciones de poder. Esta realidad debe ser uno de los puntos de partida fundamentales del análisis socialista; aunque se elogie efusivamente la Revolución de Rojava, una revolución no puede limitarse a cuestiones nacionales, culturales o identitarias. Fíjense, zonas urbanas como Hasaka, Raqqa, Qamishli, Kobani y los barrios de Alepo son centros bastante grandes. Estas regiones también cuentan con los recursos económicos más valiosos de Siria. Si allí se hubiera producido un avance socialista que hubiera derrocado las relaciones de poder sociales existentes, la energía resultante habría trascendido el ámbito de la política identitaria. Habría radicalizado Damasco, Latakia, Urfa y Diyarbakır (Amed), influyendo en toda la región desde Estambul hasta Bagdad y Beirut. Solo a través de una transformación de este tipo se habría podido asegurar la auténtica camaradería de los campesinos pobres y los jóvenes de las tribus árabes, que finalmente abandonaron las SDF. Los vínculos jerárquicos entre las élites tribales y los campesinos pobres solo pueden disolverse de esta manera. Pero la administración de las SDF en Rojava y el programa de autonomía democrática de Öcalan [dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán –PKK-, preso del Estado turco desde 1999] son completamente ajenos a una base de clase y, en esta forma, no se puede esperar que implementen un programa socialista revolucionario. Pero, como mínimo, ni siquiera vimos una práctica administrativa más populista, socialdemócrata de izquierda o populista de izquierda que favoreciera a los trabajadores. De hecho, una dinámica similar es evidente en el modelo de gobernanza local del Partido DEM [fuerza político-electoral kurda de Turquía], en particular en su administración de los municipios metropolitanos de Amed y Van dentro de Turquía. Si en Amed y Van se hubiera mostrado un municipio populista acogido por las masas pobres, sería inevitable que el entusiasmo, la perspectiva y el dinamismo que surgirían de allí sacudieran todas las metrópolis occidentales.

Hoy en día, debido a la derrota sufrida en Rojava, la confianza en el liderazgo de Öcalan se ha visto sacudida. Pero se observa que la mayoría de los críticos kurdos son más nacionalistas, más barzanistas y reactivos contra la izquierda. Pero, básicamente, ¿qué proponen aparte de confiar en Estados Unidos e Israel? ¿No tenía ya el SDF una intensa relación con Estados Unidos? ¿No fue Barzani también abandonado por Estados Unidos en 2017? Miren, hoy Estados Unidos está preparando al Sha para un posible cambio de régimen en Irán, y el programa del Sha es una política de unidad iraní centrada en el nacionalismo persa. Francamente, un proyecto de liberación kurdo que dependa de Estados Unidos u otra potencia imperialista no tiene base. Por el contrario, la solución puede venir con un movimiento revolucionario socialista a través de la ruptura de las cadenas imperialistas y los muros nacionales. La lucha del pobre pueblo kurdo por la igualdad nacional debe combinarse con la lucha por la igualdad de clases, y los trabajadores kurdos deben ser el principal elemento de vanguardia de una lucha internacionalista e igualitaria junto a los trabajadores árabes y turcos.