Sitram Jesús María: importante acuerdo paritario supera la inflación

Este 16 de agosto, el Sindicato de Trabajadores Municipales firmó, con la intendencia de Jesús María -dirigida por Luis Picat-, un acuerdo paritario para el segundo semestre del año que garantiza que el salario de cada trabajador supere la inflación mensual. Sin dudas, se trata de trata de una nueva conquista del sindicato combativo recuperado.

En su primer punto, dicho acuerdo establece que se “otorgará […] para el mes de agosto […] un 10,2% en reconocimiento de la inflación que va desde enero de 2023 hasta el 31/7/2023”; esto, a modo de cierre del primer semestre. A su vez, plantea para septiembre “un aumento equivalente al porcentaje de inflación correspondiente al mes de agosto” y así sucesivamente hasta diciembre.

El acuerdo establece que “la tasa aplicable será la del índice de precios al consumidor calculada por el Indec”. En el segundo punto, se aclara que aumentarán “de la misma forma y plazos, los adicionales y demás ítems […] como refrigerio y bonificaciones, a excepción de asistencia y puntualidad”.

Luego se agrega que “los aumentos se calcularán de manera acumulativa sobre el salario vigente” y no sobre el salario base del acuerdo; si a esto sumamos lo planteado en el tercer punto, donde se estipula “una suma mensual no remunerativa de $16.500 […] para cada trabajador” para el período consignado, tenemos que no solo se sostiene el salario ante la inflación, sino que los ingresos la superan hasta tanto se haga efectivo el mes de retraso.

Nuevamente estamos ante un acuerdo conquistado por una comisión directiva que es la expresión de la combatividad y unidad del colectivo de trabajadores que se construyó mediante la recuperación del sindicato. Este acuerdo contrasta con los pactos a la baja que firman SEP, Uepc, Upcn, ATE Nacional y el conjunto de las conducciones integradas a los distintos gobiernos de turno.

En tiempos donde se debaten el “achicamiento” y el recorte del gasto estatal, políticas que los distintos gobiernos ya vienen aplicando, un acuerdo de esta magnitud es un faro de cómo organizar la pelea por el salario: con la unidad y la lucha, con los métodos de la asamblea y la acción directa con los cuales el Sitram se organiza. En medio de la reapertura de la discusión paritaria en la gran mayoría de los sectores estatales, llevemos este método al conjunto de los compañeros y establezcamos la unidad en la calle para conquistar nuestras reivindicaciones.